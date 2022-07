Luz verde a nueva vacuna contra el COVID: ¿Qué es la Novavax?

Han pasado más de 17 meses desde que las autoridades de salud de Estados Unidos emitieron la primera autorización de uso de emergencia de las vacunas contra el COVID para adultos, y justo cuando en diferentes partes del país están creciendo los contagios debido a la subvariante BA.5, a Moderna, Pfizer y Jansen, ahora se suma una cuarta opción para quienes deseen inmunizarse. Se trata de la vacuna Novavax para adultos.

Así lo revelaron los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades), luego de informar que esa agencia ahora recomienda el nuevo medicamento.

Los CDC, a través del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP, por sus siglas en inglés) analizaron la nueva vacuna y manifestaron que Novavax es segura y puede usarse como otra opción, pero solamente para personas mayores de 18 años; no para niños.

OHA Informa: Actualización sobre COVID-19 y vacuna Novavax

Por medio de un comunicado, el organismo federal reveló que la vacuna COVID-19 de Novavax estará disponible en las próximas semanas, y la calificó como “una herramienta importante en la pandemia”.

Al hablar sobre el biológico, los CDC aseguraron que esta vacuna “proporciona un tipo más familiar de tecnología de vacuna COVID-19 para adultos”.

Asimismo, los CDC aseguraron que el visto bueno a una cuarta vacuna, hará más fácil que los estadounidenses puedan acceder al medicamento, en momentos en que las cifras de esa agencia señalan que un total de 261,204,035 de personas en el país se han vacunado, lo que representa al 78.7% del total de la población.

The Novavax COVID-19 Vaccine Explained

La directora de los CDC, Rochelle P. Walensky, se refirió a la nueva vacuna, y dijo que Novavax hará que más personas le pngan el brazo al pinchazo.

“Hemos ampliado las opciones disponibles para los adultos en los EE.UU. al recomendar otra vacuna contra el COVID-19 segura y eficaz. Si ha estado esperando una vacuna contra el COVID-19 basada en una tecnología diferente a las disponibles anteriormente, ahora es el momento de unirse a los millones de estadounidenses que han sido vacunados”, aseguró la funcionaria federal.

La directora de los CDC mencionó de manera especial que en estos momentos la vacuna es más indispensable que nunca e instó a que quienes aun no se han inmunizado, que lo hagan.

COVID-19: FDA autoriza nueva vacuna Novavax

“Con los casos de COVID-19 en aumento nuevamente en partes del país, la vacunación es fundamental para ayudar a proteger contra las complicaciones de la enfermedad grave de COVID-19”, acotó la funcionaria.

Sobre la vacuna Novavax, los CDC explicaron que está elaborada con una tecnología distinta a las que están actualmente en el mercado: