Nicholas Mavrakis: padre asesina a su esposa, sus hijos y luego se suicida

Nicholas Mavrakis era un veterano militar con trastorno de estrés postraumático que, según las autoridades, mató a tiros a toda su familia el Día del Padre en Ohio antes de suicidarse, según un miembro de la familia.

La tragedia ocurrió en Jackson Township, cerca de Canton, Ohio. Su esposa Lesley, su hijo Ace, de 13 años, su hija Pippa, de 5, y el propio Mavrackis fueron encontrados muertos por heridas de bala dentro de la casa familiar cerca de Canton, Ohio, según escribió la policía de Jackson Township.

Un miembro de la familia, Zach Mavrakis, compartió una foto de la familia en Facebook y escribió: “¡Te extrañaremos para siempre! Las palabras no pueden describir lo que está pasando nuestra familia en este momento, pero todos ustedes fueron muy amados. Eras una roca y un pilar fuerte para todos. No estaría donde estoy si no fuera por ustedes. ¡Y estoy seguro de que muchos de nosotros podemos decir lo mismo! No puedo creer que esto esté sucediendo ahora mismo. ¡Chicos, los quiero tanto!”.

El municipio está a unas cinco millas de Canton, Ohio.

Esto es lo que necesita saber:

1. La hermana de Lesley llamó al 911 e informó que su “esposo tenía trastorno de estrés postraumático del ejército”

La policía escribió que la familia “falleció por heridas de bala, que se cree que fueron provocados por un incidente doméstico”.

La declaración policial dijo que a las 4:09 PM del 20 de junio, se solicitó una llamada de alerta en la cuadra 6800 de Salerno St., NW Jackson Township.

Localizaron a “cuatro familiares fallecidos. Este incidente está siendo investigado como una disputa doméstica que terminó siendo mortal. En este momento se cree que no hay otras personas involucradas en el incidente”.

Está siendo investigado como un “triple homicidio y un suicidio”. La policía aún no ha dicho quién cree que fue el ejecutor.

En una llamada al 911, la hermana de Lesley Mavrakis le dijo a un operador: “No sé qué está pasando. Sé que su marido tiene un trastorno de estrés postraumático propio de los militares y ha estado teniendo problemas.

Llorando dijo que nadie respondía en su casa. La hermana dijo que los perros de la familia tampoco ladraban. Puede escuchar la llamada al 911 en CantonRep.com.

El periódico informó que Nicholas Mavrakis pasó 20 años en el ejército, se retiró en 2013 como sargento de Estado Mayor y sirvió en el extranjero tanto en Afganistán como en Irak.

2. Mavrakis sufría de trastorno de estrés postraumático por sus servicios al Ejército de los EEUU

Tony Mavrakis, hermano de Nicholas Mavrakis, publicó un mensaje desgarrador en la página de Facebook del Wounded Warriors Project.

“Ayer, en el Día del Padre de 2021, mi hermano, Nicholas Mavrakis, quien sirvió en la 101 División Aerotransportada del Ejército de los EEUU durante 22 años y sufrió de trastorno de estrés postraumático como resultado de este servicio, mató a su esposa y dos hijos, y luego se suicidó.

Si sirvió con mi hermano y/o conoce a alguien que lo haya hecho, por favor ayúdenme a notificar a sus compañeros miembros del servicio este trágico evento”, escribió.

En el hilo de comentarios, pidió a la gente que “se concienciara sobre esta historia” y dijo que muchos otros militares “sufren este problema a diario”. Lo que más lo asustó, escribió, fue “lo rápido que se transformó en otra persona”.

Otro pariente, Zach Mavrakis, escribió en Facebook: “Mucha gente tiene algo que decir sobre la situación. Si no es algo positivo, no digas nada. Nadie conoce la situación y no necesitamos conocer sus pensamientos negativos. Sé lo que parece y cómo nos sentimos como familia. No necesitamos las opiniones externas.”

3. A Pippa le encantaban las Pop-tarts y macarrones con queso con unicornios y arcoíris

Tony Mavrakis también posteó un mensaje en honor a Pippa.

“La llamaban Pippa”, escribió. “Su color favorito era el rosa, le gustaba correr, saltar y reír. Jugábamos desde que salía el sol hasta que ella se iba a la cama. Normalmente comía dulces y tartas. A veces comía macarrones con queso con unicornio y arcoíris”.

Añadió: “Fue perfecta… y sé que se supone que no debemos tener favoritos, pero fue pura alegría estar con Pippa”.

4. Se inició una petición en nombre de Ace para guardar de silencio antes de los partidos de fútbol

Un miembro de la familia inició una petición llamada “Respeto por Ace”.

Dice: “Ace no vivió el tiempo que se merecía. Hizo todo lo que pudo para asegurarse de que la gente estuviera feliz y se divirtiera. Era el niño más dulce de todos. Siempre iluminaba la habitación. Ace merece un momento de silencio todos los viernes antes de los partidos de fútbol. Lo extrañamos mucho y le encantaría saber que todavía estamos pensando en él”.

La petición tiene más de 2.000 firmas. Una mujer que firmó escribió: “Cualquier cosa es buena para este niño, su madre y su hermana. No se merecían esto. Mi hijo lo conocía bien”. Otro señaló: “¡Era un gran niño!”

5. Vecinos explicaron que Nicholas Mavrakis jugaba al fútbol con su hijo

Según todos los informes, la familia parecía cariñosa.

Los vecinos le dijeron al Canton Rep que a veces veían al padre lanzándole una pelota de fútbol a su hijo en el jardín delantero.

Explicaron que tenían una camioneta en el garaje de la familia, un trampolín en el patio trasero y un césped “bien cuidado”.