Hispano atropelló a un hombre discapacitado y se dio a la fuga: Pablo Ávila Banagas

Un joven hispano de Texas se encuentra bajo arresto después de haber sido acusado de atropellar a un hombre discapacitado y darse a la fuga en la ciudad de Austin, según informaron las autoridades locales.

El sospechoso, identificado como Pablo Antonio Ávila Banagas, de 17 años de edad, fue ingresado en la Cárcel del Condado de Travis durante el pasado viernes 9 de septiembre y enfrenta cargos por causar lesiones a una persona discapacitada y por porte ilegal de un arma de fuego.

El Departamento de Policía de Austin dio a conocer imágenes de unas cámaras de vigilancia que muestran que el incidente ocurrió poco antes de las 10:00 AM del 3 septiembre en un estacionamiento ubicado en las inmediaciones de North Lamar Boulevard.

En las imágenes de vigilancia se puede ver a un hombre en una silla de ruedas mientras cruzaba lentamente el estacionamiento. Cuando una camioneta blanca acelera contra él, se puede ver al hombre haciendo señas al conductor para que reduzca la velocidad antes de atropellarlo y arrastrarlo hasta una vía principal.

The New York Post informó que aunque el conductor de la camioneta blanca no se detuvo tras el accidente, un camión del Departamento de Bomberos de Austin que pasaba pudo percatarse del accidente e inmediatamente se detuvo para prestar ayuda a la víctima.

De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por el noticiero KVUE, la víctima sufrió fractura de cráneo y hemorragia cerebral, fractura de pelvis, laceraciones en la cabeza y otras lesiones faciales como resultado del trágico hecho.

Las autoridades policiales a cargo del caso dijeron que el conductor de la camioneta involucrada en el hecho casi choca contra un poste de teléfono, pasó por encima de una acera y casi choca contra otro vehículo mientras huía del área del accidente.

CBS Austin reseñó que toda persona con información relevante sobre el hecho se puede comunicar con la Línea de Información de Investigación de Carreteras a través del número telefónico 512-974-8111.

La víctima fue identificada

El noticiero Univision Austin identificó a la víctima del accidente como Rogelio DeLuna, un hombre de origen hispano que es conocido en la ciudad de Austin por ser un vendedor de dulces.

DeLuna fue atropellado en la misma zona del reciente accidente en un hecho ocurrido durante el pasado 01 de agosto. En ese momento, el hombre que se gana la vida vendiendo dulces fue impactado mientras cruzaba una intersección a bordo de su silla de ruedas.

Las autoridades policiales suspendieron la investigación del primer atropellamiento de Rogelio DeLuna por falta de pistas relacionadas con el hecho, de acuerdo con información reseñada por Univision Austin.

En una entrevista con Univision Austin, DeLuna aseguró que sufrió varias heridas en la cabeza y que su silla de ruedas quedó completamente destruida durante la primera vez que fue atropellado.

“Mi familia tiene miedo de que un día llegue a mi casa en alguna caja. En algún ataúd… Ahorita físicamente no estoy bien, nada más que tengo que comer, hay que pagar lo que hay que pagar y hay que salir a trabajar”, aseveró DeLuna en declaraciones con Univision Austin después de ser atropellado por segunda ocasión.