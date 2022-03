Olga Misik: ¿Qué sucedió con la joven rusa de la foto de una protesta viral en su país?

Olga Misik es una activista que fue arrestada en Rusia después de leer la constitución rusa a los soldados durante una protesta. Una foto de 2019 de la niña de 17 años se volvió viral en 2022 en medio de la invasión rusa de Ucrania. Muchos usuarios de Twitter han hecho circular la foto asumiendo que es de las recientes protestas contra el presidente Vladimir Putin y la guerra de Ucrania, pero la foto en realidad tiene tres años.

De acuerdo con Moscow Times, Misik estaba entre los manifestantes que se pronunciaron en contra de la decisión del gobierno ruso de prohibir a los aliados del enemigo del Kremlin, Alexei Navalny, participar en las elecciones municipales de Moscú. Ella y otros manifestantes estuvieron entre los muchos arrestados durante la represión de Putin contra la disidencia.

Misik y otros manifestantes se enfrentaron a una fila de agentes antidisturbios con armadura y escudos en julio de 2019. Ella fue detenida e inicialmente enfrentaba hasta tres años de prisión. Fotos y videos la mostraban leyendo la constitución de su país, incluso mostrando pasajes específicos a la policía antidisturbios.

Russian troops form a mob to arrest teenager Olga Misik while she reads Article 31 of the Russian constitution that guarantees the right to a peaceful protest. pic.twitter.com/Ul0V4ZO0No — Benjamin Young Savage (ᐱᓐᒋᐱᓐ) (@benjancewicz) March 20, 2022

Si bien Misik fue liberada después de la protesta en 2019, más tarde se enfrentó a cargos relacionados con una protesta en 2020. Según el Moscow Times, Misik y dos amigos también fueron acusados ​​de vandalismo después de que la policía dijera que colgaron una pancarta en apoyo de Navalny y otros presos políticos en un edificio del gobierno “salpicando pintura roja en una cabina de seguridad fuera del edificio de la Oficina del Fiscal General en agosto de 2020”. Misik escribió en las redes sociales que la policía la sacó de su casa después de la protesta de 2020.

El Moscow Times escribió: “Para muchos en la oposición de Rusia, Misik llegó a simbolizar una nueva generación de rusos silenciados por un régimen represivo”. El periódico escribió que el arresto de Misik se produjo en medio de lo que “los activistas llaman una represión cada vez mayor por parte de las autoridades rusas contra la oposición, incluidas las recientes ampliaciones de la ley de ‘agentes extranjeros’ del país y un fallo anticipado para prohibir a los grupos activistas y políticos de Navalny como ‘extremistas’.”

Ella explicó su protesta a la BBC en 2019: “Leí cuatro secciones. Un artículo que habla sobre el derecho a protestar pacíficamente, un artículo que dice que todos pueden participar en las elecciones, tienen derecho a la libertad de expresión y que la voluntad y el poder del pueblo son lo más importante para el país”.

¿Dónde está ahora la manifestante adolescente rusa Olga Misik? Esto es lo que necesita saber:

Olga Misik fue sentenciada a 2 años de toque de queda en 2021

Según el Moscow Times, Misik fue sentenciado el 11 de mayo de 2021 en relación con las acusaciones de vandalismo. Ella recibió dos años y dos meses de “libertad restringida”, lo que equivalía a confinamiento domiciliario, incluido un toque de queda que requería que estuviera dentro de su casa desde las 10 p.m. y las 6 a.m. Sus dos amigos, Ivan Vorobyevsky e Igor Basharimov, recibieron sentencias similares, informó el periódico.

Los fiscales afirmaron que Misik y sus amigos causaron daños en el edificio por un valor de 3500 rublos durante la protesta del 8 de agosto de 2020. “Los abogados defensores dicen que los documentos proporcionados por los fiscales sobre los presuntos daños fueron falsificados y que el agua no causó ningún daño por la pintura soluble”, escribió RadioFreeEurope. Misik y sus amigos enfrentaron hasta tres años de prisión.





Misik había estado bajo arresto domiciliario antes de su sentencia. Misik también fue detenida en octubre de 2019 cuando realizó una protesta unipersonal en la Plaza Roja de Moscú, sosteniendo un gran papel en blanco, informó RadioFreeEurope.

RadioFreeEurope agregó: “En febrero de 2020, ella fue detenida en Penza mientras organizaba una manifestación de apoyo a los acusados en el llamado caso Red (‘Set’), que los activistas dicen que fue inventado por las fuerzas de seguridad”.

Misik, que fue considerada la “Adolescente de Tiananmen” de Rusia, en referencia al Tank Man de la Plaza de Tiananmen, que se paró frente a los tanques en Beijing, China, en 1989, le dijo a la BBC en 2019: “La situación en Rusia actualmente es extremadamente inestable. Las autoridades claramente se están asustando mucho si están consolidando fuerzas armadas de diferentes partes del país para perseguir a los manifestantes pacíficos. Y la mentalidad de la gente ha cambiado, como puedo ver”.

Misik dijo en Twitter que su apartamento fue vandalizado en marzo de 2022 por partidarios de Putin y la invasión rusa de Ucrania

моя квартира потерпела косметические процедуры pic.twitter.com/QNw9t3RXJz — Olga Misik (@thorkiman) March 16, 2022

Misik reveló en Twitter en marzo de 2022 que había sido blanco de partidarios pro-Putin de la guerra en Ucrania. Ella publicó fotos de la puerta de su apartamento, que mostraban que había sido destrozada con una “Z”, un símbolo utilizado por quienes están a favor de la invasión rusa de Ucrania. Misik tuiteó el 16 de marzo: “Mi apartamento se sometió a procedimientos cosméticos”.

