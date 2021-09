COVID19: OMS clasifica de “interés” la variante identificada en Colombia

La variante colombiana Mu o B.1.621, detectada por primera vez en Colombia en enero de 2021, fue clasificada por la Organización Mundial de la Salud – OMS, como “una variante de interés mundial”, por estar asociada a características de alta trasmisibilidad.

En el informe que presentó durante esta semana, el organismo internacional, detalló que la variante Mu presenta una serie de mutaciones que le permiten ser más resistente a las vacunas, y de hecho dice que un reporte preliminar presentado al Grupo de Trabajo el cual estudia la evolución del virus muestra una reducción de la capacidad de neutralización de las vacunas y de los vacunados, similar a la observada en la variante Beta. Ahora bien, dice la OMS que, pese a esta advertencia, es necesario que se lleven a cabo otros estudios que confirmen estos hallazgos.

“Si bien la prevalencia mundial de la variante MU entre los casos secuenciados ha disminuido y es actualmente inferior a 0,1%, su prevalencia en Colombia (39%) y Ecuador (13%) ha aumentado constantemente”, señaló la OMS, en declaraciones citadas por ABC.

De acuerdo con información de Portafolio, El Instituto Nacional de Salud (INS), en abril del presente año, tras 13 meses de vigilancia genómica intensificada del virus SARS-CoV-2 (Covid-19), solicitó a los administradores de la Plataforma Pangolín, la codificación y asignación de un nombre para las secuencias provenientes del linaje B.1 hallado en Colombia y, en julio pasado, fue nombrada de manera científica como B.1.621.

”Mediante análisis filogenéticos y evolutivos realizados por el INS se logró su plena caracterización y se observó su rápida dispersión por los distintos departamentos de país”, dijo el INS. Según dijo la entidad colombiana a este medio, también se pudo establecer que la variante MU está emparentada con el linaje B.1, circulante en el país desde el inicio de la pandemia.

”Lo que llamó la atención a los científicos del INS sobre esta variante es que presenta tres mutaciones de interés en la proteína S del virus, que se conoce como proteína Spike, por lo que la B.1.621 fue siempre objeto de especial seguimiento y observación por el grupo de genómica y microorganismos emergentes del INS”.

Así mismo, manifestó el organismo que de acuerdo con la vigilancia genómica que se lleva en el país, el linaje B1.621 o “MU”, asociado con otros factores, fue el responsable de que el país viviera una tercera ola de contagios, con cifras muy superiores a las registradas anteriormente.

“Esta variante actualmente circula en 43 países del mundo, con mayor presencia en Colombia, Ecuador y República Dominicana. La vigilancia genómica del Coronavirus en el país permitió no sólo la identificación de este nuevo linaje, sino también determinar que fue el que estuvo circulando a mayor nivel durante el tercer pico de la pandemia en Colombia”, afirmó Diego Álvarez, investigador del Grupo de Genómica y Microorganismos Emergentes del Instituto Nacional de Salud, en declaraciones citadas por Caracol.

Con respecto a los casos globales de COVID-19, se informó de 4,4 millones de nuevas detecciones en la semana que finalizó el 29 de agosto, pero los contagios solo parecen estar aumentando en la región del Pacífico Occidental, donde se registró un aumento del 7% la semana pasada.

La directora técnica de Covid-19 de la OMS, María van Kerkhove, informó en Twitter que unas 4.500 personas se han infectado en todo el mundo con la variante Mu.

➡️Data on Mu has been shread with @WHO Virus Evolution Working Group 🙏

➡️As of 29 Aug, 4.5k sequences of Mu have been uploaded to @GISAID from 39 countries

➡️ Circulation of Mu is ⬇️ globally & < 0.1% of currently shared sequences of Mu, but this needs careful observation

— Maria Van Kerkhove (@mvankerkhove) August 31, 2021