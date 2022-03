Arrestan a Nichole Rice, sospechosa de matar a su amiga Anita Knutson

Nichole Rice es una mujer de Dakota del Norte arrestada en el caso sin resolver del asesinato de su compañera de cuarto en 2007. Anita Knutson era una estudiante de la Universidad Estatal de Minot, de 18 años, cuando fue apuñalada hasta la muerte.

Rice, entonces Nichole Thomas, tenía 19 años. Rice, que ahora es una madre casada de 34 años y trabaja como empleada civil en la Base de la Fuerza Aérea de Minot, fue arrestada el miércoles 16 de marzo de 2022, anunció el Departamento de Policía de Minot.

“Después de casi 15 años de investigar y dar seguimiento a las pistas, la sospechosa está bajo custodia”, dijo el jefe de policía de Minot, John Klug, en una conferencia de prensa. “Alrededor de las 3:25 p.m. Nichole Rice, de 34 años, fue arrestada por asesinato y llevada a la cárcel de nuestro condado. Aunque la mayoría de los detectives que trabajaron en la escena original y la investigación se han retirado, no nos hemos olvidado de este caso. Mi corazón está con la familia. Ojalá hubiéramos podido resolver esto antes, pero al mismo tiempo me alegra decir que tenemos bajo custodia a la persona responsable del asesinato de Anita Knutson”.





Knutson fue encontrada muerta en su departamento fuera del campus en Minot, el 4 de junio de 2007, luego de que su padre llamara para un control de asistencia social, según la policía. Le dijo a la policía que no había tenido noticias de su hija en días, lo cual era inusual, dijo la policía.

La pantalla de la ventana de la habitación de Knutson había sido cortada y se encontró boca abajo en su cama con múltiples puñaladas. Su cuerpo estaba cubierto con una bata, dijo la policía. Se encontró un cuchillo ensangrentado en un baño y nada parecía haber sido robado, según la policía.

Knutson era una estudiante de educación primaria “hermosa, carismática y alegre” de Butte, Dakota del Norte, le dijo su familia a The Daily Beast en enero de 2022. Su hermana, Anna Knutson, le dijo al sitio de noticias: “Disfrutando de la escuela” y siempre “tenía muchos amigos a su alrededor”. Su familia no ha hecho comentarios desde el arresto de Rice.

Esto es lo que necesita saber sobre Nichole Rice, la sospechosa del asesinato de Anita Knutson:

1. La policía de Minot dice que Nichole Thomas Rice “siempre fue una persona de interés en este caso”

Según la policía, Rice, luego Nichole Thomas, era la única compañera de cuarto de Anita Knutson. Le había dicho a los investigadores que estaba fuera de la ciudad con sus padres cuando la mataron. Pero la Uniformada dijo que Rice nunca fue descartada oficialmente como sospechosa del asesinato de Knutson. “No sé si le dirían que alguna vez fue absuelta”, dijo Klug. “Nunca hubo suficiente para arrestarla. Pero yo diría que ella siempre fue una persona de interés en este caso”.





Klug dijo que las detectives Carmen Asham y Mikali Talbott fueron asignadas recientemente para investigar el caso.

“Tratamos de investigar activamente el caso de Anita durante los últimos años y finalmente, con la ayuda de ‘Cold Justice’, pudimos avanzar y recuperar el enfoque. Gracias a los recursos, la logística y la planificación que pudieron proporcionar, pudimos obtener una orden de arresto para Nichole Rice”, dijo Klug.

Klug agregó: “Me gustaría agradecer a todos, especialmente a la Detective Asham y a la Detective Talbot, por su arduo trabajo y su dedicación a la investigación y al Capitán Dale Plessas por sus esfuerzos para ayudar a coordinar todas las partes móviles durante la semana pasada. También debo agradecer a todos los oficiales, el personal y todos los demás en el Departamento de Policía de Minot que han tomado el relevo mientras todos los demás han estado ocupados trabajando en este caso”.

“Cold Justice” es un programa de televisión sobre crímenes reales que se transmite por Oxygen, producido por Dick Wolf. El programa sigue a la exfiscal del condado de Harris, Texas, Kelly Siegler, y a la exinvestigadora de la escena del crimen de la Policía Metropolitana de Las Vegas, Yolanda McClary, mientras trabajan en asesinatos de casos sin resolver.

Cuando se le preguntó sobre el papel de “Cold Justice”, Knutson dijo que brindaron apoyo. “Nosotros hacemos toda la investigación, solo brindan expertos y otros profesionales para ayudarnos y ayudar a responder preguntas, hacer cualquier prueba, en realidad son solo un recurso para nosotros”, dijo Klug, quien agregó que en el pasado los problemas de personal y tiempo impidieron que el departamento se concentrara según fuera necesario en el caso sin resolver del asesinato.

