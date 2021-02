Descubren nueva cepa del COVID-19 en Nueva York: ¿Qué tan peligrosa es?

El COVID-19 ha sido todo un reto en materia médica, y justo cuando farmaceúticas como Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson, entre otras, siguen adelante con su producción de vacunas para frenar el virus, van apareciendo más retos sobre la mesa en el intento por poner contra la pared a la enfermedad, que hasta ahora ha dejado 2 millones y medio de muertos en todo el mundo; más de medio millón se han registrado en Estados Unidos.

Y esta vez, a las variantes del COVID-19 del Reino Unido, Brasil y Sudáfrica, que han generado atención especial, según la propia la ONU, ahora surgió una nueva preocupación.

CNN informó que en la ciudad de Nueva York descubrieron una nueva variante, del COVID, que está siendo objeto de análisis rigurosos, pues se está propagando de manera rápida. Asimismo se mencionó que la nueva variante evade la acción inmune del cuerpo, y “tratamientos con anticuerpos monoclonales”.

More Contagious COVID Variant Found In New York CityThe new variant may be able to evade present vaccines. But vaccine companies are already on the case. CBS2's Dr. Max Gomez reports. 2021-02-25T22:23:16Z

Citando estudios de la Universidad de Columbia y el Instituto de Tecnología de California (Caltech), el citado medio manifestó que la nueva cepa descubierta, a la que han bautizado como B.1.526, se evidenció desde noviembre, pero es tal su densidad, que se ha establecido que está en “aproximadamente una de cada cuatro muestras” tomadas en febrero en la Gran Manzana.

“Observamos un aumento constante en la tasa de detección desde finales de diciembre hasta mediados de febrero, con un aumento alarmante al 12,7% en las últimas dos semanas”, aseguró en su informe el Centro Médico de la Universidad de Columbia, como lo destacó CNN, advirtiendo que el reporte formal se dará a concoer públicamente esta semana.

What we know about the NYC coronavirus variantNew York City is fighting a new COVID variant unique to the area. Subscribe to FOX 5 NY: youtube.com/fox5ny Watch FOX 5 NY Live: fox5ny.com/live FOX 5 NY delivers breaking news, live events, investigations, politics, entertainment, business news and local stories from New York City and across the nation. Watch more FOX 5 NY on… 2021-02-25T19:12:34Z

Fox News también reportó la noticia y habló con un experto que confirmó el avance de la cepa.

“Examinamos miles de secuencias en una base de datos pública y notamos que había un patrón de mutaciones en un conjunto de secuencias de Nueva York que era diferente de las variantes conocidas”, comentó el Doctor Anthony West, de Caltech.

Researchers at Columbia University and the California Institute of Technology conducted studies identifying a new variant.​ https://t.co/6nc1LtyRWK — Fox5NY (@fox5ny) February 25, 2021

La nueva variante de Nueva York, tiene algunas características de la cepa encontrada en Sudáfrica.

En su artículo, CNN advirtió que es natural que los virus muten constantemente, pero dijo que si una variante “se afianza y se transmite (…) le dan al virus propiedades preocupantes, como una mejor transmisibilidad o la capacidad de evadir tratamientos y vacunas”.

En el informe de la Universidad de Columbia compartido con CNN, se aseguró que la nueva avriante está surgiendo con más fuerza en las últimas semanas, lo que pudiese llegar a superar a otras cepas.

El periódico El Diario de Nueva York citó a la epidemióloga Danielle Ompad, quien explicó que las variantes de los virus son comunes.

“En el futuro, veremos muchos informes como éste de nuevas variantes emergentes (…) No creo que esto vaya a ser inusual. Es sólo que lo estamos controlando mejor en este momento”, dijo la experta, reconociendo que aunque aun es muy prematuro para saber si esa cepa es más resistente o no a las vacunas actuales, es una posibilidad.

“El escenario más probable es que tienda a hacer que las personas tengan infecciones leves con más frecuencia”, acotó la científica.

A pesar de la preocupación que está generando la confirmación de la nueva cepa, en su conferencia diaria sobre el COVID-19, este jueves el alcalde Bill de Blasio pidió calma a los neoyorquinos y dijo que aun no hay suficientes datos para poder evaluar el peligro de la variante.

“Entendemos que al oír sobre esta nueva variante del coronavirus la gente se alarme, y yo también estoy preocupado por ello, pero todavía no hay suficiente información y hasta que no haya evidencia suficiente sobre los impactos de la variante, como si es más transmisible, no podemos asumir lo peor hasta que no tengamos la verdad completa“, dijo el mandatario de la Gran Manzana, según El Diario NY.

El Doctor Jay Varma, cabeza del grupo de asesores de Salud de la Ciudad de Nueva York, se refirió a la variante en la misma conferencia de prensa y dijo que por ahora hay que esperar para saber más sobre la cepa.

“Hay que ser un escéptico cuando se escuchan todas estas noticias, porque no todas las variantes son una razón de alarma para la salud pública. Algunas variantes, son solo eso… una variante diferente, y que no tiene porque representar un peligro por no ser más contagiosas, por ejemplo”, manifestó el médico, sin desconocer, que están tomando el tema con mucha seriedad e interes.

