Oscar Stilley: Cinco datos cortos que debes sabe

Oscar Stilley es un abogado de Arkansas inhabilitado para ejercer que está llevando a juicio al Dr. Alan Braid luego de que el doctor de Texas admitiera haber roto la prohibición de realizar abortos en el estado. Stilley es un “disidente a los impuestos” federales que fue condenado por fraude fiscal y en este momento está cumpliendo lo que le resta de su condena de 15 años en arresto domiciliario. Stilley anunció su demanda en su sitio web, “Busting the Feds”, el lunes 20 de septiembre de 2021.

Stilley escribió en su sitio web, “He presentado una demanda sobre el Dr. Alan Braid, Doctor en Medicina, por haber violado el Acto Heartbeat de Texas este 20 de septiembre de 2021. El Dr. Braid escribió un artículo en el Washington Post explicando su razonamiento. Si estaba buscando ser llevado a juicio, lo logró. Voy a utilizar este blog para publicar actualizaciones sobre el desarrollo de este litigio. Que comience el litigio, y que gane el mejor argumento.” Stilley, que presentó la demanda en representación de sí mismo, le dijo a CNN, “Estoy a favor de la Constitución y en contra de la ley,” también agregó que quiere “liberar el camino para que un juez decida su contitucionalidad.”

Stilly, que es Fort Smith, fue descripto por el Arkansas Times como “tábano, candidato político, presunto abogado,” en un artículo acerca de su condena a 15 años de prisión por fraude fiscal. Stilley fue declarado culpable en 2010 por estafar a los Estados Unidos, según el diario Tulsa World.

Un juez encontró a Stilley y a su codemandado en la estafa fiscal responsables de pérdidas fiscales de un millón de dólares cada uno y le ordenó pagar $700,000 como retribución al Servicio de Impuestos Internos. El Arkansas Times lo llamó un “activista anti-impuestos.”

El juicio de Stilley es el primero en relación a la prohibición del aborto de Texas, que es la más restrictiva en los Estados Unidos. Braid, que es un médico de San Antonio, reveló que le había realizado un aborto a una mujer que estaba en las primeras etapas de su embarazo, pero habiendo superado el límite de seis semanas permitido en Texas, diciendo que “la mujer tiene el derecho fundamental de recibir esa práctica.” Braid escribió en el Washington Post, “sabía perfectamente que podría haber consecuencias legales – pero quería asegurarme de que Texas no se saliera con la suya y que alguien desafiara esta ley descaradamente inconstitucional.”

El Washington Post escribió que Stilley, que presentó la demanda en el Condado de Bexar en Texas, “dijo que él personalmente no se opone al aborto, pero que su práctica debería ser decidida por vía judicial.” Stilley le dijo al diario The Post, “si la ley no sirve, ¿por qué debemos someternos a un proceso eterno y desgastante para descubrir si es una basura?”

Esto es lo que necesitas saber acerca de Oscar Stilley:

1. Oscar Stilley le dijo al diario The Post ‘si el estado de Texas decidió otorgar una recompensa de $10,000 dólares, ¿Por qué no puedo recibir yo esa recompensa de $10,000 dólares?’





Stilley le dijo al Washington Post, “si el estado de Texas decidió otorgar una recompensa de $10,000 dólares, ¿Por qué no puedo recibir yo esa recompensa de $10,000 dólares?” La ley de Texas, que se hizo efectiva el 1 de septiembre de 2021, podría generar al menos $10,000 dólares en demandas.

Braid aún no ha hecho comentarios acerca del juicio. Lo representa en Centro de Derechos Reproductivos. El abogado principal de la organización, Marc Hearron, dijo en una declaración al diario The Post, “El proyecto de ley del Senado número 8 establece que ‘cualquier persona’ puede demandar cualquier violación, y estamos comenzando a ver eso suceder, incluyendo demandantes que no residen en el estado.”

Puedes leer la demanda completa de Stilley aquí:

En la denuncia, Stilley, que se autoproclama “como un abogado de Arkansas inhabilitado y caído en desgracia,” escribió “el demandante a pesar de todos sus problemas legales NO es un oficial ni un empleado del estado ni de ninguna entidad gubernamental local del gran Estado de Texas. El Proyecto de Ley del Senado 8 le confiere un derecho de acción privado a ‘cualquier persona’ sin restricción de residencia o ciudadanía dentro del Estado de Texas, ni de status criminal, condición de ‘detención oficial’, inhabilitación para practicar el oficio de abogado, desgracia pública, dificultades para conseguir un juicio justo, etc. El Proyecto de Ley del Senado 8 de hecho no impone requerimiento de perjuicio. El demandante es, por lo tanto, un demandante apto según el significado de la ley aplicable.”

