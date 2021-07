Nueva variante COVID amenaza a Estados Unidos: ¿De dónde viene?

Justo cuando las autoridades sanitarias del mundo están en alerta por el auge de la variante Delta del COVID-19, que en Estados Unidos es la causante del aumento de casos sostenido que se ha venido registrando en el último mes, fue hallada una nueva cepa que ha generado preocupación.

La nueva variante, que todavía no recibe su nombre formal, fue encontrada en Colombia, y ya está haciendo estragos en el sur de Estados Unidos.

Así lo reveló Fox News, donde se mencionó que la por ahora citada como variante colombiana, estaría siendo responsable de un nivel inquietante de los nuevos casos que se han venido presentando en el estado de Florida.





Colombian COVID variant spreading in South Florida Jackson Memorial Hospital in Miami-Dade says the new Colombian variant accounts for about 1 in 10 of their admitted COVID-19 cases.

Aunque a diferencia de otras variantes, como la Delta, u otras que fueron halladas en Brasil y en Reino Unido, originalmente, de las que se tiene conocimiento profundo debido a los estudios que se han hecho, todavía no se sabe a ciencia cierta si la nueva cepa encontrada, es más virulenta y la manera como reacciona ante las vacunas.

La variante, conocida como B.1.621,fue encontrada en el 10% de los casos nuevos que fueron reportados la semana pasada en el laboratorio de patología de la Universidad de Miami en Florida, según lo informó el periódico NY Post, que citó al canal de noticias WPLG.

“En la última semana, el 10 por ciento de nuestros pacientes tenían la variante colombiana. ¿Por qué? Por el viaje entre Colombia y Miami”, dijo Carlos Migoya, director ejecutivo del Jackson Memorial Health, al citado medio.

Fox News agregó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) manifestó que la cepa apareció por primera vez en Colombia en enero de 2021, y fue en mayo, cuando se ordenó un “seguimiento adicional”.





COVID-19 surges in Colombia, doctors fear deaths underreported COVID-19 cases and deaths are surging along Colombia's Caribbean coast as the region becomes the epicentre of the pandemic in the country, with doctors warning many deaths are going unreported. Intensive care units are now 80 percent full in Bogota.

Cabe advertir que hasta ahora, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) no han presentado una preocupación particular sobre esta cepa en territorio estadounidense, debido a su baja presencia en los nuevos contagios, que solo está en el 2.7% de los casos.

A pesar de ello, debido a su dominio en Colombia y a que estaría teniendo cierta expansión a nivel internacional, Fox destacó que la variante B.1.621 está siendo considerada en el Reino Unido como una “variante bajo investigación”, después de que se hallaron allí 16 casos de COVID a causa de esta cepa.

Un detalle es que los casos que se han registrado tienen relación con viajes al extranjero mayormente a Colombia.

Fox News también advirtió que hasta el momento las autoridades de Salud no tienen indicios que de la variante colombiana esté teniendo un efecto severo de contagios a gran escala, como sí ocurre con Delta, que hace unos meses en Estados Unidos no representaba un avance mayor, pero que este mes de julio terminó moviendose a una velocidad de contagios acelerada.

Lo preocupante de que se halla encontrado en Florida, es que ese estado se ha ido convirtendo en foco de aumento generalizado de contagios, como aseguró Jeff Zients, coordinador de respuesta al coronavirus del Gobierno Biden, quien reveló que uno de cada cinco casos de coronavirus nuevo registrado en el país, proviene de Florida.

“Por segunda semana consecutiva, uno de cada cinco de todos los casos [está] ocurriendo solo en Florida, y dentro de las comunidades, estos casos se dan principalmente entre personas no vacunadas”, advirtió el funcionario de la Administración Biden, que insiste en pedir a las personas que todavía no se han inmunizado contra el COVID, que lo hagan, a fin de ponerle feno a la pandemia.