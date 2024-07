Asesinan a la presentadora Paola Salcedo en México

Este sábado 29 de junio de 2024, la hermana del reconocido futbolista mexicano, Carlos Salcedo del equipo Cruz Azul, Paola Salcedo, de 29 años de edad, fue asesinada a tiros cuando atendía una llamada telefónica en la parte externa de un circo ubicado en el municipio de Huixquilucan, estado de México, así lo reportó Univision.

“Lamentamos el sensible fallecimiento de Paola Salcedo, hermana de nuestro jugador Carlos Salcedo. Nuestro más sentido pésame”, escribió el equipo de Cruz Azul, por medio de un comunicado publicado en sus redes sociales.

La mujer de 29 años que estaba en compañía de su pequeño hijo de tan solo cuatro años fue abaleada desde un auto, y alcanzó a ser llevada con vida hasta un hospital local, pero debido a la gravedad de sus heridas falleció poco después, y fue declarada muerta a la 9:00 de la noche de ese mismo día.

“Martha Paola Salcedo, hermana del futbolista de Cruz Azul, fue atacada a tiros este fin de semana en el Estado de México. Aunque la llevaron con vida a un hospital, ahí finalmente murió”, escribió en X este 1 de julio el periodista Carlos Jiménez. “Un tipo le disparó la noche del sábado. La llevaron grave a un hospital y ahí murió alrededor de las 9:00 pm. La Fiscalía del Estado de México ya busca al responsable”, agregó.

El móvil del ataque según las primeras investigaciones de las autoridades indican que al parecer Salcedo fue víctima de un intento de robo. La principal hipótesis alrededor del caso es que se trata de un intento de robo. “La mujer se encontraba en la salida del circo Bardum, situado en el municipio de Huixquilican, cuando recibió diferentes tiros”, dijo La Vanguardia

Y agregó, según El Tiempo: “Tal y como ha informado el gobierno municipal de Huixquilucan, recibieron una llamada en el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C-4), en la que alguien alertó que había habido un presunto ataque directo en contra de una mujer en la colonia El Arenal”.

¿Quién era Paola Salcedo?

Martha Paola Salcedo Hernández, su nombre de pila completo, fue la segunda mujer nacida del matrimonio entre Carlos Joel y María Isabel. Desde muy chica se volvió fanática del fútbol, siendo hincha del Chivas y del Real Madrid.

Estudió Relaciones Públicas en una escuela privada, y luego de graduarse comenzó sus actividades en las redes sociales como influencer y creadora de contenido en temas de fútbol de su país.

De acuerdo con Infobae, más tarde, se convirtió en conductora de programas deportivos y posteriormente en gestora de comunicación. Fue parte del programa “Líderes del Rebaño” y también colaboró por un periodo con el programa de “Farsantes sin gloria” de Luis García.

Publicó este medio, que en su etapa como conductora deportiva tuvo problemas con su hermano Salcedo, pues el propio futbolista reveló esta discusión familiar. Según el Titán su hermana se hizo amigos de los jugadores de Chivas para saber información extracancha de él y con ello chantajearlo.

Según declaro el futbolista, en el año 2018 todo explotó en las relaciones con su hermana y su padre al punto que tuvo que interponer una demanda en contra de ellos por “mal manejo de su carrera y por chantaje”.

“Mantenía relaciones con diversos compañeros futbolistas para sacar información siempre a su beneficio personal. Además, es una persona psicológicamente inestable […] No es de mi agrado encontrarme en esta situación de está publicando aspectos vergonzosos de las personas que me rodean, pero fueron ellos quienes me orillaron a comunicarles la verdad para aclarar todas las mentiras que han dicho y que me han afectado así como a muchas personas”, fue lo que reveló Carlos Salcedo en 2018.

A partir de ese incidente Paola Salcedo se alejó de las comunicaciones deportivas y se enfocó en ser influencer. En este trasegar conoció al padre de su hijo Luka, el portero uruguayo Nicolás Vikonis, quien jugó para el equipo de Puebla y el Millonarios de Colombia, y de quien en la actualidad estaba separada.

Es de anotar que el nacimiento de Luka en el 2020 hizo posible la reconciliación entre Carlos Salcedo y Paola.

LEER MÁS: Mujer de 33 años murió tras cirugía de levantamiento de glúteos