¿Siguen vivos los padres del asesino en serie Jeffrey Dahmer?

¿Siguen vivos los padres de Jeffrey Dahmer? Eso es lo que muchos fanáticos de Netflix se preguntan sobre Joyce Dahmer y Lionel Dahmer, la mamá y el papá del asesino en serie y caníbal de Milwaukee, Wisconsin.

La respuesta: sí, el padre de Dahmer todavía está vivo y ha dado entrevistas recientemente. Su madre está muerta ¿Cuál fue la causa de la muerte de Joyce Dahmer? Murió de cáncer de mama.

Los asesinatos de Dahmer entre 1978 y 1991 están recibiendo atención renovada como resultado de una nueva serie de docudrama de Netflix. “Monster: The Jeffrey Dahmer Story” comenzó a transmitirse el 21 de septiembre de 2022. “Durante más de una década, 17 adolescentes y jóvenes fueron asesinados por el asesino convicto Jeffrey Dahmer. ¿Cómo evadió el arresto durante tanto tiempo? pregunta el sitio de Netflix para el programa.

El programa presenta a Lionel y Joyce de manera prominente, explorando cómo su matrimonio amargo y fracturado y su divorcio afectaron a Dahmer, así como los sentimientos de abandono que desarrolló. El programa narra las discusiones de los padres antes de que Joyce se fuera de la ciudad con el otro hijo de la pareja, David Dahmer, quien luego cambió su nombre y ha llevado una vida privada.

Esto es lo que necesita saber:

Joyce Dahmer murió de cáncer de mama en 2000

Play

Interview with Joyce Dahmer on Hard Copy Interview with mother of serial killer, Jeffrey Dahmer. The Victims of Jeffrey Dahmer Steven Hicks, 18 Steven Tuomi, 25 Jamie Doxtator, 14 Richard Guerro, 23 Anthony Sears, 24 Raymond Smith, 23 Edward Smith, 27 Ernest Miller, 23 David Thomas, 22 Curtis Straughtner, 17 Errol Lindsay, 19 Tony Hughes, 31 Konerak Sinthasomphone, 14 Matt Turner, 23… 2017-01-18T07:13:11Z

Joyce Dahmer a veces se conoce como Joyce Flint.

Según FindaGrave, su nombre completo era Joyce Annette Flint Dahmer y la llamaban “Rocky”.

Flint murió relativamente joven de cáncer. Dio algunas entrevistas antes de fallecer.

Según OnMilwaukee.com, Flint “se mudó a California después de divorciarse del padre de Jeffrey Dahmer, Lionel, a fines de la década de 1980”.

Según Los Angeles Times, el divorcio fue amargo. “Su divorcio se concedió el 24 de julio de 1978, después de que cada uno acusara al otro de ‘extrema crueldad y grave negligencia en el cumplimiento del deber’”, informó el periódico.

Flint trabajó con pacientes de SIDA en California.

“Primero administró una residencia para jubilados antes de convertirse en administradora de casos para el Equipo contra el SIDA de Central Valley en 1991”, informó OnMilwaukee.com. “Ella trabajó en el campo del tratamiento del VIH y el SIDA en el área de Fresno”.

Los Angeles Times informó: “Flint, nativo de Wisconsin con una maestría en consejería, se mudó a Fresno a fines de la década de 1980 y administró una residencia para jubilados antes de convertirse en administrador de casos para el Equipo contra el SIDA de Central Valley en 1991”.

Según OnMilwaukee.com, Flint murió en 2000 de cáncer de mama. Ella tenía 64 años.

Flint había intentado suicidarse en 1994, según United Press International.

Según UPI, Flint “fue encontrada acostada boca abajo el martes en su cocina después de encender su horno de gas y dejar la puerta abierta”.

Flint dejó una nota que decía: “Ha sido una vida solitaria, especialmente hoy. Por favor incinerame. Amo a mis hijos, Jeff y David”.

