Nicole Gee: homenaje a la infante de marina de California que murió en Afganistán

Nicole Gee era una infante de marina de California que murió en Afganistán y fue recordada como una “infante de marina”. Recientemente fue fotografiada acunando a un bebé en Kabul y ayudando a los refugiados a subir a un avión.

Ella fue una de los 13 marines estadounidenses y miembros del servicio que murieron en el ataque en el aeropuerto de Kabul en Aghanistán. Puedes ver un resumen de los tributos a cada uno de los 13 aquí.

Una de las publicaciones más recientes de Gee en Instagram la mostraba sosteniendo al bebé en Afganistán y decía: “Amo mi trabajo”.

“Ella tenía un nombre. Ella estaba haciendo el trabajo de Dios … una guerrera”, dijo la capitana Karen Holliday en una publicación en su página personal de Facebook, según Stars and Stripes. “Buscando mujeres y niños afganos que intentan salir del país”.

View this post on Instagram

Esto es lo que necesita saber:

Una amiga de Gee, Mallory Harrison, escribió un conmovedor mensaje:

Su auto está estacionado en nuestro estacionamiento.

Es tan mundano. Sencillo. Pero está ahí.

Mi mejor amiga, mi persona, mi hermana para siempre. Mi otra mitad. Éramos botas juntos, cabos juntos y luego sargentos juntos. Compañeros de cuarto desde hace más de 3 años, desde el cuartel de la escuela MOS hasta nuestra casa aquí. Hemos estado unidos por la cadera desde el principio. No puedo describir muy bien la sensación que tengo cuando me obligo a volver a la realidad y pienso en cómo nunca la volveré a ver. Cómo tomó su último aliento haciendo lo que amaba, ayudar a la gente, en HKIA en Afganistán. Luego hubo una explosión. Y así, ella se fue.

Nuestra generación de infantes de marina ha estado escuchando a los veteranos iraquíes y afganos contar sus historias de guerra durante años. Es fácil sentirse distante cuando escuchas esas conversaciones, es fácil que esa guerra y esas historias suenen como algo tan distante, algo que sientes que nunca vas a experimentar desde que te uniste a la Infantería de Marina en tiempos de paz. Las historias son poderosas y conmovedoras. Motivar. Sabes que puede suceder. Y entrenas para estar listo si / cuando lo hace. Estas listo. Gung-Ho. Levanta la mano por todas las implementaciones, te pones a trabajar. Pero es difícil relacionarse verdaderamente con esas historias cuando la mayoría de las implementaciones en la actualidad implican un viaje a Oki o unos aburridos 6 meses en el barco.

Entonces la gente mala hace cosas malas y, de repente, la carroza pacífica en la que estabas se convierte en que vas a Afganistán y, para algunos, nunca regresas. Se convierte en tus amigos nunca regresan a casa.

Su auto está estacionado en nuestro estacionamiento.

Desde hace un mes, ha estado estacionado en nuestro pequeño lote en Camp Lejeune en Comm Shop donde trabajo. Lo usé mientras reparaban mi auto y no he podido traerlo de regreso a nuestra casa. Lo conducía por el estacionamiento de vez en cuando para asegurarme de que estaría bien para cuando volviera a casa. Tantos marines han pasado por allí, la mayoría de ellos las nuevas generaciones de marines, nuestra generación de marines. Los mismos marines que a menudo se sienten tan distantes de las historias de guerra que les cuentan sus jefes. Estoy seguro de que no le dieron importancia, solo un automóvil estacionado en un lugar de estacionamiento. Algunos la conocían. Algunos de ellos no lo hicieron. Pero todos vieron su auto. Todos pasaron junto a él. Las historias de guerra, las pérdidas, los ataúdes cubiertos con banderas, los brazaletes de KIA y la angustia. Ya no está tan distante.

Su coche sigue ahí y ella se ha ido para siempre.

Amo la primera foto. Subimos a la cima de la galleta de azúcar en 29 un sábado por la mañana hace unos años para presentar nuestros respetos. Tomé la foto con mi cámara. Nunca hubiera pensado que su nombre estaría en una cruz como esas algún día. No hay forma de prepararse adecuadamente para ese sentimiento. Sin entrenamiento de PowerPoint, sin clases de los muchachos, nada. Nada puede prepararte.

Mi mejor amigo. 23 años. Desaparecido. Encuentro paz sabiendo que dejó este mundo haciendo lo que amaba. Ella era un infante de marina. Ella se preocupaba por la gente. Ella amaba con fiereza. Ella era una luz en este mundo oscuro. Ella era mi persona.

Til Valhalla, sargento Nicole Gee. No puedo esperar a verte a ti y a tu mamá allá arriba. Te amo por siempre jamás.