¿Existen los ovnis? Esta es la discusión de Joe Rogan con Neil deGrasse Tyson

Joe Rogan habló con el famoso astrofísico Neil deGrasse Tyson, que es escéptico con la existencia de ovnis, durante una conversación reciente en el podcast de JRE. Rogan, quien a menudo ha hablado sobre ovnis y otros fenómenos sobrenaturales en su podcast, le preguntó a Tyson qué pensaba de los videos recientes que surgieron del ejército y que mostraban objetos aéreos inexplicables.

“En las décadas de 1960 y 1970 hubo muchísimos informes de abducciones extraterrestres. La gente decía: ‘Los extraterrestres vinieron a mí, se me llevaron y me dejaron en libertad’. ‘¿Tienes alguna grabación?’ ‘No, se llevaron mi cámara’. “Pero hubo innumerables historias”, le dijo Tyson a Rogan durante el episodio de podcast de JRE # 1658 publicado en Spotify el 26 de mayo de 2021. “Bueno, ahora puedes transmitir en vivo desde tu cámara. Entonces, si los extraterrestres vienen y quieren secuestrarte, transmítelo. Eso sería instantáneamente viral. Oh, Dios mío. Las cosas que se vuelven virales son mucho menos que eso. Un gatito que salta a una mesa y se cae se vuelve viral. ¿No crees que las imágenes de video de un extraterrestre no se volverán virales? ¿Instantáneamente? Pero no hay ninguno”.

Tyson agregó: “Si nos visitaran, alguien tendría buenas imágenes. Si nos visitaran, creo que tal vez las imágenes de satélite de Google captarían naves espaciales que no son aviones moviéndose en nuestra superficie. Si nos visitaran, creo que tendríamos algo mejor que un video borroso y monocromático de objetos que aparentemente solo se revelan a los pilotos de la Marina”.

Tyson le dijo a Rogan que hay “evidencia insuficiente para despertar mi interés en la investigación”, pero dice que “no ha impedido” que otras personas miren los avistamientos de ovnis





Rogan no compartió con Tyson las teorías sobre por qué los ovnis parecen ser solo detectados por los pilotos de la Marina.

“Una de las razones es que la mayoría de estos avistamientos ocurren lejos de la costa en el océano”, dijo Rogan.

Tyson respondió: “Si estás seguro de que estamos siendo visitados por extraterrestres y en realidad no tienes pruebas realmente buenas, entonces tienes que decirlo, claro. Tienes que decir que esto realmente está sucediendo y que nos están observando y se están ocultando de esta manera en particular. Esa es tu forma de mantener tu sistema de creencias alienígenas al decir eso”.

Añadió: “Y no tengo ningún problema con eso. Respeto tus creencias. Pero todo lo que se ha presentado como evidencia para confirmar la existencia de los extraterrestres para mí es evidencia insuficiente para despertar mi interés para investigarlo”.

Rogan dijo que no cree que en realidad haya extraterrestres visitando la Tierra, pero que podrían ser sondas como las que los humanos han enviado al espacio para visitar Marte y otros lugares lejanos.

Tyson le dijo a Rogan que aplica el mismo nivel de escrutinio a las historias de ovnis que al trabajo de otros científicos

Rogan también le preguntó a Tyson sobre la historia del comandante piloto de la Armada David Fravor, un ex invitado de podcast de JRE, quien dijo que él y otros dos aviones encontraron ovnis en el USS Nimitz. El encuentro de 2004 se conoce como el video OVNI “Tic Tac”.

“Lo rastrearon pasando de 80.000 pies sobre el nivel del mar a 50 en menos de un segundo. No tienen idea de cómo se movió”, dijo Rogan.

Tyson intervino: “¿Esto es lo que les dijeron sus sensores? ¿Seguro?”

Rogan dijo: “Estoy diciendo lo que el Comandante Fravor transmitió”.

Tyson dijo: “No me importa, él es humano y todos nosotros somos humanos aquí, pero como científico, cuando presentas información, no dices: ‘Esta cosa estaba a 80.000 pies y cayó al mar nivel en un segundo’. Esa es la forma incorrecta de informarlo. Lo que dices es: ‘Tenemos sensores que nos dijeron que esto es lo que sucedió’. Esa es una distinción muy importante”.

Tyson le dijo a Rogan: “Este nivel de atención que estoy prestando a los detalles y a la presentación de información hay que tenerlo siempre. Vaya a una conferencia científica y observe el nivel de escrutinio que ponemos en el trabajo de otras personas”.