Stilley agregó, “Por información y creencia, el Acusado permitió que su propia ideología lo forzara a violar las cláusulas expresadas en el Proyecto de Ley del Senado 8, a pesar de las posibles consecuencias. Por lo tanto, el Acusado le ha brindado al Demandante (y lógicamente a todas las otras ‘personas’) una completa causa de acción por daños monetarios y desagravio por mandato judicial.”

Escribió, “el Demandante llamó a la oficina del Acusado en la mañana del 20 de septiembre de 2021, para consultar si el Acusado podría arrepentirse de su ideología y de sus actos y prometer nunca más realizar un aborto que vaya contra las promulgaciones de la legislatura de Texas en general y de los requerimientos del Proyecto de Ley del Senado 8 en particular. El Demandante no logró conseguir ese acuerdo a pesar de sus esfuerzos respetuosos.”

Stilley concluyó: el Demandante entonces toma este curso de acción por daños monetarios y desagravio por mandato judicial. Por lo que, considerando las premisas, el Demandante solicita que la Corte le ordene al Acusado pagarle al Demandante la suma de $100,000 dólares, pero en ningún caso menos del mínimo reglamentario de $10,000 dólares; también solicita un mandato que prohíba que el Acusado realice otros abortos que vayan en contra del Proyecto de Ley del Senado 8; si el Demandante necesitara abogados licenciados para este caso, que se paguen los gastos razonables de los honorarios de dichos abogados; que se paguen todos los gastos de este proceso legal; por el desagravio judicial que sea apropiado, aunque no haya sido solicitado específicamente.”

2. Un juez llamó a Stilley un “impenitente evasor de impuestos” y “ladrón” que usó su licencia de abogado como un “instrumento para cometer fraude y una licencia para robar.”

Según un comunicado de prensa que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos expidió en 2010, Stilley y su codemandado Lindsey Kent Springer, un hombre de negocios de Oklahoma, estuvieron involucrados con la organización Bondage Breakers Ministry en una misión para “deshacerse del Servicio de Impuestos Internos.” Ni Stilley ni Springer habían solicitado una devolución de impuestos con el Servicio de Impuestos Internos desde los años 80, dijeron los fiscales.

Stilley y Springer fueron condenados por conspiración para estafar a los Estados Unidos y por evasión de impuestos en un juicio ante jurado en 2010 luego de su imputación en 2009. Según el comunicado de prensa:

Stilley tenía una cuenta que generaba intereses llamada Cuenta Arkansas IOLTA Foundation Trust que usan los abogados para depositar y conservar los fondos de sus clientes. Los hombres usaban la cuenta IOLTA y otros recursos como cheques de caja, servicios para cobrar cheques, giros postales, efectivo y otros medios para ocultar los ingresos reales de Springer y evitar así hacer los registros usuales de una institución financiera. Springer le dijo a los empleados del Servicio de Impuestos Internos que todos los fondos que recibe son regalos y donaciones para su ministerio y que él no posee ingresos. También declaró que no cobra por sus servicios. Hubo muchas transacciones de miles de dólares entre Springer y Stilley que pasaban por la cuenta IOLTA, por ejemplo $166,000 dólares abonados en agosto de 2005 para comprar una casa rodante a nombre de Springer y su esposa, o también un pago de $25,813 dólares por un vehículo Lexus a nombre de Springer.

El Fiscal General Auxiliar de la Divisón de Impuestos de aquel entonces John DiCicco, dijo en una declaración luego de que sentenciaran a Stilley y a Springer “esta condena sirve como otro recordatorio de que los individuos que rompen las leyes fiscales de un país enfrentan graves consecuencias. Los ciudadanos que cumplen con las normas fiscales pueden estar tranquilos de que los Estados Unidos persigue y juzga a quienes eligen violarlas.”

La Agente Especial a Cargo de la Oficina de Dallas Field de Investigación Criminal del IRS de aquel entonces, Andrea Whalen agregó en una declaración: “Las duras sentencias que recibieron estos individuos deben servir como una advertencia severa para otros que estén en un camino similar de incumplimiento criminal de las leyes fiscales.”

