Arrestan a conductor de un Tesla por ataques de ira en carreteras de California

Nathaniel Radimak es el conductor de un Tesla que empuñaba una pipa el cual fue arrestado por los ataques de furia en la carretera contra automóviles en Los Ángeles, dijo la Patrulla de Carreteras de California en un comunicado de prensa del 30 de enero de 2023.

Radimak, de 36 años, tiene vínculos con varios estados y tiene un extenso historial criminal que data de 2007, según registros judiciales y documentos obtenidos por Heavy. Su exnovia obtuvo una orden de restricción en su contra en 2022, acusándolo de violencia doméstica, acosándolo y amenazándolo con matarla a ella, a su novio actual y a su familia, incluidos sus padres, según muestran documentos judiciales.

“El domingo 29 de enero de 2023, el Sr. Nathaniel Walter Radimak fue arrestado por la Unidad de Delitos Mayores de la División Sur de la Patrulla de Carreteras de California en relación con los ataques que se cree que cometió el 11 de enero de 2023, mientras conducía un Tesla, Model X, en la ruta estatal 2 cerca de York Blvd, en la ciudad de Los Ángeles”, dijo la Patrulla de Carreteras de California en el comunicado de prensa. “Los asaltos fueron capturados en un video de la cámara del tablero y el público proporcionó varias pistas a nuestro departamento que llevaron al arresto”.

La policía agregó que la investigación está en curso y que Radimak podría enfrentar cargos adicionales. La policía había estado buscando a un conductor de Tesla en otros incidentes similares en el área de Los Ángeles. “Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre los incidentes que se comunique con la oficina del área central de Los Ángeles de la Patrulla de Carreteras de California al 213-744-2331”, dijo la patrulla de carreteras en el comunicado de prensa. “Después del horario comercial, comuníquese con el Centro de Administración de Tráfico de Los Ángeles al 323-259-3410”.

Esto es lo que necesita saber sobre el sospechoso de ira en la carretera de Los Ángeles, Nathaniel Radimak:

1. Nathaniel Radimak fue acusado de asalto con un arma mortal y retenido con una fianza de $5.175 millones, dice la Patrulla de Caminos

Según el comunicado de prensa de la Patrulla de Caminos de California, Radimak fue arrestado en Torrance y acusado de dos cargos de asalto con un arma mortal. También fue arrestado por dos órdenes de arresto pendientes, dijo la policía, pero el comunicado de prensa no proporcionó ninguna información adicional sobre los cargos que enfrenta en esos casos.

Radimak fue fichado en la Cárcel Regional de la Calle 77 del Departamento de Policía de Los Ángeles y estaba detenido con una fianza de $5,175,000, según el comunicado de prensa. La fianza es un total combinado de los cargos de asalto y las órdenes de arresto anteriores, dijo la policía.

No quedó claro de inmediato si Radimak contrató a un abogado que pudiera comentar en su nombre o cuándo comparecerá ante el tribunal. Una foto publicada por la Patrulla de Carreteras de California muestra a Radimak esposado mientras lo conducen a un vehículo policial. La policía dijo que todavía están investigando si Radimak está relacionado con otros incidentes de ira en la carretera en la región de Los Ángeles.

2. La exnovia de Radimak escribió en la solicitud de orden de restricción que la estranguló hasta que se desmayó mientras estaban saliendo y luego amenazó con que se avecinaba una “masacre”

Junto con su historial de arrestos en varios estados, Radimak recientemente recibió una orden de restricción en marzo en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, según documentos judiciales obtenidos por Heavy. La orden fue desestimada en abril, pero la mujer volvió a presentar el caso relacionado con violencia doméstica el 28 de abril, según muestran los registros. Ese caso sigue en curso y se programó una audiencia para el 30 de enero, según muestran los registros.

Según documentos judiciales, la mujer, que anteriormente había salido con Radimak, lo acusó de enviarle varios correos electrónicos amenazantes usando varias cuentas. En un correo electrónico, Radimak le dijo que “debería estar muerta”, dijo la mujer en la solicitud de orden de restricción. También dijo que Radimak le dijo que estaba “rastreando” sus “movimientos” y que le “dispararían al acercarse”.

