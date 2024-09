Néstor Ortigoza – Videos maltratando a su ex mujer

El ex jugador de la selección paraguaya, Néstor Ortigoza, fue denunciado por su ex pareja Lucía Cassiau, madre de sus hijos. La denuncia se realizó luego de que se filtraran tres videos de el ex futbolista de San Lorenzo en plena agresión física a Lucía Cassiau. Ella lo denunció por violencia de género, la mujer aportó nuevas pruebas que comprometen al manager y vocal del club azulgrana. En esta ocasión se trata de una grabación con la que la denunciante registró una secuencia en la que fue atacada por él.

En el video ella aparece con la boca ensangrentada. “Así me dejó. Me está c… a trompadas. No se quiere ir; le dije que no quiero estar más con él”, relata Cassiau a la cámara mientras muestra ensagrentados sus labios. “Me tiene cansada con su violencia. Que se vaya”, continúa, mientras Ortigoza le grita de fondo.

Néstor Ortigoza es un HDP, se tiene que IR YA del club 🥊 pic.twitter.com/cNiP2abyH2 — messidios (@messidiosrj10) September 21, 2024

En otro video se puede escuchar al ex jugador decirle más de una vez “Te mato, te mato, te mato”. En esta ocasión la mujer lo estaba filmando al dirigente mientras tomaba un yogurt, cuando recibió un manotazo en su celular, que inmediatamente cayó al piso. “Te mato”, dijo el exjugador, y se escuchó un ruido de golpe.

Piden la renuncia de Néstor Ortigoza

La Comisión Directiva de San Lorenzo le exigió el pasado miércoles la renuncia a Néstor Ortigoza, exjugador y actual vocal de la CD que encabeza el presidente Marcelo Moretti, después de que se filtraran videos en los que está atacando a su expareja y madre de sus hijos.

