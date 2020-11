Ohio: ¿Cómo cuentan los votos de ausentes? ¿Cuándo se sabrá quién ganó la presidencia?

Ha llegado el día de las elecciones y los electores están ansiosos por saber cuánto tardará en saberse quién ganó la presidencia, si el presidente Donald Trump o su rival Joe Biden. Es difícil saberlo porque la cantidad de votos por correo o ausentes, además de los votos adelantados, ya han hecho historia.

Uno de los estados que permite a las autoridades electorales contar los votos por correo antes del día de las elecciones es Ohio . Esto significa que les posible saber, al menos de forma extraoficial, los resultados allí. En comparación, afirma NPR , los votos ausentes en estados como Pennsylvania, Michigan y Wisconsin, no pueden ser contados hasta después del 3 de noviembre.

Este estado del “Midwest”, con 11,6 millones de habitantes y 18 de los 270 votos del colegio electoral que se necesitan para declararse presidente es uno de los estados indispensables para que Trump pueda declararse vencedor.

En declaraciones para el diario español La Vanguardia, Kyle Kondik, autor del libro “Why Ohio picks the president (Por qué Ohio elige al presidente)”, indicño que “Biden no necesita ganar Ohio [para ganar las elecciones] pero Trump definitivamente sí”.

El estado ha votado de forma consistente a la derecha de sus vecinos de Michigan, Pennsylvania y Wisconsin, recuerda Kondik, analista del prestigioso Centro de Política de la Universidad de Virginia, indicó el principal periódico de Barcelona.

“Si Biden gana Ohio, puede ganar en esos estados. Y si Trump gana Ohio por un pequeño margen, es probable que pierda el resto de los estados. Ohio probablemente serán un reflejo de otras tendencias en la región”, agregó Kondik.

Esa es la razón por la que lo que sucede en Ohio y el que puedan dar los resultados temprano es muy importante. Aun así, el secretario de estado Frank LaRose, ha estado repitiendo a los electores de Ohio que los números que se dan la noche de las elecciones no son los finales. De hecho, en Ohio tienen hasta el 28 de noviembre para dar los resultados finales.

La republicana Debra Lee Quivey, una republicana que dirige el consejo electoral del condado de Athens en Ohio, explicó a AhoraMismo.com cómo funciona el conteo de los votos por correo en el estado.

Esto es lo que necesitas saber:

Getty John Eddy, 52, recoge las papeletas de votos por correo que las dejaron frente a la junta electoral del condado de Cuyahoga en Cleveland, Ohio.El horario electoral en Ohio es desde 6:30 a.m. a las 7:30 p.m, aunque las urnas pemanecerán abiertas mientras haya gente en la fila. Según explica el website del estado, “las papeletas enviadas por correo son las primeras que se cuentan en la noche de elecciones”.

Esto se hace, porque ya han sido registradas en las máquinas que cuentan los votos. Quivey contó que el proceso de abrir los sobres, sacar las papeletas y escanearlas son un esfuerzo bipartidista. Personal de los partidos demócratas y republicanos se sientan en una mesa, uno al frente del otro, y procesan en pares las papeletas.

Quivey explicó que cuando se abren los sobres de los votos por correo, la persona que ve el nombre del elector, nunca ve por quién votó. “Los dos individuos, uno de cada partido, sigue un proceso para mantener el voto anónimo”, subrayó.

Quivey agregó que las papeletas son escaneadas por una máquina especial “que lee los votos, pero no dan los totales. Solo sabemos cuántas papeletas hemos procesado, pero no los totales para cada candidato”. El sistema no suma los votos hasta la noche de las elecciones.

La funcionaria subrayó que, al menos en su condado ” es imposible que haya fraude” porque no hay manera de que nadie se meta en el sistema, pues no está conectado a internet.

We’re making a small but important change to how we are reporting results on election night.

This unprecedented level of transparency allows voters to be well-informed and can help prevent candidates and media from calling races before they should. pic.twitter.com/NPQY3imCUK

— Frank LaRose (@FrankLaRose) October 14, 2020