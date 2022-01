OJ Simpson: ¿asesinó a dos personas en 1995?

OJ Simpson fue declarado inocente en los asesinatos de Nicole Brown Simpson y Ron Goldman el 3 de octubre de 1995. Este caso de asesinato y su posterior juicio fue llamado “el juicio del siglo” y mantuvo en vilo a todo el país.

El jurado decidió un veredicto después de solo cuatro horas de deliberación, algo inaudito en un caso como este. Ningún equipo de abogados sabía qué pensar antes de escuchar el resultado. Cuando se leyó el veredicto, muchos se sorprendieron mientras que otros celebraron la victoria de Simpson en la corte. Según Vulture, a la 1 PM (Hora del Este) de ese día, OJ Simpson fue puesto en libertad.

Los guantes, un elemento clave para su inocencia en el primer juicio

“Si los guantes no son de su medida, entonces lo debe absolver, ¿verdad?” Esa frase se hizo famosa durante el juicio por homicidio. Después de que se encontrara un guante negro ensangrentado en la escena del crimen y otro en la casa de OJ Simpson, quedó claro para la fiscalía que los guantes eran clave para encerrar a Simpson.

Sin embargo, aparecieron las facturas de Nicole Brown Simpson, que había comprado los guantes y la defensa pareció sentir que su caso era sólido. Con lo que no parecían contar era con Simpson probándose los guantes y diciendo que eran demasiado pequeños para él. El ex fiscal adjunto de distrito de Los Ángeles, Christopher Darden, fue la persona que le pidió a Simpson que se probara los guantes y ha alegado que el difunto abogado de Simpson, Johnnie Cochran, manipuló los guantes antes de que Simpson se probara los guantes en la corte. Darden afirmó: “Creo que Johnnie manipuló los guantes para que los dedos de OJ no pudieran llegar hasta el guante”.

El detective Mark Fuhrman declaró en la corte que encontró el otro guante negro en la casa de Simpson. Sin embargo, las grabaciones revelaron que Fuhrman hizo comentarios discriminatorios sobre los afroamericanos y muchos creyeron que pudo haber colocado el guante en la escena.

Hasta el día de hoy, muchos creen que OJ Simpson se salió con la suya. El 12 de junio de 1994, Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman fueron brutalmente asesinados, según Fox News. El caso nunca se resolvió, aunque parecía haber una cantidad increíble de pruebas contra Simpson, quien fue absuelto de los crímenes.

OJ Simpson finalmente fue condenado y encarcelado





O.J SIMPSON THE LOST CONFESSION 2018 (FULL DOCUMENTARY) ***AIRED ON FOX 3-11-2018*** "O.J. Simpson: The Lost Confession?" Sunday night (3/11/2018) and Simpson walked author Judith Regan through what happened on June 12, 1994. He starts out adamant — he was just talking hypothetically, which is weird, because if he didn't do it what's his basis for creating the hypothetical. Simpson starts by talking… 2018-03-12T07:08:39Z

DO Simpson: The Lost Confession, que se transmitió en marzo de 2018 por la cadena Fox, presentó una entrevista de 2006 con Simpson, donde brinda un relato “hipotético” de los asesinatos a la editora de libros Judith Regan. Al año siguiente, Simpson publicó su libro “If I Did It”, que describía a los lectores cómo “el verdadero asesino” habría llevado a cabo los asesinatos esa noche.

En la entrevista, según Fox News, Simpson da su versión de la noche y habla de un supuesto amigo llamado “Charlie”. También dice: “Lo único que me duele más que nada en esto, además de ser considerado un asesino, es ser un maltratador”. El productor ejecutivo del especial, Terry Wrong, declaró: “No hay duda de que la violencia doméstica estuvo al frente y al centro de esa relación”. Según los informes, Simpson tuvo una relación volátil con su difunta esposa Nicole Brown Simpson.

Si bien Simpson fue exonerado originalmente por los dos asesinatos, una demanda civil más tarde lo encontró responsable de las muertes de ambos. A su vez, le obligaron a pagar $33.5 millones en restitución a las familias de las víctimas.