Oso persigue a pareja que paseaba a su perro en Florida [VIDEO]

Una pareja residente en el estado de la Florida, en Estados Unidos, se llevó el susto de sus vidas cuando al dar una caminata con su mascota, fueron perseguidos por un gigantesco oso negro.

El hecho tuvo acontecimiento el pasado 26 de abril en un vecindario de la ciudad de Apopka, ubicada en el condado de Orange, sobre las nueve y media de la noche, y señala MSN que de acuerdo con la televisora de Florida WESH, la pareja les dijo que estaba paseando a su perro salchicha, cuando el oso los atacó.

Según un reporte que publicaron en su sitio web, Jason y Rachel Smith, como fue identificada la pareja ven osos con frecuencia, pero en esta ocasión estuvieron en peligro. “Estamos acostumbrados a vivir con los osos. Los vemos con bastante frecuencia”, dijo Jason. “Fue horrible”.

Un momento de terror

Jason y Rachel Smith, narraron su amarga experiencia, indicando que como de costumbre al querer salir de paseo con su perro Prince, notaron que su mascota estaba de una conducta extraña, que el perro estaba inquieto, como nervioso. Dice Jason que el abrió la puerta y miro a sus alrededores para ver qué pasaba, pero que no vio nada raro.

“El perro ya estaba nervioso por algo. Mi esposa volvió a entrar. Dijo que podría haber algo por ahí, ya sabes, así que, por curiosidad, volvimos a salir lentamente, miramos por todas partes. No vemos nada. Voy a un poco más lejos, no veo nada. Miré a mi alrededor y dije, está bien, sigamos adelante, salgamos y dejemos salir al perro”, explicó el floridano.

Continua la pareja con su relato, y señalan que más tarde pudieron percatarse de la presencia de un oso que estaba hurgando en la basura de la casa de su vecino. Que con gran susto y de inmediato corrieron hacia su casa para protegerse de un posible ataque.

Sin embargo, indican que el animal se percató de sus presencias por lo que comenzó a perseguirlos para abalanzarse en contra de ellos y su perro.

Toda la situación quedo grabada en una cámara de timbre de la vivienda, y en ella las imágenes muestran al desesperado hombre correr y abrir la puerta de la casa, para esperar que su esposa y la mascota logren correr rápidamente y alcanzar a resguardarse al interior de la misma.

El video muestra cuando Rachel por fin alcanza el pórtico, pero Prince se queda rezagado y se detiene a ladrarle al oso para ahuyentarlo.

La mujer muy angustiada de que el animal sea agredido, le grita Prince, “vamos, vamos”, pero el pequeño continua con su acto de valentía.

No obstante, el oso no se detiene, y por el contrario se torna más enojado y se desplaza en dirección a donde estaban ellos, pero al escuchar los estridentes gritos de la mujer, retrocede y se retira del lugar. Prince y sus dueños logran entrar sanos y salvos a su casa.

“Sacamos al perro para que hiciera sus necesidades y, entonces, de manera inesperada, un oso nos atacó desde la casa del vecino de al lado (…) Por fortuna, llegamos a salvo a casa. Cerramos y golpeamos la puerta principal para ahuyentarlo”, contaron.

Tras ver el video grabado en su cuenta de RING, gracias al timbre que tiene la familia en su casa, la pareja decidió publicar las imágenes. “Deberías publicar el video en TIkTok”, cuenta que le dijo su hija de 20 años a Rachel y esta ni corta ni perezosa, acudió a la plataforma china donde se ha vuelto viral y quedó impresionada con la recepción que tuvo en redes sociales, al punto que vendió los derechos del video a la compañía de licencias ViralHog.

El video de la persecución de este animal se hizo viral en las redes sociales, y muchos internautas se vieron sorprendidos de que un oso rondara en un vecindario de esta ciudad, y más aún que la pareja y la mascota hubieran salido ilesos de la situación. Sin embargo, algunos criticaron que el perro hubiera sido dejado atrás, en vez de haber sido protegido primeramente por sus dueños.

Finalmente, publicó El Diario de Tabasco que, además, el Departamento de Policía de Apopka aseguró que no recibió ningún reporte del incidente con un oso en las últimas semanas. Pero, que sin embargo en esta región de Florida se han reportado varios avistamientos de estos animales.

Michael Orlando, coordinador asistente del programa de osos de la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida (FWC), dijo a noticias locales que la agencia ha comenzado a monitorear el incidente. “Fuimos de puerta en puerta y hablamos sobre educación y divulgación y explicamos por qué es importante mantener la basura en botes de basura resistentes a los osos”, dijo Orlando.

El pasado mes marzo, una pareja también fue intimidada por un oso casi afuera de su vivienda. Debido a que en primavera salen los osos de la hibernación, es importante evitar dejar alimentos fuera del hogar y botes llenos de basura, ya que esto los puede atraer a las casas.

