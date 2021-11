Estas son las ofertas que tendrá Kohl’s para Black Friday

La cena de Acción de Gracias está organizada y los estadounidenses se preparan para planificar sus compras del Black Friday. Kohl’s es una de las grandes tiendas que cerró sus puertas por el Día de Acción de Gracias pero que está ofreciendo un horario de atención extendido para venta presencial este Black Friday. Asimismo, cuentan con numerosas ofertas especiales para ayudar a sus clientes a conseguir todo lo de sus listas.

Kohl’s cuenta con más de 1.160 tiendas a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Según el sitio web de la compañía, todas las sucursales abrirán sus puertas por el Black Friday a las 5 a.m. Permanecerán abiertas para venta presencial hasta la medianoche.

En cuanto al sábado 27 de noviembre, Kohl’s permanecerá abierto desde las 8 a.m hasta las 11 p.m.

Para encontrar tu Kohl’s más cercano, utiliza el localizador de la compañía haciendo click aquí.

Kohl’s también señaló en su sitio web que los clientes podrán hacer sus compras online y retirarlas en una tienda:

Kohl’s hace fáciles las compras de estas fiestas con opciones como Drive Up rápido y sin contacto y retiro en tienda, ofreciéndoles a los clientes la oportunidad de realizar sus compras online y retirar su órden en su tienda Kohl’s más cercana. Las opciones de Drive Up y Retiro en Tienda permanecerán disponibles durante el horario de atención de las tiendas la semana del Black Friday, y Kohl’s ha mejorado recientemente estos servicios, ofreciendo estacionamiento adicional designado especialmente para Drive Up, y agregando las opciones de Self-Pickup y Self-Returns en tiendas seleccionadas.