La falsa heredera: ¿Quién es Neff Davis, amiga de Anna Delvey?

Neff Davis, la amiga de Anna Delvey de ‘Inventing Anna’, es una persona real que ahora se reinventa y sigue con su vida después de lo ocurrido con Anna.

Davis, cuyo verdadero nombre es Neffatari Davis, trabajó como consultor pagado en la serie limitada de Netflix. Hoy vive en Los Ángeles y dijo que se está enfocando en sí misma y en sus aspiraciones cinematográficas.

Esto es lo que necesita saber:

Muchos hechos sobre la vida de Davis retratados en ‘Inventing Anna’ son ciertos, excepto, por supuesto, los que son totalmente inventados. Davis realmente fue a la escuela de cine y hoy está escribiendo su guión cinematográfico, le dijo a Vanity Fair en 2022. Como dice Davis en la serie limitada, creció en un suburbio de Washington, DC. Escribió sobre sus antecedentes y su mudanza a Nueva York a los 18 en una publicación de Instagram de agosto del 2021.

“Me mudé a la ciudad de Nueva York cuando tenía 18 años. Daba miedo y yo era un bebé. Nunca había salido del condado de PG ni conocía a mucha gente fuera de mi ciudad”, escribió. “Recuerdo que pensé… no lo lograría aquí. Estoy demasiado verde. Soy demasiado suburbano. soy demasiado yo. Pero eso terminó siendo la bendición. Siempre seguí siendo yo”.

Escribió que “conoció gente increíble” y “se deshizo de personas tóxicas”, sin dar nombres.

Su publicación concluyó:

Davis le dijo a Vanity Fair que “Inventing Anna” le dio una gran oportunidad. Inicialmente ignoró las solicitudes de Shonda Rimes y Shondaland porque en ese momento estaba recibiendo muchas ofertas para vender los derechos de su historia. Luego, se enteró de los detalles de su oferta.

Davis le dijo a Vanity Fair:

Then Shondaland and Shonda Rhimes picked me up. And they were like, ‘We want you to be the consultant.’ And Shonda was like, ‘Actually, it’s more than a consultant. I know you wanna make film. I want you to come on set. I want you to shadow directors. I want you to learn the cameras and how a production is made.’ And I was like, ‘That’s more than what was offered from anyone else.’ Everyone was just like, sell your life rights and get out of there. But Shonda nurtured my film bone.