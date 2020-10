Oruga peluda y venenosa aparece en Virginia

La oruga peluche, o ‘Megalopyge opercularis’, se considera de gran peligro para los humanos, y ha hecho su aparición en Estados Unidos, más exactamente en “parques o estructuras cercanas” en el este de Virginia, por lo que el Departamento de Silvicultura de este Estado, recomienda a propios y visitantes, mantener atentos de no establecer contacto con este pequeño pero venenoso animal.

“Los ‘pelos’ de esta oruga son en realidad pinchos venenosos que provocan una reacción dolorosa si se tocan”, advierte el Departamento de Silvicultura de Virginia a través de su cuenta en Facebook. “No se va a estirar y morderte, pero si rozas ese pelo, liberará toxinas a las que tendrás una reacción”, aseguró Theresa Dellinger, diagnosticadora del Laboratorio de Identificación de Insectos de la Universidad Tecnológica de Virginia al medio CNN.

Your weekend nightmare: The puss caterpillar may look like a toupee, but it's actually one of America's most dangerous caterpillars. Beware: https://t.co/kJrI4g5d0U pic.twitter.com/YUJ3Wuk8Ob

Esta pequeña y peluda oruga llamada también oruga gato lanudo, es en sus comienzos una larva de una pequeña polilla de franela del sur, que antes de convertirse en un insecto volador es bastante peligrosa, pues en su pequeño cuerpo de menos de cinco centímetros y bajo una gran capa de pelos, se hallan ocultas sus púas venenosas, que al momento de entrar en contacto con la piel de una persona, causa una reacción dolorosa que incluyen sarpullido con picazón, náuseas ,vómitos, glándulas inflamadas, fiebre o incluso se puede llegar a síntomas de ‘shock’, indica la Universidad de Michigan.

Una persona que reside en Virginia, describió que la sensación que despierta la picadura de este insecto es muy parecida a la de tocar un cuchillo al rojo vivo, e igualmente la madre de un adolescente que fue picado por la oruga en el estado de la Florida, dijo que su hijo comenzó a gritar cuando esta lo pico.

“Parecía como si me hubieran atravesado la parte exterior de la pantorrilla con un cuchillo ardiente”, relató Crystal Spindel Gaston al periódico The Daily Progress. La mujer tuvo que acudir a urgencias y tardó tres días en recuperarse totalmente.

Dentro de las recomendaciones que hacen los especialistas, es que si eres picado por una oruga peluche o gato lanudo, es lavar de inmediato el área afectada con agua y jabón, con el fin de retirar los pelos y el veneno que el insecto haya dejado en la piel, además es de gran alivio para el dolor aplicar hielo en la zona afectada, y posteriormente dirigirte a un centro médico para que seas valorado, pues aunque la picadura de este insecto se siente como la de una abeja, es mejor ser atendido medicamente por alguna reacción alérgica.

La experta Theresa Dellinger, recomienda así mismo monitorear el área de la picadura para hacer seguimiento a posibles enrojecimientos o ampollas en la piel. “Si alguien es susceptible a las picaduras de abeja, trátelo como tal”, le dijo a CNN. “Busque tratamiento médico si ha tenido reacciones adversas a otros insectos en el pasado”.

De otro lado Virginia Tech recomienda la aplicación en el área afectada, de cremas y lociones que contengan esteroides con el fin de desinflamar, reducir el dolor y dar una respuesta inmune frente a la picadura causada.

This puss caterpillar is real and taking the internet by storm this week because of its hairy exterior, poisonous sting and abundance in the U.S. state of Virginia this season. If left alone the frightful caterpillar will turn into a beautiful, if furry, southern flannel moth. pic.twitter.com/J6gVcCMWiQ

— CGTN America (@cgtnamerica) October 9, 2020