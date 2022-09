El director de la OMS afirmó que está cera el fin de la pandemia del COVID

Durante el miércoles 14 de septiembre, desde la Organización Mundial de la Salud (OMS), el director Tedros Adhanom Ghebreyesus, pronosticó que “el fin de la pandemia del Covid-19 está cerca”, luego de que la semana pasada se registrara la cifra más baja de muertes por la enfermedad desde que presentó su mayor pico en el mes de marzo de 2020, informó Clarín.

En su conferencia de prensa semanal, el máximo funcionario estableció que nunca antes el mundo había estado tan cerca de erradicar el mortal virus.

Desde que se desató a fines de 2019, el mundo “nunca ha estado en mejor posición para acabar con la pandemia” del covid-19, por la que hasta el momento murieron 6,5 millones de personas, afirmó el director general de ese organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, según el portal Página 12.

“Aún no estamos allí, pero el fin de la pandemia está a la vista”, agregó Adhanom Ghebreyesus.

La #OMS ve cerca el fin de la #pandemia de #COVID19, así lo aseguró Tedros Adhanom Ghebreyesus, director del organismo, quien también hizo un llamado a no frenar los esfuerzos para combatir al virus. #ImagenNoticias con @YuririaSierra pic.twitter.com/gLAeTIFnHX — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) September 14, 2022

El director, pidió además a todos los estados del mundo no cesar en los esfuerzos y medidas de contingencia adoptadas hasta el momento para combatir el virus del Covid-19, y puntualizó en decir que ahora más que nunca había que dar el gran salto para erradicar de una vez por todas el virus, informó Clarín.

“Alguien que corre un maratón no se detiene cuando ve la línea de meta. Corre más deprisa, con toda la energía que le queda. Y nosotros, también”, subrayó el máximo responsable de la OMS. “Todos podemos ver la línea de meta, estamos a punto de ganar. Sería verdaderamente el peor momento para dejar de correr”, insistió, en declaraciones citadas por InfoBae.

“Si no aprovechamos ahora esta oportunidad corremos el riesgo de que haya más variantes del coronavirus, más muertes, más problemas y mayor incertidumbre”, precisó Ghebreyesus.

La pandemia de Covid-19 se estaría acercando a su fase final, según la OMS https://t.co/nlW6suRFMf pic.twitter.com/sVwBNQZkdj — FRANCE 24 Español (@France24_es) September 15, 2022

El máximo representante del establecimiento, indicó también que, con el fin de contribuir a dar el último paso en la recta final, la Organización Mundial de la Salud, OMS tenía previsto poner en marcha un plan de asesoramiento para políticas sanitarias nacionales, fundamentado en las evidencias obtenidas en los últimos 32 meses de la enfermedad, identificando las medidas que permitieron salvar más vidas, protegiendo las redes de salud, y evitando afectaciones a las economías y a la sociedad.

Dentro de las estrategias que menciono el director, se encuentra la de seguir con la inversión en los programas de vacunación, dirigido especialmente a los grupos de riesgo, continuar con las medidas de prevención a través de las pruebas de laboratorio para detención del coronavirus, y así poder controlar la aparición de nuevas variantes, y por ultimo insto a los gobiernos a fortalecer y mejorar sus sistemas sanitarios.

¿El fin de la pandemia del #COVID19 🦠 está cerca? Según el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, el final se encuentra a "la vista" ante el registro de la cifra más baja de fallecidos por coronavirus 📉. Lee más 👉 https://t.co/25Nn5XX93q pic.twitter.com/retgwTOgaU — Ecuavisa Noticias (@EcuavisaInforma) September 14, 2022

Estas políticas son un llamado urgente para que los Gobiernos examinen detenidamente sus estrategias y las fortalezcan para enfrentar el Covid-19 y futuros patógenos con potencial pandémico”, aseguró el director de la OMS, informó TeleSur TV.

Por su parte, Maria Van Kerkhove, líder técnica de la OMS en cuanto al virus del COVID-19, dijo que la organización esperaba futuras oleadas de la enfermedad, pero tenía la esperanza de que no causaran muchas muertes, informó CBS.

Media briefing on COVID-19 and other global health issues 2022-09-14T13:39:21Z

¿Cuáles son los últimos reportes sobre el Covid 19

De acuerdo con el medio InfoBae, según el último informe epidemiológico publicado por la Organización Mundial de la Salud, OMS y dedicado al COVID-19, el número de casos descendió un 28% en la semana del 5 al 11 de septiembre respecto a la semana precedente, hasta los 3,1 millones de nuevos contagios declarados. La cantidad de decesos retrocedió un 22% hasta menos de 11.000.

Las muertes por Covid en el mundo llegaron al punto más bajo desde marzo de 2020 y el titular de la OMS afirmó que el mundo "nunca estuvo tan cerca del fin de la pandemia" como ahora. 📲 Más información: https://t.co/FfsxVx8Vgh pic.twitter.com/MNznGyUN4k — Clarín (@clarincom) September 14, 2022

Informa el medio que el número de infecciones es, sin duda, mucho más elevado debido a que los casos poco severos no se declaran, pero también a que numerosos países han desmantelado su infraestructura para realizar test.

El mismo señaló que, al 4 de septiembre del presente años, la Organización Mundial de la Salud OMS contabilizaba más de 600 millones de casos oficialmente confirmados -una cifra que se presume muy inferior a la real-, lo mismo que el número oficial de decesos: 6,4 millones de muertos en todo el mundo.

Finalmente, de acuerdo con CNN, Estados Unidos reportó el mayor número de muertes semanales, seguido de Japón, Rusia, Brasil y Filipinas.

