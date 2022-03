¿Quién es Olena Zelenska, esposa del presidente Zelensky de Ucrania?

Olena Zelenska es la esposa del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.

El apellido del presidente ucraniano a veces se escribe como Volodymyr Zelenskyy

Volodymyr Zelensky es el presidente de Ucrania que se ha mantenido desafiante contra la invasión rusa de su país.

Es un exactor de televisión que protagonizó un programa sobre un hombre que accidentalmente se convierte en presidente. Ahora, sus videos de la ciudad sitiada de Kiev están dando esperanza a los ucranianos y convirtiendo a Zelensky en una figura heroica.

Después de que los rusos invadieran Ucrania, Zelensky dijo: “El enemigo me ha marcado como el objetivo número uno, mi familia como el objetivo número dos”, según The Washington Post. Today informó que actualmente no se conoce la ubicación de la Primera Dama por su propia seguridad.

Esto es lo que necesita saber:

1. La esposa de Zelensky suplicó en Instagram a los medios que dijeran la ‘terrible verdad’ de que ‘los invasores rusos están matando a niños’

El 6 de marzo de 2022, la esposa de Zelensky compartió fotos en Instagram de cinco niños que murieron durante los ataques de Rusia a Ucrania.

“¡Hago un llamamiento a todos los medios imparciales del mundo! Digan esta terrible verdad: los invasores rusos están matando a niños ucranianos”, escribió la Primer Dama.

“Díganselo a las madres rusas: hágales saber exactamente qué están haciendo sus hijos aquí en Ucrania. Muestren estas fotos a las mujeres rusas: ¡sus esposos, hermanos, compatriotas están matando niños ucranianos! Háganles saber que son personalmente responsables de la muerte de todos los niños ucranianos porque dieron su consentimiento tácito a estos crímenes”.

La mujer compartió múltiples publicaciones en diferentes idiomas, compartiendo fotos de niños. Su publicación dice en su totalidad:

Los ocupantes rusos están matando a niños ucranianos. Consciente y cínicamente. Kirill, de 18 meses, de Mariupol, fue llevado urgentemente al hospital por sus padres. Fue herido por los bombardeos y los médicos no pudieron hacer nada. Alicia de Okhtyrka. Podría haber cumplido ocho años. Sin embargo, ella murió en el bombardeo con su abuelo, quien la estaba protegiendo. Polina de Kiev. Murió durante el bombardeo en las calles de nuestra capital, junto con sus padres y su hermano. Su hermana está en estado crítico. Arsenio, 14 años. Un fragmento del proyectil le dio en la cabeza. Los médicos no pudieron alcanzar al niño bajo los disparos. Arseniy murió desangrado. Sofía, 6 años. Ella, junto con su hermano, madre, abuela y abuelo de un mes y medio de edad, fueron asesinados a tiros en su automóvil. La familia trató de dejar Nova Kakhovka. Tengo que decírtelo. Al menos 38 niños ya han muerto en Ucrania. ¡Y esta cifra podría estar aumentando en este mismo momento debido al bombardeo de nuestras pacíficas ciudades! Cuando la gente en Rusia diga que sus tropas no están dañando a la población civil, ¡muéstreles estas fotos! Muéstreles las caras de estos niños que ni siquiera tuvieron la oportunidad de crecer. ¿Cuántos niños más deben morir para convencer a las tropas rusas de que dejen de disparar y permitan los corredores humanitarios? ¡Necesitamos corredores en las ciudades más calurosas de Ucrania ahora mismo! Cientos de niños mueren allí en bases sin alimentos ni atención médica. Los soldados rusos disparan a las familias que intentan salir de los edificios. También matan a los voluntarios que intentan ayudar. ¡Hago un llamamiento a todos los medios de comunicación imparciales del mundo! Di esta terrible verdad: los invasores rusos están matando a niños ucranianos. Cuéntaselo a las madres rusas: hazles saber qué están haciendo exactamente sus hijos aquí, en Ucrania. Muestren estas fotos a las mujeres rusas: ¡sus esposos, hermanos, compatriotas están matando niños ucranianos! Hágales saber que son personalmente responsables de la muerte de todos los niños ucranianos porque dieron su consentimiento tácito a estos crímenes. A los países de la OTAN: ¡cerca del cielo sobre Ucrania! ¡Salven a nuestros hijos, porque mañana salvarán a los tuyos! #NoFlyZoneUA #closeUAskyNOW #NATOclosethesky #stoprussia

En otra publicación, instó a las Primeras Damas del mundo a expresar sus voces sobre el ataque

Las Primeras Damas me preguntan estos días cómo pueden ayudar a Ucrania. Mi respuesta es: ¡diganle la verdad al mundo!”. La Primera Dama escribió. “¡Hablar alto! Lo que está pasando en Ucrania no es una ‘operación militar especial’, como dice Putin, sino una guerra a gran escala, donde el agresor es la Federación Rusa”.

Olena, una escritora, una vez se describió a sí misma como más cómoda “en la sombra”

Según Womenua.today, Olena Zelenskaya “es una de las fundadoras de Studio Kvartal 95”, que es la productora más grande y mejor calificada de Ucrania.