Según The Daily Beast, Misik se encontraba entre los activistas y periodistas atacados por los partidarios de Putin después de que el presidente de Rusia pronunció un discurso en el que pedía una “autolimpieza de la sociedad” para eliminar a las “escorias y los traidores”. Un compañero activista, Dmitry Ivanov, tuiteó que su puerta también había sido destrozada y escribió: “Este es el mensaje que me dejaron los ‘defensores de la patria’ anónimos”, según The Daily Beast. Un periodista dijo que las palabras “No traiciones a tu país, perra”, estaban garabateadas en su puerta, informó el sitio de noticias.

Días después de que Misik tuiteara sobre el vandalismo, ella se sorprendió al descubrir que había obtenido apoyo en Twitter. Ella tuiteó: “¿Qué está pasando?, ¿Qué me perdí?, ¿Por qué tengo 20 mil lectores más en unas horas que antes?” El aumento de seguidores se produjo después de que las fotos de 2019 de su protesta frente a los soldados rusos se hicieran virales.

Misik, quien cuya madre lucha contra el cáncer, estudiaba periodismo en la Universidad de Moscú





Misik estuvo en un momento estudiando periodismo en la Universidad de Moscú. No quedó claro de inmediato si continuaba sus estudios en la escuela en medio de sus protestas y activismo. Según la BBC, Misik creció en un suburbio de Moscú y se volvió políticamente activa cuando tenía 16 años.

Ella le dijo a la BBC: “No muchas mujeres jóvenes en Rusia tienen motivaciones políticas, solo aquellas que realmente quieren dedicarse al periodismo. Soy la excepción, no la regla”. Según la BBC, Misik dijo que las autoridades rusas intentaron que sus padres intervinieran y evitaran que protestara. Pero dijo que su familia la apoyaba, a pesar de estar preocupados por ella.

Misik escribió recientemente en Twitter que su madre está luchando contra el cáncer. Ella escribió en enero de 2022 que su madre había estado recibiendo tratamiento y estaba respondiendo bien. Misik había pedido donaciones para ayudar con los costos del tratamiento de su madre.

Misik escribió en 2021: “Nunca he tenido miedo… Si me amenazaran con la ejecución, lo haría de nuevo”

Durante su declaración de 2021 ante el tribunal antes de su sentencia, Misik escribió, según una traducción de Rights in Russia: “A menudo me preguntan, ¿no tengo miedo?… Nunca tuve miedo. Sentí desespero, impotencia, desesperación, frustración, alarma, decepción y agotamiento, pero ni la política ni el activismo me contagiaron nunca de miedo. No tuve miedo cuando bandidos armados irrumpieron esa noche y me amenazaron con prisión. Querían asustarme, pero yo no tenía miedo. Bromeé y me reí porque sabía que en el momento en que dejara de sonreír perdería”.

Ella escribió: “Recuerdo bien haber viajado a esa protesta, prometiéndome que sería la última en mi carrera activista, que me jubilaría políticamente y que volvería a mis estudios. Estaba ansiosa y preocupada por cómo iría todo, pero no tenía miedo. Incluso estudiando los códigos penal y administrativos y todos los precedentes de acciones similares, no tuve miedo. Fue una noche hermosa y me di cuenta de que podría ser mi última noche de libertad, pero eso no me asustó… Algunos dicen que no puedes tener miedo cuando sabes que tienes razón. Pero Rusia nos enseña a tener miedo constantemente. Un país que trata de matarnos todos los días. Y si estás fuera del sistema, estás casi muerto”.





Ella agregó: “Por supuesto que estuve en esa protesta. No me arrepiento de eso y, además, estoy orgullosa de lo que hice. De hecho, no tuve otra opción, y tuve que hacer todo lo que estaba a mi alcance, así que no tengo derecho a arrepentirme. Y si tuviera la oportunidad de volver al pasado, lo haría todo de nuevo. Si me amenazaran con la pena de muerte, lo haría todo de nuevo. Lo haría una y otra vez, una y otra vez, hasta que no quedara nada que afectarme. La gente dice que repetir las mismas acciones anticipándose a un resultado diferente es una locura. Resulta que la esperanza es una locura. Pero dejar acciones que consideras correctas cuando todos a tu alrededor las consideran inútiles es una indefensión aprendida. Prefiero estar loca a tus ojos que indefensa a los míos”.

Misik escribió: “Mi abogado estaba hablando de Sophie Scholl hoy, y su historia se parece mucho a la mía. Fue juzgada por volantes y graffiti; Me juzgaron por carteles y pintura. Estoy esencialmente en juicio por delitos de pensamiento, como ella alguna vez. Mi juicio es muy similar al de ella, y la Rusia de hoy es muy similar a la Alemania fascista. Sophie nunca abandonó sus convicciones, incluso antes de la guillotina. Su ejemplo me inspiró a no aceptar que se retiraran los cargos. Sophie Scholl encarnaba la juventud, la sinceridad y la libertad, y espero que también en este sentido ella y yo seamos similares”.

“El régimen fascista en Alemania finalmente cayó, al igual que el régimen fascista en Rusia. No sé cuándo sucederá esto, tal vez en una semana, tal vez en un año, tal vez en una década, pero sé que algún día saldremos victoriosos, porque el amor y la juventud siempre prevalecen”, dijo Misik.

