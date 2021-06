Corte Suprema de EEUU ratifica la validez de la ley ‘Obamacare’

La Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó este jueves 17 de junio la impugnación de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio conocida como Obamacare. Así la Justicia se negó a derogar la emblemática ley de salud promulgada bajo el primer mandato del expresidente Demócrata Barack Obama.

La decisión del tribunal contó con una mayoría de siete de los nueve jueces. El veredicto implica un nuevo revés político para el republicanismo, en especial para su figura central, el expresidente Donald Trump, quien durante su mandato intentó intensamente de derogar la ley de atención médica.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha salvado este jueves la reforma sanitaria de 2010, más conocida como “Obamacare”.https://t.co/eL95l4mnz2 — Proceso (@proceso) June 17, 2021

Los jueces Los jueces Samuel Alito y Gorsuch fueron los que votaron en favor de revocar la ley conocida como Obamacare. Los restantes siete jueces coincidieron en que quienes presentaban la impugnación no tenían base legal para realizar dicho petitorio.

Esto es lo que significa para millones de estadounidenses el fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, también conocida como Obamacare. https://t.co/np7R7QmybB — CNN en Español (@CNNEE) June 18, 2021

Cabe señalar que la demanda fue encabezada por los estados gobernados por republicanos, con Texas a la cabeza, en representación de una línea ideológica que Trump mantuvo durante su presidencia.

¿Cuántas personas se han beneficiado de Obamacare en los últimos 10 años?https://t.co/L5paWETq2M — CNN en Español – PR (@CNNEPrensa) June 18, 2021

El Obamacare

La Ley del Cuidado de salud a bajo precio, mejor conocida como Obamacare, fue promulgada el 23 de marzo de 2010.

Dicha ley obliga a los mayores de edad estadounidenses a contratar o mantener un plan de salud, caso contrario podrían ser penalizados con una multa.

Asimismo, la ley obliga a las empresas prestadoras de servicios de salud a admitir a cualquier solicitante independientemente de su estado de salud.

EE. UU.: la Corte Suprema vuelve a salvar el 'Obamacare', tras gran desafío legal https://t.co/dQVIikOtFM pic.twitter.com/E0iXJeReZI — FRANCE 24 Español (@France24_es) June 17, 2021

Tal como lo informa la CNN, a principios de mes el Departamento de Salud y Servicios Humanos publicó un informe que indica que 31 millones de estadounidenses accedieron a cobertura médica gracias al Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio.

Desde entonces, demócratas y republicanos han discutido la ley. En el año 2012, la Corte Suprema de los Estados Unidos la avaló al indicar que las sanciones económicas ante el incumplimiento tenían carácter de “impuesto”.

Desde su llegada al gobierno, Donald Trump intentó por todos los medios derogarla ya que la consideraba un rasgo de autoritarismo del Estado. Si bien no pudo eliminar la Obamacare, el republicanismo consiguió en 2017 reducir a cero las multas económicas por falta de seguro médico.

Casualmente, ese argumento fue empleado por la Corte este jueves para rechazar el nuevo embate del republicanismo.

El fundamento de la Corte Suprema para rechazar la impugnación

La Corte Suprema de Justicia consideró que la ley no supone un perjuicio para los opositores demandantes dado que en la actualidad no existe pena económica para aquellos que no contraten seguro.

La CNN cita al juez de la Corte Suprema Stephen Breyer, quien explicó que la ley no presenta una “lesión concreta” para los derechos de los demandantes.

“Por estas razones, llegamos a la conclusión de que los demandantes no demostraron una lesión concreta y particularizada que se pueda atribuir a la conducta de los acusados ​​al hacer cumplir la disposición legal específica que atacan como inconstitucional”, expresó Breyer.

“No han podido demostrar que están legitimados para atacar como inconstitucional la disposición mínima de cobertura esencial de la Ley”, agregó el jurista.

LEER MÁS: EEUU superó las 600 mil muertes por coronavirus: ¿Cuál es el Estado más afectado?

Sigue a AhoraMismo en Instagram