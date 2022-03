Nik Wallenda: ¿a quién reza el acróbata mientras anda por la cuerda floja?

Nik Wallenda es uno de los acróbatas más famosos del mundo. Sus retos en la cuerda floja sin ninguna protección siempre impresionan a todo el mundo. Sus hazañas incluyen cruzar el lago de lava del volcán Masaya, las cataratas del Niágara o el Gran Cañón del Colorado.

Durante sus paseos por la cuerda floja, Nick Wallenda siempre reza. ¿Por qué ora? ¿Cuál es su religión? Él es cristiano. Esto es lo que necesita saber sobre la fe de Wallenda.

Nik Wallenda ora a Jesús durante sus caminatas

Nik Wallenda es un cristiano que reza a Jesús durante sus caminatas, informó el HuffPost. Cuando cruzó el Gran Cañón, se le podía escuchar orando a Jesús. En un momento se le escuchó decir: “En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por calmar ese cable, Señor…”

Dijo que tiene un profundo respeto y temor por Dios y cree que su talento le fue dado por Dios. Pero agregó que no cree que Dios lo mantenga en el cable. “Sé adónde iré si me caigo. Me siento confiado en mis creencias de que iré al cielo”, dijo.

En sus memorias “Balance: A Story of Faith, Family, and Life on the Line”, dijo que la gracia de Dios es lo que lo sostiene. Todo lo que ha logrado, escribió, se debe a su relación con Dios.

En una sesión de preguntas y respuestas publicada por Niagara Frontier Publications, Wallenda dijo que después de cruzar las Cataratas del Niágara, pensó que se le abrirían más puertas de las que en realidad se abrieron. “Pensé que esto me abriría más puertas, pero creo que definitivamente demostró al mundo que era capaz de lograr este tipo de cosas. Pensé que eso me daría más oportunidades, pero la vida no siempre va así. Siempre hay giros y vueltas… Sin embargo, al final, obviamente fue una experiencia increíble”.

Dijo que siempre quiso caminar encima de un volcán y que ha estado entrenando en su patio trasero en Florida. Parte de su entrenamiento incluía caminar mientras respiraba a través de una pajilla.

Prácticamente nadie le recrimina que rece mientras anda sobre la cuerda floja

Dijo que orar mientras camina por la cuerda floja es importante para él y que recibe muy pocos comentarios negativos al respecto. La mayoría de las personas, dijo, se sienten animadas a ser más francas sobre su propia fe o a ser más valientes, ya sea si se enfrentan a un problema de salud o un accidente.

“Yo no estoy predicando”, dijo en la sesión de preguntas y respuestas. “Soy yo viviendo mi vida, al igual que todo el mundo vive su vida, pero esto se transmite por televisión en todo el mundo”.

Su mujer Erendira es una trapecista que también entrena desde que era una niña.