En NYC no se podrá trabajar sin vacuna COVID: ¿Qué pasará con no vacunados?

Los contagios del COVID-19 siguen en aumento en buena parte por el auge de la variante ómicron, y en momentos en que el país registró la cifra récord de más de 400,000 casos positivos, diferentes ciudades siguen adoptando medidas para prevenir la expansión del coronavirus, y algunas de ellas pondrán en aprietos a las personas que todavía se resisten a vacunarse.

Tal es el caso de la Ciudad de Nueva York, que desde el lunes 27 de diciembre adoptó una política donde las compañías privadas están obligadas a exigir el carné de vacunación a todos sus trabajadores, en cumplimineto con un mandato firmado por el alcalde saliente, Bill de Blasio, y que ratificó el futuro mandatario, Eric Adamas, quien asumirá el poder el 1 de enero.

Así lo reveló el periódico New York Times, donde el alcalde entrante reveló que parte de su plan para luchar contra el COVID será ratificar el mandato de vacunas para trabajadores del sector privado.

El mandato de vacunas afectará a unos 184,000 negocios y empresas privadas que están en la ciudad de Nueva York, y advierte, que al igual que ya pasó hace unos meses con los empleados del sector privado, quienes no se vacunen, a menos que tengan razones médicas, no podran continuar en sus puestos de trabajo.

La autoridad municipal espera con estas medidas adicionales poner freno al auge del COVID, que con la aparición de la variante ómicron paso de tener 1,000 contagios diarios a más de 50,000, en una escalada que jamás se había visto con el COVID. Aunque la variante genera síntomas más leves, su poder de contagio es muchísimo más alto, de acuerdo con expertos en salud.





Con el mandato de vacunación a trabajadores privados se busca, según el periódico El Diario, aumentar las cifras de vacunación que revelan que unos 6,666,539 (el 80%) se han puesto una dosis, pero todavía el 20% de los neoyorquinos siguen sin vacunarse.

“A partir del 27 de diciembre, los trabajadores de la ciudad de Nueva York que realicen trabajos en persona o interactúen con el público en el curso de sus actividades comerciales, deben demostrar que han recibido al menos una dosis de la vacuna COVID-19”, ordena el mandato de vacunas .

En el comunicado se advierte que los trabajadores privados que muestren la primera dosis, tendran 45 días para presentar el certificado de la segunda dosis, a menos que tenga Jansen que es una sola dosis.

Las empresas que no cumplan con este mandato enfrentarán multas y sanciones.