La mujer dijo que Radimak también amenazó con apuñalarla a ella y a su actual pareja y dijo que “se avecina una masacre”. También dijo que Radimak tomó fotos de su Facebook y dibujó sobre la cara de su pareja y “dibujó flechas apuntándome con la palabra matar”, según los documentos judiciales.

La mujer escribió que él la amenazó previamente con un bate de béisbol, trató de estrangularla y le dio un puñetazo. Ella escribió que en una ocasión, mientras aún estaban saliendo, él “se quebró” y comenzó a amenazarla, tomó un bate de béisbol y se lo lanzó a la cara después de golpear el exterior de la casa, según los documentos judiciales.

“Le dije que se fuera y no quiso. Luego me arrojó un balde de agua mientras trato de calmarlo. Recogió una caja de leche y me la arrojó, pero en su lugar golpeó el auto”, escribió. “Dijo que me golpearía que nadie me reconocería y que sería noticia. Siguió repitiendo eso hasta que consiguió un Uber y se fue. Pero antes de irse trató de estrangularme y me dio un puñetazo en el brazo”.

En otra ocasión, escribió su exnovia, Radimak se molestó después de un “encuentro en Best Buy” del que él la culpó. Ella dijo que trató de estrangularla, le dio un cabezazo y la hizo sangrar, escribió en la solicitud de orden de restricción. Dijo que tenía miedo de pedir ayuda. La mujer dijo que luego comenzó a asfixiarla y a golpearle la cabeza contra el refrigerador hasta que se desmayó, según los documentos judiciales. Ella dijo que trató de llamar al 911 pero no tuvo la fuerza para hacerlo, según el registro judicial.

3. El conductor de Tesla fue captado en video frenando de golpe y luego golpeando el automóvil de una víctima con una tubería antes de irse

Según Fox Los Ángeles, el sospechoso, ahora identificado como Radimak, fue visto en un video en una autopista de Glendale tratando de incorporarse al carril izquierdo y golpeando una camioneta Chevrolet, cuyo conductor estaba grabando el incidente.

El sospechoso, que conducía un Tesla y usaba un pañuelo negro como máscara facial, frenó de golpe en medio de la autopista, salió de su automóvil y golpeó la ventana y la puerta del Chevrolet varias veces con un objeto de metal descrito como un poste y tubería, informa la estación de noticias.

La víctima le dijo a KTLA: “Al principio piensas: ‘¿Debería sujetarlo a la pared con mi auto?’, ‘¿Debería atropellarlo?’, ‘¿Qué debo hacer?’. Traté de concentrarme y pensar: ‘No No quiero pasar de víctima a criminal en un instante.

La víctima, que le pidió a la estación de noticias que permaneciera en el anonimato, agregó: “Tal vez sea un patrón, tal vez solo estaba teniendo un mal día, no lo sé. ¿Quién puede decir lo que estaba pasando en su cabeza? Creo que debería ser importante para todos nosotros, que este tipo salga de las calles. “No podemos tener gente dando vueltas golpeando los autos de la gente. Esa no es la sociedad en la que quiero vivir”.

El sospechoso fue apodado en las redes sociales como el “terrorista de Tesla”, y se presentaron otras posibles víctimas. Una mujer le dijo a KABC que un atacante que coincidía con la descripción de Radimak la golpeó en la cara y la dejó con un ojo morado en octubre de 2021.

“Últimamente, las redes sociales han sido una mejor plataforma y herramienta para encontrar al sospechoso que las fuerzas del orden, al menos por lo que he visto y escuchado”, dijo a la estación de noticias. “Ha sido preocupante saber que este caso ha estado ocurriendo durante un tiempo y que el sospechoso se ha ido como el hombre libre que es”.

