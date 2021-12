Navidad 2021: ¿El Correo está abierto o cerrado en Nochebuena?

¿La Nochebuena afecta la entrega de correo hoy?, ¿Se seguirá enviando el correo hoy, 24 de diciembre de 2021, y las oficinas postales seguirán abiertas? Aquí están todos los detalles que necesitas saber.

El correo aún se entregará hoy en la víspera de Navidad 2021

Es posible que la víspera de Navidad no sea un feriado federal oficial este año como lo fue el año pasado, pero aún así lo será de muchas maneras. Esto se debe a que servirá como el día oficial de celebración de la Navidad para los empleados federales, informó Newsweek. Debido a que el día de Navidad cae en sábado, los empleados federales observarán la Navidad como el viernes, 24 de diciembre.

En otras palabras, aunque el presidente Joe Biden no declaró la Nochebuena como un feriado federal este año, los empleadores federales aún lo observan como tal. OPM.gov señaló que el día de hoy todavía se considera un día festivo para los empleados federales, escribiendo: “Si un día festivo cae en sábado, para la mayoría de los empleados federales, el viernes anterior se tratará como un día festivo para fines de pago y licencia. (Ver 5 U.S.C.6103 (b).)”

Pero a pesar de todo esto, la entrega de correo no cambia hoy. El correo todavía se está entregando en Nochebuena, señaló USPS en su sitio web.

De acuerdo con el cronograma de vacaciones de USPS, el servicio postal solo está cerrado durante el Día de Año Nuevo, Cumpleaños de Martin Luther King Jr., Día de los Presidentes, Día de los Caídos, Día de la Independencia, Día del Trabajo, Día de la Raza, Día de los veteranos, Día de Acción de Gracias y Día de Navidad. La víspera de Navidad no figura en esa lista.

El año pasado, en 2020, el ex presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva a mediados de diciembre que convirtió la Nochebuena en un feriado federal, informó The New York Post en ese momento. La orden decía: “Todos los departamentos ejecutivos y agencias del Gobierno Federal estarán cerrados y sus empleados estarán exentos de sus funciones el jueves 24 de diciembre de 2020, el día antes del día de Navidad”. Puede leer la orden ejecutiva completa del año pasado aquí. Sin embargo, a pesar de que hizo de la Nochebuena un feriado federal, el correo también se entregó el 24 de diciembre de 2020.

Es posible que el servicio de USPS Blue Collection Boxes sea recogido con anterioridad a lo habitual

Si está utilizando USPS Blue Collection Box, cuya última hora de recogida es después de las 12 p.m., es posible que el correo se recoja allí más temprano hoy.

USPS señaló: “El correo realizará el servicio de recolecció de las cajas azules en Nochebuena. Asegúrese de dejar su correo en el buzón de recolección antes de las 12 p.m. (mediodía) del 24 de diciembre (incluso si la última hora de recolección publicada en la caja es posterior a ello, ya que el correo se puede recoger antes de lo previsto). Los clientes que necesiten ser recogidos por el correo más tarde durante el 24 de diciembre deben visitar su oficina de correos local”.

Las oficinas de correos estarán abiertas, pero algunas pueden cerrar temprano, mientras que otras pueden permanecer abiertas hasta tarde

Las oficinas de correos también estarán abiertas hoy, pero es posible que cierren temprano en algunas ubicaciones. Es por eso que primero debe consultar con su oficina de correos local para asegurarse de que aún esté abierta si usted tiene que visitarla en persona.

El sitio web de USPS señaló: “El horario de Navidad se publica en cada ubicación de la oficina de correos. Algunas ubicaciones pueden tener un horario extendido antes de las vacaciones, mientras que otras pueden tener un horario limitado en la víspera de Navidad, el viernes 24 de diciembre. Vaya a Find USPS Locations e ingrese su código postal para verificar el horario de Navidad para una ubicación en específico. Clientes comerciales, consulte con Bulk Mail Entry Unit para conocer el horario de atención”.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.