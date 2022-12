Jacqueline Jewett y Raymond Bouderau son una pareja que están siendo acusados de robar más de 1 millón de dólares en artículos de dos casas de Nueva York pertenecientes a la pareja de otro de los ex novios de Jewett, informó CBS New York.

Los robos ocurrieron en septiembre de 2022 en las casas de la mujer en Sag Harbor, Long Island y en Manhattan, dijo la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Suffolk en un comunicado de prensa, según CBS News. Jewett, de 57 años, de Connecticut, fue arrestada en su estado natal, mientras que Bouderau, de 49 años, fue detenido en Nueva York después de que un gran jurado los acusara el 2 de diciembre, según muestran los registros.

El Fiscal de Distrito del Condado de Suffolk, Ray Tierney, dijo que los robos fueron “meticulosamente planeados” y que eran similares a un “guión de película mala”, informó East Hampton Star.

Jewett, una asesora de admisiones universitarias con un historial de trabajo en educación, fue acusada de robo en segundo grado y hurto mayor en primer grado. Bouderau, un cineasta, enfrenta los mismos cargos, además de conspiración, dijo la oficina del Fiscal de Distrito en un comunicado de prensa.

Esto es lo que necesitas saber:

1. Jewett y Bouderau están siendo acusados de robar dinero en efectivo, joyas, arte, vino, armas y otros objetos de valor por un valor de $1 millón de las 2 casas, dijeron los fiscales

Play

Video Video related to pareja robó miles de dólares en artículos de dos viviendas en nueva york 2022-12-07T06:32:03-05:00

De acuerdo con el East Hampton Star, los investigadores incautaron más de $1 millón en artículos robados de las dos casas, incluidas 40 botellas de vino fino, un rifle AR-15, joyas, obras de arte y más. La policía también encontró una gran cantidad de ketamina en el apartamento de Bouderau durante su arresto, informó el periódico.

El periódico escribió: “Se dice que el Sr. Bouderau y la Sra. Jewett, de quienes se informó que tenían una relación romántica intermitente, obtuvieron las direcciones de la víctima, las fechas de viaje y otros detalles personales a través de otro hombre, el ex amante de la Sra. Jewett, que estaba saliendo con la víctima en ese momento. Esa tercera persona no enfrenta cargos, dijo Tierney, luego de que una investigación revelara que él era una parte involuntaria del crimen: Su cuenta de iCloud había sido pirateada como parte de la conspiración criminal”.

Según la Oficina del Fiscal de Distrito, los robos ocurrieron el 22 de septiembre de 2022, mientras la víctima estaba de vacaciones. Tierney dijo a los periodistas: “La casa había sido saqueada y se comprometieron varias cajas fuertes. Obviamente, se cortó la electricidad para desactivar cualquier cámara de vigilancia que pudiera haber”. Los fiscales dijeron que conectaron a Bouderau con los robos después de que una camioneta registrada a su nombre fuera vista en Sag Harbor y Manhattan durante el día de los robos.

Los investigadores también obtuvieron mensajes de texto de los dos sospechosos que hablaban de la víctima y los artículos robados, informó el periódico. Tierney dijo a los periodistas en una conferencia de prensa: “Se encontraron imágenes de obras de arte y algunos materiales robados en el teléfono de Bouderau, y se cree que estaba mirando varias obras de arte para tratar de determinar su valor”. Él dijo que Jewett fue entrevistada y admitió los crímenes.

2. El fiscal dijo que “la vida no es como las películas”

Play

Video Video related to pareja robó miles de dólares en artículos de dos viviendas en nueva york 2022-12-07T06:32:03-05:00

Tierney dijo en un comunicado, según Patch: “La vida no es como las películas. Estos acusados pensaron que sería una buena idea llevar a cabo un robo, en el que recopilaron en secreto inteligencia criminal sobre su objetivo adinerado, orquestaron intrusiones ilegales en dos lugares y se llevaron más de $1 millón de dólares en ganancias”.

El Fiscal de Distrito agregó: “Afortunadamente, a diferencia de las películas, las fuerzas del orden público del Condado de Suffolk no se quedan de brazos cruzados y, juntos, los investigadores detectives de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Suffolk, la Policía Estatal de Nueva York y el Departamento de Policía de Sag Harbor pudieron resolver rápidamente este caso”.

El jefe de policía de Sag Harbor, Austin McGuire, dijo en un comunicado: “Gracias a la coordinación entre nuestros colaboradores en la Policía del Estado de Nueva York y la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Suffolk, pudimos resolver este caso rápidamente. Estoy muy orgulloso de todos los que trabajaron incansablemente para identificar a los perpetradores y llevarlos ante la justicia”.

