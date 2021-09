El presidente Donald Trump conmutó en 2020 la sentencia del ex gobernador de Illinois caído en desgracia, Rod Blagojevich. En 2011, Blagojevich fue condenado por un jurado federal en Chicago por intentar vender el escaño en el Senado de los Estados Unidos después de que el presidente Barack Obama fuera elegido presidente en 2008. Hubo un total de 17 cargos de culpabilidad en su contra y Blagojevich fue sentenciado a 14 años en prisión.

Si bien no se esperaba que Blagojevich, de 63 años, fuera liberado de la prisión federal de Colorado hasta 2024, Trump negoció la conmutación de su sentencia desde 2018 con la ayuda de la esposa de Blagojevich, Patricia Blagojevich. Trump conoce al exgobernador personalmente ya que Blagojevich fue una vez concursante en su reality show de NBC, The Apprentice.

Trump creía que Blagojevich dijo cosas “tontas” que llevaron a su encarcelamiento. Explicó que “18 años de cárcel por ser estúpido” es injusto. Blagojevich fue sentenciado a cumplir 14 años en una prisión federal, no 18 años en la cárcel.

Después de que Blagojevich escribiera un artículo en Newsmax titulado “Los demócratas de la Cámara de Representantes hubieran acusado a Lincoln”, Patricia lo retuiteó y etiquetó a Trump en un retweet del artículo de Newsmax, “Oponerse al perdón de Rod Blagojevich es tan político como su acusación”, con el mensaje “¡Me alegra que la gente finalmente esté empezando a ver la verdad! @realDonaldTrump”.

Esto es lo que necesita saber sobre Patricia “Patti” Blagojevich:

1. Patti Blagojevich se pasó los últimos dos años haciendo campaña para la liberación anticipada de su esposo





Play



Video Video related to patricia blagojevich, la esposa del político rod blagojevich: ¿quién es ella? 2021-09-07T20:06:41-04:00

Patti Blagojevich apareció en la estación de noticias favorita de Trump, Fox News, para defender a su esposo. Ella dijo: “Mi esposo es probablemente la única persona en la historia de los Estados Unidos que cumple prisión por simplemente pedir contribuciones de campaña. Nunca aceptó un soborno. Nunca recibió un soborno”.





Play



Patti Blagojevich Breaks Down | The Rosie Show | Oprah Winfrey Network Convicted on corruption charges and sentenced to 14 years in a federal penitentiary, Rod Blagojevich, the former governor of Illinois, will report to prison in March 2012. Watch as his wife, Patti, breaks down in tears while discussing his final days at home with the family. For more on#TheRosieShow, visit Oprah.com. Find OWN on TV… 2012-03-01T02:11:11Z

Anteriormente, fue a uno de los programas de entrevistas de los principales enemigos de Trump, The Rosie Show de Rosie O’Donnell, en febrero de 2012. Rompió a llorar mientras hablaba sobre la realidad de que él se fuera a la cárcel y el efecto que tendría en sus dos hijos.

2. Amy y Annie, las hijas de Blagojevich, afirman que su padre es inocente

Patti Blagojevich says Rod's sentence unusually cruel. pic.twitter.com/c2Diq3mqmo — Kelly Bauer (@BauerJournalism) August 9, 2016

En 2017, cinco años después de la sentencia de prisión de Blagojevich, Amy y Annie Blagojevich, al igual que su madre, creían que su padre había sido sentenciado injustamente. En ese momento, Amy asistía a la universidad en Northwestern University mientras Annie todavía estaba en la escuela secundaria.

Según informó In Touch, Patti habló sobre la sentencia de prisión de Blagojevich y lo duro que fue para Annie y Amy. “Este ha sido un proceso absolutamente agotador. Estoy sin mi marido. Mis hijas están sin su papá. Y Rod está lejos de todos nosotras. Mi más sincera esperanza es que la Corte Suprema finalmente corrija este error y lleve a mi esposo a casa con su familia, donde pertenece”.

3. Patti Blagojevich aún vive en Chicago

Aunque el recuerdo del arresto de su esposo en su casa en Chicago en 2008 persiste, Patti sigue viviendo en la misma ciudad. Según NBC Chicago en 2014, Patti y sus hijas visitaban continuamente a Blagojevich en la cárcel, que se encuentra a las afueras de Denver. También informaron que Patti estaba “trabajando con todo su corazón en su negocio de bienes raíces para ayudar económicamente a la familia”.

4. Patti Blagojevich apareció en el reality I’m a Celebrity…Get Me Out of Here!





Play



Video Video related to patricia blagojevich, la esposa del político rod blagojevich: ¿quién es ella? 2021-09-07T20:06:41-04:00

En un programa de entrevistas de televisión, The View, Patti Blagojevich dijo que concursó en I’m a Celebrity… Get Me Out of Here! por dinero.

“Fui al reality show porque era una necesidad para nuestra familia. NBC quería a mi esposo en el programa y él no pudo hacerlo. Él perdió su trabajo, a mí me despidieron de mi trabajo, tenemos una casa en un vecindario de Chicago con una hipoteca. Tenemos dos hijos en una escuela privada. Así que debía hacerlo”.





Play



Video Video related to patricia blagojevich, la esposa del político rod blagojevich: ¿quién es ella? 2021-09-07T20:06:41-04:00

NBC primero le pidió a Rod Blagojevich que apareciera en el programa, pero un juez federal rechazó la propuesta. Eso significaba que el ex gobernador habría tenido que viajar a Costa Rica. Fue reemplazado por su esposa Patti, quien terminó en el cuarto lugar.

5. Patti ha apoyado siempre a Trump a lo largo de su presidencia

Today is another sad day on this painful journey as it marks 7 years that Rod has been away from home. President Trump was correct when he tweeted 7 years ago today: "It's outrageous that Blagojevich goes to jail… https://t.co/U3TJqWemrC — Patti Blagojevich (@pblagojevich) March 15, 2019

Desde que fue elegido presidente, Patti no ha vacilado en su apoyo a Donald Trump. En una entrevista con Tucker Carlson de Fox News, relacionó los que cuestionaban el gasto en la fiesta de inauguración de Trump en 2017 con lo que ella creía que eran injusticias en el caso de corrupción federal de su esposo.