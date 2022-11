Nicole tocará tierra en Florida este miércoles como huracán categoría 1: Trayectoria en vivo

Tras el terrible paso del huracán Ian que dejó varias zonas de la Florida gravemente afectadas, ahora la tormenta tropical Nicole amenaza con impactar durante la tarde-noche del miércoles 9 de noviembre y la mañana del jueves 10 de noviembre, convertido en huracán categoría 1, costa este del estado de la Florida en Estados Unidos, así lo informó el Centro Nacional de Huracanes – NHC. ¿Dónde está la tormenta ahora? Siga leyendo para ver el radar en vivo y el mapa de la tormenta.

Las estimaciones dieron a conocer que la tormenta se fortalecería la noche del martes en su camino sobre el noroeste de las Bahamas y la costa este de la Florida, pronosticando un clima peligroso prolongado, informó Semana.

Se espera que #Nicole llegue a Florida siendo huracán categoría 1, por lo que autoridades han activado varios protocolos para que la comunidad esté preparada. #VigilantesDelTiempo #ElTiempoUnivision

➡️ https://t.co/9Oi9F3PlvB pic.twitter.com/gvEul0NGk4 — Univision 23 Miami (@Univision23) November 9, 2022

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes, en su boletín de las 10:00 a.m. ET Nicole se encuentra a unas 250 millas al noreste del noroeste de las Bahamas con vientos sostenidos de 65 mph y moviéndose hacia el oeste-suroeste a 10 mph. Además, pronosticaron que la tormenta girará hacia el oeste-suroeste durante el día miércoles y luego hacia el noroeste para el día jueves.

Cabe añadir que las advertencias de huracán se encuentran vigentes para el condado de Volusia-Flagler hasta el sur hasta Boca Raton, según informó al Centro Nacional de Huracanes.

La alerta se extiende desde el norte de Miami hasta la región conocida como Space Coast e incluye Fort Lauderdale, West Palm Beach, Cabo Cañaveral y Melbourne. También se emitió una alerta de marejada ciclónica para partes de Florida y Georgia desde Altamaha Sound hasta Hallendale Beach.

Asimismo, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó el lunes una orden ejecutiva de carácter preventivo, en la que se declara el estado de emergencia para los condados de Miami-Dade, Broward, Palm Beach, Martin, Saint Lucie, Indian River, entre otros.

11:55 AM EST Wednesday Update: Tropical Storm #Nicole makes landfall on Great Abaco Island in the northwestern Bahamas with maximum winds of 70 mph (110 km/h). Latest at https://t.co/tW4KeGe9uJ pic.twitter.com/ZLQUJ7z86E — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 9, 2022

En un aviso publico del NHC se lee:

A las 1000 AM EST (1500 UTC), el centro de la Tormenta Tropical Nicole estaba localizado cerca de la latitud 26.5 norte, longitud 76.7 oeste. Nicole se mueve hacia el oeste alrededor de 12 mph (19 km/h). Se espera un giro hacia el oeste-noroeste esta noche, seguido por un giro hacia el noroeste el jueves y norte o norte-noreste el viernes. En la trayectoria pronosticada, el centro de Nicole se moverá cerca o sobre los Abacos y Grand Bahama en el noroeste de las Bahamas hoy y se moverá hacia la costa este de Florida dentro del área bajo aviso de huracán esta noche. Se espera que el centro de Nicole se mueva a través del centro y norte de Florida hacia el sur de Georgia el jueves en la noche, y luego a través de las Carolinas el viernes en la noche. Los vientos máximos sostenidos están alrededor de 70 mph (110 km/h) con ráfagas más fuertes. Se espera algún fortalecimiento hoy, y se pronostica que Nicole se convertirá en huracán cerca del noroeste de las Bahamas y siga siendo un huracán cuando se acerque a la costa este de Florida esta noche. Se espera que Nicole se debilite mientras se mueve a través de Florida y el sureste de los Estados Unidos el jueves a viernes, y es probable que se convierta en un ciclón post-tropical el viernes en la noche sobre los estados del Medio-Atlántico. Nicole es un ciclón tropical amplio. Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 460 millas (740 km) especialmente hasta el norte del centro. Una estación en Bakers Bay en Great Guana Cay informó recientemente de vientos sostenidos de 44 mph (71 km/h) y una ráfaga de viento de 63 mph (101 km/h). La presión central mínima basada en los datos del Avion Caza Huracanes de la Reserva la Fuerza Aerea y el avion de laNOAA es de 986 mb (29.12 pulgadas).