En el momento del veredicto, el juez distrital Stephen Friot llamó a Stilley un “impenitente evasor de impuestos” y “ladrón” que usó su licencia de abogado como un “instrumento para cometer fraude y una licencia para robar,” según informó el diario Tulsa World. El periódico reportó que durante sus alegatos finales, el subprocurador general Charles O’Reilly dijo que la defensa de Springer y de Stilley era una “retórica de un activista anti-impuestos y un farfullado jurídico.”

Stilley ha intentado apelar su condena y que anulen o reduzcan su sentencia, según se ven en los archivos de la corte federal.

3. Stilley, un abogado anti-IRS, perdió su licencia en 2010

Stilley fue inhabilitado para practicar abogacía en 2010 debido a sus problemas legales. Según el sitio web Arkansas Online, Stilley perdió su licencia de abogado en el estado en noviembre de 2010. Había estado involucrado en procesos de inhabilitación por varios años.

Según un artículo publicado en 2008 en el Knoxville News Sentinel, la licencia de Stilley había sido suspendida dos veces entre 2001 y 2008 cuando le solicitó a un juez federal de Tennessee que le permitiera defender a una pareja acusada de evasión fiscal. También sufrió sanciones monetarias y fue arrestado por desacato criminal, según informó el periódico.

En el veredicto de inhabilitación, el juez asociado de la Corte Suprema de Arkansas Ronald Sheffield escribió, “dado el número de violaciones, el tiempo transcurrido en el que Stilley cometió esas violaciones y la falta de voluntad de Stilley para aceptar las decisiones judiciales, acordamos que sus acciones constituyen una falta de conducta grave y que la inhabilitación para practicar abogacía es la sanción apropiada.”

Stilley fue demandado en 2008 por una pareja de Oklahoma que había estado arrestada tras seguir un consejo de Springer y Stilley – les habían dicho que podían “dejar de ser voluntarios” en el pago de impuestos y que nunca serían condenados o enviados a prisión si lo hacían, según informó el Courthouse News.

4. Stilley ha hecho campaña para tener cargos políticos en Arkansas en múltiples oportunidades

Stilley se ha postulado para puestos políticos locales y estatales en Arkansas en varias oportunidades antes de ser condenado por fraude fiscal, según informó el Arkansas Times.

El Editor en Jefe del Arkansas Times, Max Brantley escribió, “era un activista anti-impuestos y estuvo cerca de conseguir una enmienda en la votación para eliminar el impuesto a la propiedad. Perdió campañas para ser Senador del Estado y gobernador (obtuvo 35 votos como un candidato Libertario en 1998.)”

Según su blog, Stilley está divorciado y tiene cuatro hijos. Dos de sus hijos fueron adoptados en Rusia y los otros dos son sus hijos biológicos.

Stilley escribió, “abandoné la escuela en 1976 a los 13 años. Recibí el diploma de Equivalencia Educacional a los 17 años, aprendí a soldar poco después en Gary Job Corp en San Marcos, Texas. En el otoño de 1985 me inscribe en la Universidad de Arkansas en Fayetteville, AR. Obtuve mi título en Administración de Negocios en 1988. Luego me inscribe en la Facultad de Abogacía de la Universidad de Arkansas en Fayetteville y me gradué en 1990. Practiqué esta profesión desde 1991 hasta octubre de 2009.

Dijo “mi bufete se dedica mucho a representar a contribuyentes contra el estado o contra agencias de recaudación de impuestos, abogado penalista, trabajo de iniciativa y referéndum, representación de adolescentes en escuelas pupilas abusivas. He plantado 1.4 millones de árboles, mayormente para compañías madereras y para terratenientes privados con negocios madereros. Aún así, amo plantar, cuidar, investigar, hablar y escribir acerca de los árboles.”

En 1998, el diario Washington Post escribió acerca de los esfuerzos de Stilley junto con la Asociación por los Derechos de los Contribuyentes de Arkansas para eliminar el pago del impuesto a la propiedad. El Post escribió:

No hace tanto desestimaron a Stilley como algo más que una peste litigante – un tábano populista con licencia de abogado y una determinación casi religiosa de quebrar la autoridad de recaudación y gastos del estado de Arkansas. “Oscar Silly (el tonto),” lo llamaban a veces y aún lo hacen.

