COVID19: NY hará desfile para homenajear trabajadores esenciales en pandemia

Este miércoles 7 de julio, la ciudad de Nueva York realizará un gran desfile en honor de los trabajadores esenciales de la pandemia del virus del coronavirus. Como es ya tradicional en la ciudad, el evento se desarrollará en el extremo sur de Broadway, en Manhattan, un sitio reconocido también como el “Cañón de los Héroes”.

El desfile por el ‘Cañón de los Héroes’ de #NYC para agradecer a los trabajadores esenciales que estuvieron en la primera línea durante la batalla contra el #COVID19 será el 7 de julio, lo anunció hoy el alcalde Bill de Blasio @NYCMayorhttps://t.co/qLZusSQmt3 — Ramón Frisneda (@ramonfrisneda) June 14, 2021

El anuncio de este magno evento, lo había hecho el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, el pasado 14 de junio, en donde destacó la celebración como un “gran desfile” presencial, dedicado a los trabajadores esenciales que han estado y están en primera línea de la lucha contra el virus del Covid-19.

“El primer desfile del regreso, el primer gran desfile verdadero en la ciudad de Nueva York será uno para celebrar a los héroes de la lucha contra el Covid-19, nuestros héroes del sector sanitario que fueron extraordinarios y necesitan ser recordados”, dijo el alcalde en su rueda de prensa diaria.

Es de indicar que este reconocimiento no solo estará enfocado al personal salubrista, sino que también exaltará la colaboración y el esfuerzo de otros empleados, como maestros, profesores, trabajadores del sector del transporte, el comercio y domiciliarios de comida entre otros.

“Todos los que mantuvieron la ciudad de Nueva York para todos nosotros y nos trajeron de vuelta -es un día para celebrar y apreciar a los héroes que a menudo pasan por desapercibidos”, dijo el alcalde. “Vamos a cantarles ese día”.

Según El Heraldo, este desfile se da en momentos cuando un 64,8% de los adultos han recibido al menos una dosis de algunas de las vacunas autorizadas contra el virus en Nueva York, donde la tasa de casos positivos cayó el lunes a 0,59% (promedio de los últimos siete días), un mínimo récord desde que se registran estos datos. Desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020 más de 33.000 personas murieron en la ciudad de Nueva York, ex epicentro nacional de la crisis sanitaria.

“En este año que transcurrió vivimos literalmente la mayor crisis en la historia de Nueva York”, dijo el alcalde. “Nos derribaron, pero nos volvimos a parar y eso es algo para celebrar en esta ciudad. Millones y millones de neoyorquinos se están poniendo la vacuna y estamos venciendo al Covid-19, por eso, el 7 de julio vamos a tener un desfile enorme para todos los que hicieron posible el regreso de Nueva York. Nuestros héroes locales se merecen un gran desfile. Vamos a darles la celebración más grande que esta ciudad ha visto”, concluyó el alcalde.

El desarrollo del desfile

De acuerdo a Telemundo 47, el desfile comenzará el miércoles a las 11:00 a.m. y partirá desde Battery Park y después le seguirá una ceremonia en el Ayuntamiento de la Ciudad de Nueva York.

Robin Roberts, presentador de “Good Morning América” ​​de la cadena ABC, será la anfitriona de la ceremonia. Además, el evento contará con una actuación del Coro de enfermeras de Northwell Health, recientemente presentado en “America’s Got Talent“.

Así mismo, se contará con catorce carrozas, que representarán a 260 grupos diferentes de trabajadores esenciales, se unirán al desfile por el “Cañón de los Héroes”. Estas categorías incluyen:

• Hospitales

• Cuidado de la salud

• Alimentos de emergencia

• Atención comunitaria

• Socorristas

• Transporte

• Trabajadores de la ciudad

• Pequeñas empresas y bodegas

• Educación y cuidado infantil

• Utilidades

• Hospitalidad / cuidado de edificios

• Refuerzos

• Organizaciones de apoyo

• Comunicación y entrega de productos





Play



Golden Buzzer: Northwell Health Nurse Choir Gives an Inspiring Audition – America's Got Talent 2021 These incredible frontline nurses earned a Golden Buzzer from Howie Mandel! The Northwell Health Nurse Choir wants to deliver the message that there is always light at the end of the tunnel. » Get The America's Got Talent App: bit.ly/AGTAppDownload » Subscribe for More: bit.ly/AGTSub » America's Got Talent Premieres Tuesday 8/7c on NBC! »… 2021-06-06T16:57:47Z

El alcalde de la ciudad, indicó además que todos los neoyorquinos que estén completamente vacunados están invitados, mientras que aquellos que aún no están inmunizados también pueden asistir, pero deben usar mascarillas y mantener seis pies de distancia física lo “mejor que puedan”.

“Esto es al aire libre y es realmente un momento para celebrar. Sin estas personas, la Ciudad de Nueva York no lo habría logrado. Es tan simple como eso”, dijo el alcalde. “Esta fue la crisis más grande en la historia de la Ciudad de Nueva York. Estas son las personas que fueron los héroes. Son personas que trabajan todos los días. A menudo no reciben los elogios que merecen. Aquí, los estamos tratando como, ya sabes, los generales de guerra y los astronautas y los campeones de diferentes deportes”.

“Les estamos dando a los trabajadores el elogio que merecen”, agregó el alcalde. “Si quieren ser parte de este desfile absolutamente histórico por el ‘Cañón de los Héroes’, todos son bienvenidos a disfrutar y ver a los héroes a los que saludaremos”. Puntualizó.

Nueva York tendrá Monumento en honor a trabajadores esenciales durante la pandemia

El desfile comenzará a las 11 a.m. el 7 de julio a lo largo del icónico 'Cañón de los Héroes' de Manhattan y después le seguirá una ceremonia en el Ayuntamiento de la Ciudad.https://t.co/g50DDQNn9e — Telemundo 47 (@Telemundo47) July 2, 2021

De otro lado, el Bobernador Andrew Cuomo, anunció el junio 23 que Nueva York alzaría un monumento como tributo a los trabajadores esenciales de la pandemia, y el sitio escogido para ubicarlo seria sobre el extremo sur de Manhattan, con vistas a la Estatua de la Libertad.

“Aunque nunca podremos pagar totalmente nuestra deuda con los trabajadores esenciales, podemos honrarlos y celebrarlos con este monumento que quedará para siempre como un tributo a todo lo que han hecho por Nueva York en nuestro mayor momento de necesidad”, dijo Cuomo.

El monumento será inaugurado frente al río Hudson, en Battery Park, el 6 de septiembre de 2021, y consistirá en un pequeño parque circular, con bancos para sentarse a descansar, dentro del gran espacio del Battery Park.

El “Círculo de los héroes”, como será bautizado el parque monumento, tendrá en el centro tendrá una llama eterna y alrededor del círculo, 19 arces rojos que simbolizan a los trabajadores esenciales que sostuvieron con vida a Nueva York en la pandemia: enfermeros, médicos, personal de salud, empleados de transporte, policías, rescatistas y paramédicos, bomberos, guardias carcelarios, empleados de comercios, la Guardia Nacional, empleados gubernamentales, trabajadores de edificios, trabajadores de servicios públicos y comunicaciones, repartidores, maestros, basureros y limpiadores, trabajadores de la industria alimenticia y de hoteles.

