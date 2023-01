¿Qué es el parole humanitario y cómo pedirlo?

El Parole Humanitario de los Estados Unidos, un programa de libertad condicional creado inicialmente para los ciudadanos migrantes de Venezuela y Ucrania, durante el día jueves 6 de enero de 2023 se hizo extensivo a ciudadanos con otras nacionalidades con el fin de frenar el ingreso irregular al país.

“Bajo la política del ‘parole’ Estados Unidos puede admitir a cualquier persona teniendo en cuenta un criterio de “caso por caso por razones humanitarias urgentes o un beneficio público significativo”, de acuerdo con El Vocero.

El presidente Joe Biden, anunció desde la Casa Blanca que esta nueva medida permitiría ampliar de manera legal y ordenada los procesos migratorios de hasta 30.000 personas por mes, provenientes de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela, pero también dijo que los beneficios estarían destinados solo a quienes lo tramitaran vía internet, o que llegaran a los Estados Unidos por vía aérea, previa compra de un tiquete aéreo y bajo el amparo financiero de una persona patrocinadora, durante un periodo de dos años.

ÚLTIMA HORA | EE.UU. aceptará a 30.000 migrantes al mes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití mediante "parole humanitario"(Detalles) https://t.co/jw3Xxp2ipG pic.twitter.com/wKwCPAD6KT — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) January 5, 2023

No obstante, según informa Univisión, una de las primeras conclusiones entre los expertos de inmigración consultados por Noticias 23 es que se verán afectados quienes se encuentren en travesía actualmente hacia los Estados Unidos, y se verán beneficiados quienes deseen hacer un nuevo proceso de emigración desde sus países de origen o alguno en que se encuentren de tránsito.

En el comunicado de la Casa Blanca se lee:

Si bien los tribunales han impedido que se levante la orden de salud pública del Título 42 por ahora, la Administración Biden-Harris anuncia hoy nuevas medidas de cumplimiento para aumentar la seguridad en la frontera y reducir la cantidad de personas que cruzan ilegalmente entre los puertos de entrada. Estas medidas ampliarán y agilizarán las vías legales para una migración ordenada y tendrán nuevas consecuencias para quienes no utilicen esas vías legales. También se basan en el éxito de la iniciativa de Venezuela, que se lanzó en octubre de 2022 y ha resultado en una caída dramática en la cantidad de ciudadanos venezolanos que intentan ingresar ilegalmente a los Estados Unidos. La Administración también anuncia que está aumentando los recursos adicionales para la frontera y la región, ampliando sus operaciones contra el contrabando y ampliando la coordinación y el apoyo para las ciudades fronterizas y las organizaciones no gubernamentales. Es importante destacar que las acciones anunciadas hoy se están implementando en estrecha colaboración con México y los gobiernos de todo el hemisferio occidental. Si bien estos pasos ayudarán a abordar algunos de los desafíos más agudos en la frontera suroeste, no resolverán todos los problemas en un sistema de inmigración que ha estado en quiebra durante demasiado tiempo. Eso solo puede suceder si los republicanos en el Congreso que han pasado los últimos dos años hablando sobre la seguridad fronteriza dejan de bloquear la reforma migratoria integral y las medidas de seguridad fronteriza que propuso el presidente Biden en su primer día en el cargo y se oponen a los miles de millones de dólares en fondos adicionales que el presidente ha solicitado para la seguridad y gestión de fronteras.

¿Cómo aplicar al parole humanitario?

Requisitos:

• El patrocinador debe tener un estatus migratorio en Estados Unidos

• El beneficiario no tener ciudadanía o residencia de otro país

• El beneficiario no puede haber tenido una orden de deportación en los últimos 5 años

• No puede venir solo un niño menor de 18 años

• No puede haber entrado ilegal a los Estados Unidos desde este 5 de enero de 2023

• No haber entrado a México o a Panamá de forma ilegal después de este 5 enero de 2023

• Los beneficiarios deben además cumplir con los requerimientos de salud, incluyendo vacunas, y pasar la investigación y verificación de antecedentes.

Diligenciar el formulario I-34

De acuerdo con el portal Dime Cuba, el formulario I-134A, también llamado Declaración de apoyo financiero, es una forma que completan ciudadanos en Estados Unidos, para demostrar que gozan de los recursos económicos requeridos, para patrocinar un parole humanitario para migrantes cubanos, venezolanos, nicaragüenses, ucranianos o haitianos.

#Migracion Reporte de @ArnulfoPeraltaS sobre el parole humanitario para nicaragüenses, cubanos y haitianos ¿Qué deben hacer para obtener el beneficio?Arnulfo lo explica en el reporte de Telemundo https://t.co/I8jqWkMxSk pic.twitter.com/shxc06JzPO — 100%NOTICIAS (@100noticiasni) January 6, 2023

Por lo tanto, se trata de un documento donde el patrocinador debe dar cuenta de su condición financiera actual en Estados Unidos. De este modo, podrá demostrar que está en capacidad o no de responder económicamente por el migrante que prevé subsidiar o apoyar.

Cabe anotar, que este formulario solo debe ser diligenciado por el patrocinador económico, por lo que esta parte del proceso la tramita el familiar o acudiente radicado en los Estados Unidos. Además el formato solo se llena por migrante, es decir si se desea patrocinar dos personas, el formulario se tramita dos veces.

Hoy, la Administración Biden anuncia que ampliará el exitoso proceso de Venezuela parole y lo extenderá a los nacionales de Nicaragua, Haití y Cuba. Hasta 30.000 personas al mes de estos cuatro países…https://t.co/Hngsou8H2W — Embajada de los Estados Unidos en Cuba (@USEmbCuba) January 5, 2023

Asimismo, cabe destacar que existe un Formulario I-134 que es distintito al correspondiente a la “Declaración de apoyo financiero”. En tal sentido, es importante que al solicitar el parole humanitario para cubanos, y las demás nacionalidades, el patrocinador complete el Formulario I-134A, según Dime Cuba.

En conclusión, las solicitudes del proceso de permanencia temporal con fines humanitarios que permite la residencia legal y acceso al trabajo de migrantes puede realizarse vía web en la aplicación CBP One, y los solicitantes no pueden ingresar de forma irregular y a quienes se les niegue la solicitud no serán elegibles en otro proceso, informó El Diario.

