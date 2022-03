Niño de 3 años mata a su mamá de un disparo en Chicago: ¿Qué pasó?

Un pequeño de tan solo 3 años de edad mató a su mamá de manera accidental en la ciudad de Chicago, luego de un incidente que vinculó un arma de fuego.

Así lo reveló el periódico Chicago Tribune, donde se aseguró que el menor, quien se encontraba con su madre al interior de un automóvil en un estacionamiento en un supermercado en Dolton, un suburbio de Chicago, agarró un arma que estaba en la parte trasera del auto y empezó a jugar.

El citado medio agregó que la policía reportó que el doloroso incidente tuvo lugar el sábado a las 8:30 de la noche, y aunque los servicios paramédicos intentaron salvar la vida de la mujer, fue declarada muerta al llegar al hospital.





De acuerdo a informaciones suministradas por la Uniformada de la ciudad de Chicago, que identificó a la mujer como Daejah Bennett, de tan solo 22 años, el arma con la que el niño disparó, era propiedad de su padre, quien fue detenido.

La policía destacó además que la investigación sigue abierta, pero por ahora no han encontrado elementos que muestren que el hombre, quien también se encontraba al interior del vehículo, hubiera sido quien disparó contra su mujer.

Otro dato suministrado por las autoridades, fue que tras hacer las respectivas revisiones sobre el arma de fuego, se estableció que el padre del menor, de quien no se ha revelado su identidad, poseía el arma de manera legal, aunque destacaron que no contaba con un permiso especial para llevarla en su vehículo.





Se espera que hoy se instruya formalmente de cargos al hombre.

“Esto se pudo evitar”, aseguró el administrador de Dolton, Andrew Holmes, en una visita al lugar donde ocurrió la tragedia, donde habló con la gente sobre la necesidad de que quienes posean armas de fuego legales tengan mayores medidas de seguridad.

WGN News informó que la familia estaba en el estacionamiento del supermercado Food 4 Less y que nadie notó el momento en el que el pequeño tomó la pistola que se accionó accidentalmente.

La organización Everytown for Gun Safety, mostró su preocupación por la manera en que menores de edad están teniendo acceso a armas de fuego y destacó que tan solo en el 2020, en medio de incidentes accidentales como el ocurrido en Chicago, niños menores de 18 años mataron a 142 personas y dejaron 242 heridos.

La misma organización citó que el año pasado el problema aumentó, con una crítica cifra de 154 muertos en medio de hechos accidentales con niños y los heridos se estimaron en 244, mientras que en lo que va del 2022, 16 personas ya han perdido la vida en este tipo de incidentes.