El sitio informó que ella es una de las escritoras de los proyectos del estudio.

En particular, ayudó a trabajar en una comedia llamada “Liga Smichu”, informó el sitio.

Como Primera Dama, informa el sitio, se centra en “la salud de las generaciones futuras, la igualdad de oportunidades y la diplomacia cultural”.

Según Ucrania Vogue, Olena Zelenska llevaba una vida privada antes de que Zelensky se convirtiera en presidente. “Hasta abril de 2019, sabíamos poco sobre Olena Zelenska. Rara vez se la vio en las fiestas beau monde, no dio entrevistas y no apareció en una revista brillante”, informa el sitio.

Ella le dijo al sitio:

Soy una persona no pública. Pero las nuevas realidades requieren sus propias reglas, y estoy tratando de cumplirlas. No puedo decir que la publicidad o la comunicación con la prensa me resulte estresante. Pero prefiero quedarme detrás del escenario. Mi esposo siempre está al frente, mientras que yo me siento más cómoda en la sombra. No soy el alma de la fiesta, no me gusta contar chistes. No está en mi carácter. Pero encontré razones para mí a favor de la publicidad. Uno de ellos es la oportunidad de atraer la atención de las personas sobre temas sociales importantes. Al mismo tiempo, esto no concierne a la publicidad de mis hijos: no he colgado sus fotos en las redes sociales antes, y ahora tampoco lo haré.

La Primera Dama tiene dos hijos con el presidente y prometió estar ‘junto a ellos’ durante la invasión

Según Glamour, Zelensky y Olena Volodymyrivn Zelenska tienen una hija, Olexandra, y un hijo, Kiril.

Cuando los rusos invadieron, escribió en Instagram: “Hoy no tendré pánico ni lágrimas. Estaré tranquila y confiada. Mis hijos me miran. Estaré junto a ellos. Y al lado de mi marido. Y con ustedes”.

Ella le dijo a Ucrania Vogue antes de la invasión,

La vida no ha cambiado, pero las circunstancias sí. No tengo suficiente tiempo a solas conmigo misma. Tengo dos hijos, así que rara vez he estado sola antes. Probablemente he tenido mi único espacio privado en el coche mientras conducía. Ahora me han privado de esto, siempre estoy vigilada. Ahora un baño es mi único refugio (risas). Pero tengo suerte con las personas que ahora están en mi espacio personal: guardan silencio cuando necesito este silencio y pueden mantener una conversación cuando lo sienten necesario.

112International informa que Olena Zelenska “nació en Kryvyi Rih el 16 de febrero de 1978. Ella y su futuro esposo eran compañeros de escuela, pero no se conocían”. Sin embargo, se volvieron a encontrar más tarde, cuando ella estudiaba en la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Kryvyi Rih, y Volodymyr Zelensky se licenció en derecho en el Instituto Económico de Kryvyi Rih.

Se casaron en 2003 después de salir durante ocho años, informa el sitio. Es una autora que ayuda con sus espectáculos y producciones. Ella mantuvo un perfil bajo durante su campaña, informó el sitio.

4. Zelenska se mostró escéptica sobre la campaña presidencial de su esposo al principio

Zelenska se mostró escéptica sobre las ambiciones políticas de su esposo, pero decidió no “estropear el ambiente”.

“Y cuando me dijeron que sucedería, ya estaba preparada para tener pequeños cambios en mi vida y la de mi familia. Puedo estropear el estado de ánimo, no apoyar, poner trabas, pero no es constructivo… Intento mantenerme, calmarme. Hasta ahora, parece que puedo hacerlo”, dijo la Primera Dama, según Opinionua.com.

Se describió a sí misma en la publicación como principalmente alguien que apoya a su esposo y dijo: “Hasta ahora, me he tomado un tiempo para no pensar en eso. Sé que este es un papel difícil… En general, la Primera Dama no tiene que asumir ningún papel principal. Este tándem debería repetir lo que está pasando en la familia. Tenemos al líder y trato de apoyarlo. Cuando alguien asume la responsabilidad, es muy conveniente, así que trato de no llamar demasiado la atención”.

5. Zelensky era comediante de televisión antes de convertirse en presidente de Ucrania

Pravda comparó una vez la elección de Zelensky con la trama de la película “El hombre del año”, de Robin Williams, en la que Williams interpretaba a la estrella de un programa político satírico, que se convierte en presidente. Zelensky ha creado una imagen de hombre del pueblo que lucha contra la corrupción. En una escena de su programa de televisión, le dice a un taxista de la élite política: “¿Quiénes somos para ellos? Payasos, cierto. Soy un payaso, soy un payaso, 40 millones de payasos”.

Zelensky es relativamente joven y es completamente nuevo en geopolítica. Su conversación telefónica del 25 de julio de 2019 con Trump condujo al juicio de destitución de Trump en el Congreso, porque el presidente estadounidense presionó a Zelensky en esa llamada para que investigara a su rival presidencial de 2020, Joe Biden, y al hijo de Biden, Hunter.

El presidente se ha ganado elogios por sus valientes videos durante la invasión rusa, durante la cual se negó a abandonar Ucrania.

Mira aquí la nota original de Heavy.