Las transmisiones de video y radar en vivo revelan la ubicación de Nicole

Current conditions on Cocoa Beach ahead of Tropical Storm Nicole- expected to make landfall as a hurricane later on. @wsvn pic.twitter.com/5xnRvmkhoV — Joe Roetz (@JoeRoetz) November 9, 2022

El radar y los mapas en vivo pueden ayudar a realizar un seguimiento de la ubicación actual de la tormenta Nicole y hacia dónde se mueve la tormenta. La tormenta Nicole continuó fortaleciéndose a medida que pasó sobre aguas del Atlántico occidental, según informó Accuweather.

Puede consultar un radar en vivo en Windy.com. Este radar es uno de los más útiles para rastrear la ubicación de Nicole en vivo. Puede presionar el botón + en el lado derecho del mapa para acercarse más. También puede mover el mapa hacia adelante en el tiempo para ver hacia dónde se pronostica que se dirigirá la tormenta. Dependiendo de su navegador, es posible que deba hacer clic en el mapa y arrastrarlo para ver la ubicación actual de Nicole.

Aquí tiene otro rastreador de tormentas en vivo, de NowCoast en NOAA.gov. Si bien el mapa no se puede incrustar, proporcionará actualizaciones en vivo a medida que NOAA rastree la tormenta. Es otro buen recurso para rastrear la tormenta en tiempo real.

También puede ver videos de rastreadores en vivo. El siguiente video, de NBC News, rastrea la ubicación de Nicole en vivo.

Play

LIVE: Tropical Storm Nicole Tracker | NBC News Watch live satellite images and a forecast tracker as Tropical Storm Nicole travels toward the Florida coast. » Subscribe to NBC News: nbcnews.to/SubscribeToNBC » Watch more NBC video: bit.ly/MoreNBCNews NBC News Digital is a collection of innovative and powerful news brands that deliver compelling, diverse and engaging news stories. NBC News Digital features NBCNews.com, MSNBC.com,… 2022-11-09T14:07:56Z

WPTV también proporciona cobertura de seguimiento en vivo del progreso de Nicole.

Play

LIVE – Tracking Tropical Storm Nicole Watch WPTV's continuous coverage of Tropical Storm Nicole as it threatens Florida. Hurricane Satellite Radars: wptv.com/weather/hurricane 2022-11-09T09:34:53Z

También puede ver la cobertura en vivo en Fox Weather, incluido a continuación.

Play

Tropical Storm Nicole Nears Hurricane Strength, Landfall Expected Tonight in Florida | FOX Weather FOX Weather is closely tracking today's weather threat. #florida #northcarolina #southcarolina Subscribe to FOX Weather! Watch more FOX Weather videos: foxweather.com/video We’ve got you covered! Whether you’re planning your morning commute or keeping a close eye on a severe storm, no one keeps you prepared like FOX Weather – the perfect resource to keep you… 2022-11-08T17:04:12Z

Finalmente, Accuweather informó que Nicole podría representar peligros como marejada ciclónica dañina, causando fuertes vientos, lluvias torrenciales, las cuales golpearán partes del estado de Florida durante hasta 48 horas.

#Nicole está muy cerca de evolucionar a huracán, con vientos sostenidos de 110 km/h y rachas de 140 km/h. Sus vientos con fuerza de tormenta torpical se extienden hasta 740 km, abarcando las Bahamas y el centro-este de #Florida con lluvia fuerte-intensa. 📹: Robert Ray pic.twitter.com/Cg0YGjkbG3 — Edna Jaramillo G. (@EdnaJaramillotv) November 9, 2022