El comandante de la policía estatal, el mayor Stephen Udice, agregó en un comunicado: “Siempre es un buen día en la aplicación de la ley cuando una investigación colaborativa concluye con el arresto de dos personas responsables de cometer crímenes tan atroces”.

3. Jacqueline Jewett, de Westbrook, Connecticut, estudió educación en la Universidad de St. Lawrence, SUNY y la Escuela de Extensión de Harvard, y ha trabajado para varias compañías

Jacqueline Jewett, de Westbrook, Connecticut, trabaja en educación, según su perfil de LinkedIn. Se graduó de la Universidad de St. Lawrence en 1987 con títulos en sociología y educación y luego obtuvo su maestría en educación, educación especial y enseñanza de la Universidad Estatal de Nueva York en 1990. También ha estado estudiando en la Escuela de Extensión de Harvard, en un programa de certificación para mujeres en liderazgo ejecutivo, según su perfil de LinkedIn.

Jewett ha trabajado recientemente como asesora de admisiones universitarias en HelloCollege, y también ha trabajado para varias otras compañías relacionadas con la educación y en Mitchell College en New London, Connecticut, según su LinkedIn. Ella escribió en LinkedIn: “Consultora educativa experimentada y defensora especializada en navegar la educación superior, incluidas las transiciones de la escuela de secundaria a la universidad y más allá. Experta en la comprensión de la educación especial, 504/IEP y adaptaciones de accesibilidad. Líder estratégica dinámica con un historial demostrado de trabajo en la industria de operaciones educativas y gestión administrativa”.

Jewett, quien también trabajó como directora de servicios educativos en la escuela autónoma Montessori de la ciudad de Nueva York, dijo en Facebook que es “Valiente-Resistente-Conectora-Líder-Oyente-Educadora-Mentora-Amiga-ATM (Mamá asombrosa y fabulosa)”.

4. Ray Bouderau es el director ejecutivo de Living the Dream Films

Raymond Bouderau es un cineasta que es el director ejecutivo y productor ejecutivo de Living the Dream Films, según el sitio web de la compañía. El sitio web menciona:

Como nativo de Nueva York, nacido y criado en Rockaway, Queens, Ray Bouderau ha tenido una relación amorosa de por vida con el cine y la televisión. Desde ser propietario de un restaurante y bar hasta construcciones y bienes raíces en la ciudad de Nueva York, Ray continúa empujando los límites de la vida cotidiana, agregando productor, escritor y actor a su lista de logros. Con un entusiasmo indiscutible por la vida, Ray captura la sensación de estar vivo a través de la creación de historias que deben contarse de la manera más entretenida y poderosa. Su trabajo como actor es convincente y, como productor, Bouderau te deja con una sensación de perturbación y autorreflexión.

Según su sitio web:

Como director ejecutivo de Living the Dream Films, Ray ha trabajado en 7 largometrajes solo en los últimos 2 años. Su pasión incondicional por la industria del entretenimiento lo ha llevado a trabajar junto a los grandes talentos como Amanda Seyfreid, Alec Baldwin, Johnny Depp, Adam Levine, Taylor Schilling y muchos otros. Sus películas han recibido elogios de la crítica y un amplio público que abarca varios géneros. Es raro que un cineasta genere tanto revuelo desde el principio, pero Ray ha logrado precisamente eso, con sus películas proyectadas en festivales tan prestigiosos como el Festival Internacional de Cine de Toronto, South by Southwest y el Festival de Cine de TriBeCa.

La página de IMDB de Bouderau muestra que ha producido 10 películas y también ha aparecido en nueve de esas películas como actor. Su película más reciente, “Burning at Both Ends”, se estrenó en 2021. Él también fue productor ejecutivo de “Bill & Ted Face the Music”, según IMDB.

5. Jewett está detenida con una fianza de $400.000 y Bouderau con una fianza de $650.000

Jewett está detenida con una fianza de $400.000 y Bouderau está detenido con una fianza de $650.000, según los registros judiciales. Ellos hicieron su primera aparición en la corte ante el juez de la Corte de Justicia de East Hampton Town, Steven Tekulsky.

El abogado de Bouderau no ha comentado. El abogado de Jewett, Gerard McCLoskey, le dijo a Newsday: “Ella se declaró inocente. Es una mujer de 57 años que nunca ha tenido ningún problema legal en su vida”.

Según la Policía Estatal de Connecticut, Jewett se entregó el 30 de noviembre de 2022, después de enterarse de que había una orden de arresto por un delito grave en Nueva York. Inicialmente, ella estuvo detenida con una fianza de $500.000 en el Instituto Correccional de York en Connecticut antes de comparecer ante la Corte durante el 1 de diciembre y ser extraditada a Nueva York, dijo la policía.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.