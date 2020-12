Nueva York vacuna contra el COVID-19: Dónde y Cuándo

El lunes 14 de diciembre empezaron a vacunar en Nueva York. Sandra Lindsay, enfermera y directora de servicios para pacientes en la unidad de cuidados intensivos del Centro Médico Judío de Long Island, se convirtió en la primera persona de ser vacunada en Estados Unidos. “Hoy he tenido esperanzas”, dijo la Sra. Lindsay, tras ser vacunada. “Siento que se acerca la curación. Espero que esto marque el comienzo del fin en un momento muy doloroso de nuestra historia”.

La vacuna llega justo en el momento que Nueva York, una vez el epicentro del virus, se enfrenta a una segunda ola de contagios de COVID-19.

El estado ha registrado hasta 10,000 casos por día la semana pasada, un aumento del 72 por ciento con respecto a dos semanas antes.

Nueva York recibió esta semana una entrega inicial de 170,000 dosis de la vacuna COVID-19 desarrollada por Pfizer. La vacunación empezó este 15 de diciembre. Nueva York también espera recibir acunas adicionales de Moderna.

Los trabajadores de la salud y los residentes de hogares de ancianos son los primeros grupos de personas que recibirán la vacuna. Las dos vacunas contra el COVID-19, la Pfizer y la Moderna, requieren dos dosis. Moderna se encuentra en la espera de ser aprobada por la FDA, el próximo 17 de diciembre.

Aquí está la lista de los lugares donde llegará la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19

Capital Region: 7,850

Central New York: 6,400

Finger Lakes: 11,150

Long Island: 26,500

Mid-Hudson: 19,200

Mohawk Valley: 4,200

New York City: 72,000

North Country: 3,700

Southern Tier: 4,500

Western New York: 14,500

Después de que el personal de hogares de ancianos y de alto riesgo reciban la vacuna, el segundo grupo que recibirá la vacuna serán todos los trabajadores de atención a largo plazo, el personal y los residentes, junto con los trabajadores de EMS. Después de eso, los trabajadores esenciales y luego la población en general serán elegibles para la vacunación.

Se espera que la mayoría de las primeras inyecciones se administren este lunes a los trabajadores de la salud de alto riesgo. En muchos casos, esta primera entrega limitada no proporcionaría dosis suficientes para vacunar a todos los médicos, enfermeras, guardias de seguridad, recepcionistas y otros trabajadores que corren el riesgo de estar expuestos al virus todos los días. Debido a que las vacunas pueden causar efectos secundarios que incluyen fiebre y dolores, los hospitales dicen que repartirán la vacunación entre los trabajadores.

El gobernador Cuomo también anunció una asociación con CVS y Walgreens para vacunar a los residentes de los asilos de ancianos, al igual que se hace con la vacuna contra la gripe.

El domingo 13 de diciembre, camiones y aviones de carga llenos de la primera de casi tres millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus se dispersaron por todo el país de los Estados Unidos, mientras los hospitales de los 50 estados se apresuraban a establecer sitios de inyección y sus trabajadores ansiosos rastreaban cada envío hora por hora. Pero el lanzamiento está menos centralizado en Estados Unidos que en otros países que compiten por distribuirlo.

