Padre y su bebé mueren en incendio en California: Hassam Nagi y Alia Nagi

Un hombre y su hija, una bebé, murieron en un voraz incendio en una vivienda de California durante horas de la madrugada del sábado, 17 de abril. De acuerdo con el Departamento de Policía de Oakland, el siniestro está relacionado con dos delitos recientes.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Hassam Nagi, de 37 años, y su hija, Alia Nagi, de 1 año.

Crime Online dio a conocer que el trágico incendio ocurrió en horas de la madrugada del sábado 17 de abril en una vivienda de tres pisos ubicada en las inmediaciones de la avenida Stearns en la ciudad de Oakland, California.

El medio de comunicación agregó que las dos víctimas fueron trasladadas de emergencia a un hospital del área para ser tratados por las graves quemaduras que sufrieron en el incidente.

Oakland police are investigating as homicides the deaths of an Oakland man and his 1-year-old daughter in an early Saturday house fire. https://t.co/4fMoDXgrLl pic.twitter.com/DB6FqiMG93

CBS San Francisco informó que los socorristas del Departamento de Bomberos de Oakland encontraron los cuerpos sin vida de Hassam Nagi y Alia Nagi en el interior de un dormitorio tras extinguir el fuego.

Un familiar de las víctimas aseguró a NBC San Francisco que la casa olía a gas minutos antes del incendio y que las puertas exteriores se encontraban incendiadas.

“Los intentaron matar a todos”, mencionó Abdul Alsamma, un primo de Hassam Nagi.

Young girl, father killed in suspicious East Oakland house fire that may be tied to fatal liquor store shooting.

That store was lit on fire days earlier. And another shooting may be tied to all of it. https://t.co/w7doIbv9g1

— David DeBolt (@daviddebolt) April 17, 2021