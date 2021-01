Acusan a Nelson Fermin Garibay de matar a su madre y a su padrastro en Los Ángeles

Las autoridades de California están tras la busqueda de un sujeto, identificado como Nelson Fermin Garibay, a quien señalan de haber matado a su madre, de 65 años.

Así lo reportó el noticiero de televisión ABC-7, donde aseguraron que el hombre, de 44 años, fue señalado como el sospechoso del crimen contra su progenitora, al igual que del asesinato de su padrastro, de 73 años.

Los primeros datos informados por la policía del condado de Los Ángeles indican que el sujeto acabó con la vida de los dos ancianos con un bate de béisbol, tras un incidente registrado en una casa en la localidad de Hacienda Heights.

El noticiero ABC-7 aseguró que los investigadores del crimen señalaron a Nelson Fermin Garibay como el sospechoso de haber matado a la pareja.

#LASD Homicide Seeking Public's Help Locating Double Murder Suspect Nelson Fermin Garibay & his vehicle, 14400blk Marwood St, #HaciendaHeights.

HE IS CONSIDERED ARMED & DANGEROUS.

Please call with your tips at 323-890-5500 or anonymous 800-222-8477. https://t.co/wL98VYtI9A pic.twitter.com/ZOfVBL8eX7

— LA County Sheriffs (@LASDHQ) January 13, 2021