Excepto que estos días sus voces tienen un dejo de ansiedad. En lo que hubiese sido una temporada de elecciones aburrida, Stilley y la organización básica que representa han logrado conseguir una iniciativa radical en las elecciones del mes próximo, una iniciativa que haría de Arkansas el primer estado en abolir los impuestos a la propiedad y reemplazarlos por impuestos al valor agregado. La enmienda propuesta limitaría severamente el poder de los oficiales locales para recaudar otros ingresos públicos o imponer tasas comerciales o regulaciones.

La campana fallida de Stilley atrajo críticas del entonces gobernador republicano de Arkansas Mike Huckabee, según reportó el diario The Post. Stilley le dijo al periódico, “He intentado reparar los daños hechos a los contribuyentes de este estado por años, y me he encontrado solamente con el fracaso absoluto. Mis archivos están repletos de casos que he presentado contra burócratas que roban el dinero de los contribuyentes, por malversar su dinero, y me bajan a palazos cada vez que lo intento. Pero soy demasiado obstinado como para darme por vencido.”

5. Stilley, que hizo una huelga de hambre estando en prisión en 2017, fue trasladado a arresto domiciliario debido a la pandemia del Covid-19

Stilley fue liberado de prisión y puesto en arresto domiciliario debido la pandemia del Covid-19. Heavy no pudo contactarlo inmediatamente para que dé un testimonio. Tampoco estaba claro si Stilley era uno de los miles de presos que deberían volver a prisión cuando acabara el estado de emergencia por la pandemia.

En 2017, Stilley comenzó una huelga de hambre, según su página de Facebook que siguió activa mientras él estaba preso gracias a sus seguidores. La página informaba que había hecho una huelga de hambre por más de 50 días porque había sido aislado en unidad de alojamiento segregado (SHU) conocida como confinamiento solitario, luego que dijera que había estado ayudando a otros presos a redactar informes legales.

Stilley escribió en su juicio contra Braid:

El Demandante se encuentra actualmente en arresto domiciliario, bajo la custodia del Departamento de Justicia – Agencia Federal de Prisiones de los Estados Unidos (DOJ-FBOP) sirviendo el vigésimo segundo año de los 15 años de sentencia federal por cargos absolutamente fraudulentos de “evasión fiscal” y “conspiración”, que han sido modificados y han mutado desde la presunta imputación del jurado a la forma de la nueva teoría que el gobierno eligiera seguir en ese momento. Incluso así, el juicio final y la condena fueron basados en falsos testimonios y mostraba evidencias que eran contradichas en los registros, etc. todas cuestiones que el gobierno categóricamente se niega a reconocer y corregir a pesar de que sus obligaciones éticas así lo requieren.

El Demandante ha pedido que se lo juzgue por el proceso debido en reiteradas ocasiones, y continúa su ataque en una condena sin bases sólidas y una sentencia que lo ha llevado a varias cárceles federales, y ahora en arresto domiciliario. El Demandante actualmente lleva el apelativo “criminal federal”, pero permanece confiado en que eventualmente recibirá la exoneración total de todos los cargos en su contra.

En una publicación de Facebook que hizo en junio, Stilley compartió un enlace a su blog y escribió, “si comentan algo por favor recuerden que yo (nacido hombre y aún así la última vez que me fijé) tengo un ego enorme y está algo tierno ahora. Por favor no me hieran – no tolero el dolor. Sin embargo, me comportaré como un hombre y lo tomaré mejor si compartes esta publicación con tus amigos. ¡HAZLO RÁPIDO! ¿Se acuerdan de Donald Trump? Podrían sacarme de la plataforma o podrían hacerme desaparecer por no aceptar mi responsabilidad, por falta de remordimiento, arrogancia, obstinación, terquedad, hambre de concupiscencia, y otras ofensas que se me escapan en este ‘momento Biden.’”

El Facebook de Stilley incluyen publicaciones a favor de Trump, incluyendo un meme antinmigrantes de “construyan la pared”, varias publicaciones de Charlie Kirk y del sitio web de derecha Turning Point USA y teorías conspirativas anti-Obama incluyendo una que proclama falsamente que el expresidente importaba musulmanes a los Estados Unidos. Esta página también compartió historias del sitio de teorías conspirativas InfoWars de Alex Jones.