2. Rice era miembro de un grupo conmemorativo de Facebook en honor a Anita Knutso

Nichole Rice era miembro de un grupo conmemorativo de Facebook para la víctima, “In Loving Memory of Anita Knutson…”, según el administrador de la página. Su página de Facebook ha sido eliminada. Según los miembros del grupo, Rice comentaba a menudo, incluso sobre el cumpleaños de Knutson. Escribió comentarios como “Te extraño” y compartió informes de televisión sobre el caso sin resolver en Facebook.

Klug, el jefe de policía de Minot, no especificó exactamente qué condujo al arresto y los documentos judiciales del caso no estuvieron disponibles de inmediato. Klug dijo que no podía entrar en “los detalles de todo lo que se incluyó en la declaración jurada de este arresto. Gran parte de ella no es información nueva, surgieron algunos detalles. Con el tiempo, las cosas comienzan a desarrollarse. En última instancia, estás mirando hacia atrás al menos docenas, probablemente más de 100 declaraciones que fueron tomadas”.

Klug le dijo a los periodistas: “Realmente no ha habido muchos cambios en la investigación original. Hemos tratado de mantener esta investigación con vida a lo largo de los años”. Él dijo: “Creo que el punto de inflexión en este caso realmente estaba tratando de atraer a toda esa información junta y ponerla en un orden que tuviera sentido. Mucha de la información es la información que tenemos. Simplemente pudimos voler y prestar atención a los detalles finos. Poder sentarse y dedicar algún tiempo, a nuestros oficiales en eso, y dejarlos hacer su trabajo”.

3. Nichole Rice, que tiene una hija, casada por segunda vez en diciembre de 2021, según su página de Facebook e Instagram

Nichole Rice, nacida como Nichole Erin Thomas, está casada desde diciembre del 2021, y tiene una hija adolescente, ssegún muestra su Instagram. Fue su segundo matrimonio. Ella también fue Nichole Bakken. Según su página de Facebook ahora eliminada, nació en Velva, Dakota del Norte y vivió en Minot. Ella escribió en Facebook,que es una, “Mamá de 1 … Casada con mi mejor amigo. Mamá perruna, Mamá gato y maestra de ceremonias de mi propio circo”.

La madre de Rice, Gaemari Thomas, escribió sobre el caso Knutson en una publicación de Facebook 2016 ahora eliminada: “Me gustaría que atraparan a la persona que quitó la vida de Anita.

Nichole Rice respondió: “Es simplemente difícil ser la persona que todos miran. Soy esa chica … no soy una criminal”. Ella dijo que es “una víctima también … esto ha cambiado mi vida para siempre … y todavía me lastima … me enfoco tanto como pueda para conocer a las personas que me conocen y saben qué tipo de persona sé que no haría daño a nadie. …. Pero nunca podré cambiar los sentimientos de las otras personas”.

Rice trabajó en un concesionario de automóviles Minot antes de su trabajo más reciente en la Fuerza Aérea BAS

Klug le dijo a los reporteros que la presunta homicida estaba en la base BAS de la Minot Air que trabaja en una capacidad civil cuando fue arrestada sin incidentes. Klug no entró en detalle sobre qué trabajo tenía la mujer en la Base de la Fuerza Aérea.

Ella estudió cosmetología y también ha trabajado como estilista, según su página de Facebook ahora eliminada. Facebook de Rice muestra que también pasó tiempo trabajando en un concesionario de automóviles. También se ha eliminado una página relacionada con ese trabajo.

Las redes sociales de Rice también mostraron que era un ávida cazadora. Su página la mostraba con ciervos muertos y otros animales que había matado. En su sitio web de boda de KNOT, ella escribió que conoció a su esposo en una tienda de artículos deportivos donde trabajaba. “Lo hacen casi todo juntos porque tienen mucho en común. Por lo general, son de pesca o caza durante su tiempo libre. Siempre es una competencia amistosa”, dice la página. Añadió que ella y su esposo, “han comprado recientemente 6 acres, y están planeando el futuro con (su hija). ¡Tantas cosas emocionantes por venir! ¡Decidieron no ir a una luna de miel para poner dinero en su nuevo lugar! ¡Ha pasado mucho tiempo con un sueño de ambos, de ellos mismos, tener algunas tierras propias!”.

5. Nichole Rice enfrenta cárcel perpetua sin libertad condicional si es declarada culpable de asesinato

Nichole Erin Rice fue acusada de asesinato, un delito grave de clase AA en Dakota del Norte. Según la Ley del Estado de Dakota del Norte, el cargo lleva un sentencia potencial de vida en la cárcel sin libertad condicional si es condenada. La mujer está detenida en la cárcel del condado de Ward sin fianza. Estaba programada para hacer su primera comparecencia en la corte el 17 de marzo de 2022.

Rice está siendo representada por Philip Becher, según muestran registros de la corte.