Otra víctima le dijo a KABC que un sospechoso que coincidía con la misma descripción le cortó las llantas en marzo: “Durante el año pasado, en parte de mi mente pensé: ¿había alguien detrás de mí? Todas estas cuentas diferentes han sido buenas para saber que no fui yo específicamente. Solo espero que, con toda la exposición, podamos obtener algo”.

4. Nathaniel Walter Radimak, nativo de Nueva York, tiene un largo historial de arrestos, incluidos cargos de agresión, robo y encarcelamiento ilegal, y ha vivido en varios estados, según registros públicos

Nathaniel Walter Radimak es originario de Roma, Nueva York, según un artículo de 2011 en el Utica Observer-Dispatch. En ese momento, se buscaba a Radimak por múltiples cargos en Cicero, Nueva York, que incluían “robo en tercer grado por delito grave, conspiración en sexto grado y acoso en segundo grado”. El periódico escribió que Radimak, conocido como Nate Radimak, tenía un “largo historial criminal”.

Radimak también fue arrestado en Nueva York en 2007 y 2008 por cargos que incluyen encarcelamiento ilegal, intento de asalto, hurto menor y travesuras criminales, en el condado de Onondaga, según muestran los registros judiciales. El resultado de esos casos, junto con el caso de 2011, no estuvo disponible de inmediato.

Los registros públicos muestran que Radimak ha vivido en varios estados, incluidos Texas, Pensilvania, Ohio, Oregón y Hawái, junto con varias partes de California y Nueva York, incluidos Syracuse y Rochester, Nueva York, y San Diego y Sacramento, California.

Radimak fue arrestado en Arizona en 2016 por cargos de agresión y amenazas, según los registros judiciales. La disposición de ese caso figura como “otro” en los registros judiciales vistos por Heavy. En 2010, Radimak fue arrestado por un cargo de agresión en el condado de Iron, Utah, según The Daily Spectrum.

En Pensilvania, Radimak fue arrestado en 2009 por cargos de robo, según registros judiciales. Fue arrestado en Ohio en 2007, también por cargos de robo, según los registros judiciales vistos por Heavy. El resultado del caso de Pensilvania no estuvo disponible de inmediato. Recibió una sentencia suspendida en Ohio, según los registros judiciales.

Radimak también fue arrestado en 2009 en el condado de Miami-Dade, Florida, por un cargo menor de robo, según los registros judiciales vistos por Heavy. Ese caso de delito menor finalmente fue desestimado después de que Radimak fuera arrestado en Nueva York y encarcelado en un caso no relacionado, según muestran los registros.

5. La exnovia de Radimak escribió en la orden de restricción que él “no trabaja ni tiene trabajo”, pero obtuvo un préstamo PPP

Según los documentos judiciales en el caso de la orden de restricción, la exnovia de Radimak escribió que él “no trabaja ni tiene trabajo”. Ella escribió que tuvo dificultades para encontrar una última dirección conocida para que él le entregara documentos relacionados con el caso.

Pero ella escribió que él solicitó un préstamo federal de protección de cheques de pago para un negocio ubicado en Sacramento. Ella escribió: “Era para un taller de reparación y mantenimiento de maquinaria y equipos comerciales e industriales”. Ella dijo que cuando un amigo fue allí para entregarle los papeles que encontró, “En lugar de un taller de maquinaria, era una heladería y no había ningún taller industrial/de maquinaria por ningún lado”. Recibió un préstamo de $20,800 en 2021, según muestran los registros.

Agregó: “Me acerqué al amigo del encuestado y le pregunté si sabía dónde estaba o dónde vivía. Niega saber dónde podría estar el demandado y afirmó que podría estar alquilando una habitación en algún lugar de Covina, pero no tiene la dirección del demandado. Traté de buscar el encuestado en línea para encontrar cualquier información que pudiera ayudar a obtener una dirección. Pude encontrar blogs/publicaciones acerca de que el encuestado era un acosador y violento con las mujeres, pero ninguna dirección. Continué buscando, pero no encontré nada con una dirección”.

Esta es la versión original de Heavy.com

