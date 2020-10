Arrestan a hispano en Texas por traficar metanfetaminas ocultas en tacos: ¿Cómo pasaba la droga?

Un hombre de Texas, identificado como Nicolás Castro, está acusado de intentar transportar 1.26 kilogramos (0.277 libras) de metanfetamina a los Estados Unidos, dentro de tacos, según un comunicado de prensa de la Fiscalía del Distrito Sur de Texas.

Castro, de 30 años, fue acusado el 8 de septiembre de ingresar los tacos mientras cruzaba la frontera de Estados Unidos cerca del Puente de las Américas en Laredo, Texas, según el comunicado de prensa.

Un gran jurado emitió recientemente una acusación formal de dos cargos contra Castro, acusándolo de conspiración para importar metanfetamina.

El caso está siendo procesado por el fiscal federal adjunto Brian Bajew.

Según documentos judiciales, Castro se presentó como peatón en el puente Texas Gateway to the Americas #1 a las 8:16 a.m. Dijo que estaba intentando solicitar la ciudadanía estadounidense. Mientras los agentes de la Patrulla Fronteriza y de Aduanas revisaban las pertenencias de Castro, encontraron “tacos y papas fritas” como parte de su almuerzo. Aquí hay más de la denuncia penal original:

“Mientras inspeccionaban la bolsa de plástico, los oficiales de CBP notaron 4 paquetes individuales que parecían ser tacos envueltos en una envoltura de saran. El oficial del CBP notó que los 4 paquetes se sentían pesados ​​y duros. Se llevó a cabo una inspección de K-9 (inspección de narcóticos con perros entrenados) en las pertenencias y el K-9 alertó sobre el olor entrenado de narcóticos dentro de las pertenencias. Una inspección más detallada de los paquetes reveló que dieron positivo en metanfetamina. Los bultos pesaban aproximadamente 1,26 kilogramos”.

Los oficiales del Grupo de Trabajo de la Administración Antidrogas entrevistaron a Castro y, según documentos judiciales, Castro “aceptó la propiedad de la bolsa que contenía 1,26 kilogramos de metanfetamina”. Dijo a los oficiales que era la segunda vez que usaba tacos de desayuno para transportar drogas y creía que le iban a pagar $1,500 por transportar las drogas a Austin, Texas.

Castro está detenido en el Centro de Detención de Río Grande.

El contrabando se ha vuelto más creativo desde la pandemia. La DEA informó que los traficantes de drogas han buscado nuevas maneras durante la pandemia del coronavirus para intentar transportar narcóticos a través de la frontera. Según la estación de Fox News de San Antonio, químicos han comenzado a mezclar metanfetaminas con gasolina y a pasarlas de contrabando al país solo para hervir los solventes y vender los fragmentos de cristal restantes de metanfetamina.

En julio pasado, un joven de 22 años fue acusado de contrabandear 90 libras de metanfetamina en su Chevy Malibu, según Border Report. Sorprendido en la frontera de Estados Unidos, los perros alertaron sobre la metanfetamina que estaba escondida en los paneles laterales del vehículo y el parachoques trasero, que contenía $325,000 en metanfetaminas.

La estación de noticias local KVIA informó que en agosto, un joven de 18 años que intentaba caminar desde México hacia Estados Unidos intentó cruzar la frontera con 150 libras de metanfetamina líquida disfrazada como tres cajas de agua embotellada. Según la estación, los casos fueron marcados y un perro alertó sobre el agua.

“Los cárteles están encontrando constantemente formas nuevas e innovadoras de contrabandear, no solo inmigrantes ilegales, sino también drogas. […] Vimos una caída abrupta en marzo, pero cambiaron sus tácticas y procedimientos rápidamente y volvieron a estar en la cima”, dijo el comisionado interino de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU., Mark Morgan, según la Patrulla Fronteriza.

El canal también informó que los agentes de la DEA han descubierto que la metanfetamina ha aumentado en volumen, intentos de traer al país y precio, durante la pandemia. Según Border Report, las cantidades son casi el doble.



Cuatrocientas libras de metanfetamina fueron incautadas en Phoenix en agosto, informó la estación de noticias de Tucson KGUN-9. La estación también informó que los contrabandistas intentaban traficar con la droga en tierras de nativos americanos donde, en muchos casos, solo el gobierno federal tiene autoridad penal.

