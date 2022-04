NYPD busca a autor de ataque en metro en Nueva York: ¿Fue ataque terrorista?

Un intenso operativo policial fue puesto en marcha este martes 12 de abril en la ciudad de Nueva York, luego del ataque registrado hacia las 8:45 de la mañana en la estación del metro de la calle 36 y la cuarta Avenida, en Sunset Park, Brooklyn, que dejó a 5 personas con heridas de bala y por lo menos 8 con otro tipo de heridas. La policía del NYPD, en conjunto con el FBI, buscan al autor del ataque, quien hasta casi el medio día seguía prófugo. El tren venía de la estación d ela calle 56 a la 36 cuando pasó el ataque adentro.

De acuerdo a las primeras versiones de la policía, suministradas por medios como NBC News, el sujeto, quien tenía una máscara antigás y un chaleco naranja de construcción, al parecer lanzó una granada de humo y luego procedió a disparar, alcanzando a 5 personas en un tren en movimiento.

El hombre que está siendo buscado, fue descrito como “un hombre de aproximadamente 5 pies y 5 pulgadas de alto y 170 o 180 libras”, de la raza negra.

NBC News aseguró que se desconoce si el sujeto huyó a través de los túneles o las escaleras, pero además del despliegue de uniformados en el área, se están haciendo varias labores en la ciudad para dar con el paradero del sospechoso.

Aunque inicialmente algunos medios habían reportado el temor de que en la estación del metro hubiesen explosivos que no fueron detonados o dentro del tren en el que ocurrió el tiroteo, el NYPD hizo un llamado a la calma y descartó artefactos riesgosos.





Play



Watch live: Firefighters, police respond to shooting at Brooklyn subway station Multiple people were shot and several undetonated devices were found at a Brooklyn subway station Tuesday morning, according to the New York City Fire Department. Firefighters responded to a call for smoke at the subway station at 36th Street and 4th Avenue in Brooklyn and found shooting victims and the devices, the New York City… 2022-04-12T13:55:28Z

“Con respecto a las múltiples personas baleadas en la estación de metro de la calle 36 en Brooklyn, NO hay dispositivos explosivos activos en este momento”, dijo el NYPD, a través de su cuenta de Twitter, al tiempo que pidió a todas aquellas personas que tengan información sobre el incidente, que se comuniquen con la policía.

“Se pide a los testigos que llamen a @NYPDTips al #800577TIPS. Por favor manténgase alejado del área. Más información proporcionada cuando esté disponible”, agregó la Uniformada.





Play



See the scene of the shooting at NYC subway station Multiple people were shot in a subway station in Brooklyn, where "several undetonated devices" were also found, according to the FDNY. #CNN #News 2022-04-12T14:45:06Z

Hasta el momento no se han revelado datos específicos sobre las personas que sufrieron los disparos, pero informaciones preliminares de la policía señalan que al menos dos personas sufrieron heridas serias.

Hasta el momento se desconocen más datos sobre los móviles del ataque, y aunque muchos inicialmente pensaron que se trató de un ataque ligado con algún grupo terrorista, las primeras versiones hacen pensar que el hombre buscado actuó solo.

******NSFW****** Multiple people shot in the 36th street station in Brooklyn. Multiple undetonated devices also found. Be careful out there. Definitely avoid the subway today. This was a terrorist attack. CREDIT: Angry_yeti / IG pic.twitter.com/9XYZcmT8BH — Tom (@TomUlloaa) April 12, 2022

La prioridad del NYPD es atrapar al sospechoso para esclarecer lo ocurrido, y a lo largo del día las autoridades esperan proveer más información sobre el tipo de ataque que fue, del que los neoyorquinos y residentes de Brooklyn quieren saber por qué fue motivado.