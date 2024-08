París 2024: Noah Lyles corrió con COVID y ganó el bronce en los 200 metros

El velocista olímpico Noah Lyles dijo a NBC News que estaba orgulloso de haber podido ganar una medalla de bronce en la final de 200 metros después de dar positivo por COVID-19 en los Juegos Olímpicos de París.

Lyles le dijo al periodista Lewis Johnson en una entrevista en video que el virus “sin duda le había pasado factura”, pero agregó: “Nunca he estado más orgulloso de mí mismo por poder venir aquí y conseguir una medalla de bronce. En los Juegos Olímpicos pasados, me sentí muy decepcionado. Y esta vez, no podría estar más orgulloso”.

NBC News publicó un video el 8 de agosto que mostraba a Lyles en una silla de ruedas, y los locutores especularon al principio que tenía asma mientras su madre se apresuraba a estar a su lado. Estaba “respirando con dificultad” después de quedar tercero en la carrera, dijo un locutor. Según NBC News, Lyles “fue sacado de la pista en silla de ruedas”.

Según Olympics.com, después de quedar tercero en la final de 200 metros, Lyles “se desplomó al suelo” después de “felicitar al ganador sorpresa Letsile Tebogo de Botswana y a su compañero de equipo estadounidense Kenny Bednarek, quien se llevó la plata”.

Luego, Johnson anunció que se había enterado de que Lyles dio positivo por COVID el 6 de agosto.

Johnson habló con Lyles ante la cámara. “Sí, me desperté temprano alrededor de las 5 a.m. el martes por la mañana y me sentía realmente horrible en ese momento. Sabía que era más que estar dolorido por los 100”, le dijo Lyles a Johnson. Según NBC News, Lyles generó controversia cuando ganó la medalla de oro en los 100 metros por 0,005 segundos sobre Kishane Thompson de Jamaica.

Noah Lyles dice que quería “dar lo mejor de sí” a pesar del diagnóstico de COVID

Después de sentirse mal, Lyles le dijo a Johnson que se hizo una prueba de COVID. “Desafortunadamente, resultó que di positivo en la prueba de COVID. Mi primer pensamiento fue no entrar en pánico. He estado en peores situaciones. He corrido en peores condiciones, creo. Simplemente lo tomamos día a día. Intentamos hidratarnos lo más posible. Nos pusimos en cuarentena”.

Lyles le dijo a Johnson que nunca consideró no correr la final de 200 m. “No lo hice”, dijo. “Solo íbamos a tratar de ponernos en cuarentena tanto como fuera posible, mantenernos alejados, no tratar de pasarlo por alto. Y para ser honesto, darlo todo”.

En ese momento, no estaba seguro de competir en los próximos relevos. “Sí, en este momento, no lo sé. Todavía estoy más del lado de dejar que el equipo de EE. UU. haga lo suyo”, le dijo a Johnson. “Han demostrado con gran certeza que pueden manejarlo sin mí”.

Noah Lyles escribió a sus fans que París no era los Juegos Olímpicos con los que él “soñaba”

Lyles decidió más tarde que no iba a competir más en los Juegos Olímpicos de París. Debido al diagnóstico de COVID, Lyles “se perderá el resto de los Juegos”, informó NBC News, añadiendo que se suponía que iba a competir en equipos de relevos, aunque sus competiciones individuales ya habían terminado.

Lyles escribió un mensaje a los fans en su página de Instagram el 9 de agosto.

“Primero quiero agradecer a Dios por ayudarme a superar todos estos Juegos Olímpicos. En segundo lugar, quiero felicitar a @tebogo_letsile_, @kenny_bednarek y a todos los demás por una increíble final olímpica de 200 m”, escribió. “Por último, quiero agradecer a todos por los mensajes de apoyo. Creo que este será el final de mis Juegos Olímpicos de 2024. No son los Juegos Olímpicos con los que soñé, pero me han dejado con mucha alegría en el corazón. Espero que todos hayan disfrutado del espectáculo. Ya sea que estuvieran apoyándome o en mi contra, tienen que admitir que lo vieron, ¿no? 😉 Nos vemos la próxima vez”.

Según ESPN, Lyles no les dijo a sus competidores que tenía COVID para mantener su “ventaja”.

“En primer lugar, no queríamos que todos entraran en pánico; queríamos que pudieran competir”, dijo Lyles. “Y luego, en segundo lugar, queríamos poder hacerlo lo más discreto posible. Y nunca debes decirle a tus competidores que estás enfermo. ¿Por qué les darías una ventaja sobre ti?”, dijo, según ESPN.

“Aún quería correr; dijeron que todavía era posible”, dijo Lyles, según ESPN. “Así que nos mantuvimos alejados de todos y tratamos de ir ronda por ronda. Y para ser honesto, sabía que si quería salir aquí y ganar, tenía que dar todo lo que tenía desde el principio. No tuve tiempo para ahorrar energía”.