Lionel Dahmer, que todavía está vivo y vive en Ohio, ha dado entrevistas a lo largo de los años

Play

Lionel Dahmer on Good Morning America – Rare Jeffrey Dahmer VHS Conversion This is a segment of Good Morning American featuring an interview with Lionel Dahmer, father of Jeffrey Dahmer. He speaks about his son and his book 'A Father's Story.' Video was converted by a VHS recording made by Lionel Dahmer. Support me on Patreon to help the YouTube channel grow! patreon.com/cultcollectibles cultcollectibles.org instagram.com/cultcollectibles tiktok.com/@cultcollectibles patreon.com/cultcollectibles… 2022-05-23T22:00:32Z

Lionel Dahmer ha sido el más abierto de los padres de Dahmer. Aunque ambos padres dieron entrevistas, él lo ha hecho bastante a lo largo de los años. En esas entrevistas, y en un libro llamado “La historia de un padre”, Lionel analiza las señales de advertencia y trata de averiguar qué convirtió a su hijo en un asesino en serie.

Hoy, Lionel Herbert Dahmer tiene 86 años y vive en Ohio, según registros en línea.

Lionel Dahmer era hijo de Catherine Hughes Dahmer, quien murió en 1992, y Herbert Dahmer, quien murió en 1971. Durante un tiempo, Jeffrey Dahmer vivió con su abuela paterna en West Allis, Wisconsin.

“Lo más cerca que pude llegar a por qué, para dar algún tipo de causalidad para todo esto, creo que fue algo acumulativo. Creo que hubo varios eventos en su vida”, dijo Lionel Dahmer a “Good Morning America” en la década de 1990.

Enumeró una operación de hernia que resultó en que Jeffrey se preocupara “por que le cortaran el pene”, un golpe en la parte posterior de la cabeza y “dar vueltas y ser atropellado”.

Dahmer dijo que creía que la homosexualidad de Jeffrey jugó un papel. “Creo firmemente que se enganchó a su sexualidad a los 14 o 15 años”, dijo.

“Realmente no había signos evidentes. No echaba espuma por la boca ni hablaba solo mientras dormía”, dijo Lionel al presentador Charles Gibson.

Dijo que era un “niño muy maravilloso, pero muy tímido”.

Play

Inside the Mind of Jeffrey Dahmer: Serial Killer’s Chilling Jailhouse Interview Warning: This video contains graphic descriptions of violence. Twenty-four years ago, Jeffrey Dahmer was beaten to death in prison while serving 16 life sentences. In 1993, the man known as “the Milwaukee Cannibal” granted Inside Edition a jailhouse interview and was forthright about his crimes. During his reign of terror between 1978 and 1991, Dahmer… 2018-11-27T18:22:37Z

Lionel le dijo a “Good Morning America” que casi atrapa a Jeffrey con una cabeza humana en una caja.

Play

Lionel Dahmer (Documental 2020) – Subtitulado en español Documental original: youtu.be/bWieIzZReJE ■ ACTIVA LAS NOTIFICACIONES! 🔔 ■ Instagram del canal: 🖐🏻 instagram.com/badgirlyoutube/ • Jeffrey Lionel Dahmer apodado El Caníbal de Milwaukee, El Carnicero de Milwaukee o El Monstruo de Milwaukee, fue un asesino en serie estadounidense responsable de la muerte de 17 adultos y menores varones entre 1978 y 1991. • Este canal… 2021-07-09T00:30:12Z

Lionel ha seguido hablando sobre su hijo.

“Me sentí muy, muy enfermo por eso”, dijo Lionel en una entrevista de 2020.

“Soy el padre de Jeff Dahmer”, dice en ese video.

Dijo que Jeffrey nació en una casa que alquilaron en Milwaukee. “De niño, era feliz. Corría hacia mí y saltaba a mis brazos. Le gustaba andar en su pequeño triciclo”.

“Cuando miras las películas caseras, ves un momento feliz. Teníamos una relación muy estrecha. … Le encantaba estar conmigo y con su madre”.

Conoció a Joyce Flint, la madre de Dahmer, en Milwaukee. Era extrovertida y le gustaba hacer cosas nuevas. “Me pareció una persona muy amorosa”, dijo.

Lionel reveló que Joyce desarrolló síntomas de convulsiones cuando quedó embarazada de Jeffrey. “Su cuerpo se ponía rígido y le salía un poco de espuma en la boca”, dijo. Los médicos nunca descubrieron la causa de los episodios.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Konerak Sinthasomphone: El niño entregado por dos policías al asesino Jeffrey Dahmer