Navidad 2021: ¿El Correo está abierto o cerrado?

¡Feliz Navidad! ¿Se entrega el correo hoy, 25 de diciembre de 2021?, ¿Puede visitar la oficina de correos el Día de Navidad si necesita enviar algo por correo de último minuto? La respuesta es que la mayoría de los servicios de correo no están disponibles en la actualidad, pero hay algunas pequeñas excepciones. Siga leyendo para conocer más detalles.

El correo no se entregará el Día de Navidad de 2021, excepto de la opción de Priority Express Mail

A pesar de que ayer podría recibir entregas por correo, no ocurre lo mismo con el Día de Navidad. Hoy, USPS no estará abierto y no se entregará el correo regular. Esto permite que los empleados federales disfruten de las vacaciones con sus familias y seres queridos.

De acuerdo con el calendario de vacaciones de USPS, el Servicio Postal está cerrado en New Year’s Day, Martin Luther King Jr.’s Birthday, Washington’s Birthday (observed), Memorial Day, Independence Day, Labor Day, Columbus Day, Veterans Day, Thanksgiving Day, y Christmas Day.

Así que, al igual que todos los años, hoy no recibirá entregas regulares por correo. Sin embargo, hay una excepción.

USPS informó que los pedidos de Priority Mail Express se entregan hoy, 25 de diciembre. Tenga en cuenta que esto es diferente al Priority Mail normal. Priority Mail Express es una entrega especial de un día para otro a dos días con una garantía de devolución de dinero, explicó USPS. El servicio está disponible para la mayoría de las direcciones y apartados postales de EE. UU. Una tarifa plana le permite enviar hasta 70 libras a cualquier estado por un precio. Puede realizar pedidos de Priority Mail Express en la oficina de correos o desde su hogar o negocio utilizando Click-N-Ship. El servicio también incluye seguimiento de USPS y seguro de hasta $100.

Las oficinas de correos están cerradas hoy, excepto en las opciones de autoservicio

Además, las oficinas de correos estarán cerradas el Día de Navidad. Las excepciones son los vestíbulos junto con algunos quioscos de autoservicio, ya que no requieren que los empleados estén presentes para usarlos.

Si desea encontrar un quiosco de autoservicio disponible cerca de usted, vaya al Localizador de Post Office Locator en USPS.com. En el menú desplegable, elija “Self-Service Kiosks”, debajo de “Location Type”. Luego, ingrese su ciudad y estado o su código postal. Luego, seleccione qué tan lejos está dispuesto a viajar en la categoría “dentro de” y finalmente haga clic en “Buscar”.

Las oficinas de correos reanudarán la entrega de correo regular el 27 de diciembre

De acuerdo con el sitio web de USPS, las oficinas de correos reanudarán su entrega de correo regular el lunes 27 de diciembre. Las oficinas de correos también abrirán nuevamente para su horario comercial habitual ese mismo día.

¿Existen otros servicios de envío en el Día de Navidad?

Según el calendario de vacaciones de FedEx, todos los servicios están cerrados el día de Navidad. Esto incluye FedEx Express, FedEx Ground, FedEx Home Delivery, FedEx Smart Post, FedEx Freight, FedEx Office y FedEx Trade Networks. Solo el servicio premium FedEx Custom Critical estará funcionando el 25 de diciembre.

En cuanto a UPS, la mayoría de sus servicios también están cerrados hoy. En la actualidad, no hay servicio de recogida o entrega terrestre. Además, todas las ubicaciones de UPS Store también están cerradas hoy. El único servicio disponible es el servicio premium UPS Express Critical, que siempre está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Si necesita más detalles sobre ese servicio, llame al 1-800-714-8779 o visite el sitio web aquí.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.