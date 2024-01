Denuncian que fiscales de caso contra Trump tienen una relación

Nathan Wade es un abogado privado en Georgia acusado de tener una relación romántica con la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, mientras trabajaba como fiscal especial en el caso que Willis presentó contra el expresidente Donald Trump y sus asociados.

Según el Atlanta Journal-Constitution, las acusaciones fueron presentadas en un expediente judicial público por el abogado de Michael Roman, quien argumenta que los cargos son inconstitucionales.

Esa presentación se puede leer en su totalidad aquí. Heavy lo obtuvo de la oficina del abogado de Roman, Ashleigh Merchant.

Según The Hill, Trump dijo el 9 de enero: “Ayer hubo un evento muy importante como lo viste en Georgia, donde el fiscal de distrito está totalmente comprometido. El caso debe ser abandonado”.

La acusación es que Willis eligió a Wade como fiscal especial fuera del procedimiento normal y se benefició económicamente porque pagó los viajes con ella luego de recibir fondos del condado.

Willis no ha respondido a las acusaciones, salvo decir a través de una portavoz que responderá “mediante los documentos judiciales apropiados”, según AJC. Wade no respondió a una solicitud de comentarios realizada por el New York Post o el AJC. El AJC informó que Wade “había ayudado a presentar la acusación y estuvo junto a la fiscal de distrito Fani Willis mientras ella anunciaba públicamente los cargos durante una conferencia de prensa el 14 de agosto”.

Los documentos judiciales, que incluían las facturas de Wade, también dicen que se reunió dos veces con la Casa Blanca de Biden mientras era fiscal especial.

“Roman trabajó como director de operaciones del día de las elecciones para la campaña de Trump en 2020”, informó el AJC, y agregó que Roman está acusado de siete delitos graves relacionados con su presunto papel en “ayudar a organizar listas de electores de Trump en estados en disputa”. Se ha declarado inocente.

El expediente judicial se centra en la supuesta relación como motivo para desestimar el caso, pero no ofrece pruebas.

“El fiscal de distrito optó por nombrar a su pareja romántica, quien en todo momento relevante para este procesamiento ha sido un hombre casado”, alega el expediente.

“Es cierto que se trata de una acusación audaz teniendo en cuenta que está dirigida a una de las personas más poderosas del estado de Georgia, el fiscal de distrito del condado de Fulton”, dice.

“Sin embargo, la fama y el poder de la fiscal de distrito no cambian el hecho de que decidió nombrar como fiscal especial a una persona con quien tenía una relación personal y que ahora lidera el día a día de este caso. Incluso suponiendo que este tipo de nepotismo pueda perdonarse en abstracto, una revisión de la cantidad de dinero que el fiscal de distrito ha pagado al fiscal especial y las actividades personales del fiscal de distrito y del fiscal especial durante la tramitación de este procesamiento arroja luz sobre cuán egoísta ha sido este acuerdo”.

La presentación solicita al juez que “descalifique a Willis, Wade y sus respectivas oficinas y firmas de cualquier participación adicional en el procesamiento de este asunto”.

Esto es lo que necesita saber:

1. El expediente judicial acusa a Fani Willis de viajar con Nathan Wade en cruceros y al Valle de Napa, pero no ofrece pruebas concretas

El Journal-Constitution informó que la presentación acusa a Willis de haber “contratado indebidamente a una supuesta pareja romántica para procesar a Donald Trump y haberse beneficiado financieramente de su relación”.

La presentación alega que “desde que fue nombrado fiscal especial, al fiscal especial se le ha pagado un estimado de casi $1,000,000.00 en honorarios legales”. Sin embargo, The New York Post informó que la cantidad que Wade recibió fue de casi 654.000 dólares en honorarios legales.

Según el AJC, Willis autorizó la compensación de Wade.

El AJC informó que la presentación “no ofrece pruebas concretas de los vínculos románticos entre Willis y Wade”, pero dice que alega que “fuentes cercanas tanto al fiscal especial como al fiscal de distrito han confirmado que tenían una relación personal continua”.

La presentación, que contiene errores de ortografía, acusa a Willis y Wade de haber “viajado personalmente juntos a lugares como el Valle de Napa, Florida y el Caribe y el fiscal especial compró boletos para que ambos viajaran en el crucero Norweigan y Royal Carribean. líneas. Viajar juntos a lugares como Washington, D.C. o la ciudad de Nueva York podría tener sentido por motivos laborales a la luz de otros litigios pendientes, pero ¿qué propósito laboral solo podría cumplirse viajando a estos destinos vacacionales tradicionales?”

La presentación acusa a Wade de haber “comprado habitaciones de hotel para viajes personales con fondos de la misma cuenta utilizada para recibir pagos bajo su contrato con Willis”.

2. Nathan J. Wade es un exfiscal que se desempeña como juez asociado del tribunal municipal

La biografía de Wade en el sitio web del bufete de abogados Campbell y Wade dice que Nathan J. Wade es “un ex fiscal y abogado litigante nato, Nathan J. Wade es un abogado experimentado con licencia para ejercer en todos los tribunales de Georgia. Es un hábil negociador que sabe cuándo llevar un caso a juicio”.

Según esa biografía, “Él sirve a los ciudadanos del condado de Cobb como juez asociado del tribunal municipal y como juez profesional del tribunal estatal”.

La biografía continúa:

Ya sea que necesite representación después de un accidente automovilístico grave o esté pasando por un cambio en su vida personal que requiera representación en un asunto de derecho familiar; Ya sea que tenga una disputa contractual o esté involucrado en algún tipo de litigio civil, Nathan J. Wade será un entusiasta defensor de usted. Como practicante privado durante muchos años y recientemente nombrado Fiscal General Adjunto Especial para el Estado de Georgia, Nathan J. Wade ha sido reconocido por sus pares con numerosos premios por su excelencia como abogado y por su servicio a su comunidad, que incluyen Premio al mejor abogado/élite legal de Georgia y el premio Justice Robert Benham por servicio comunitario.

La presentación también dice: “El juramento del fiscal especial nunca fue presentado”. Acusa a Wade de “nunca haber juzgado un caso RICO por delito grave” y señala que el abogado de Roman fue “incapaz de encontrar ningún historial de que Wade haya llevado a cabo un solo juicio por delito grave,

El New York Times informó que Wade era un viejo amigo de Willis en un artículo que describe cómo él no era su primera opción como fiscal especial.

Según Law.com, “Wade se convirtió en el primer juez negro en Marietta cuando fue nombrado miembro del tribunal municipal de la ciudad en 2011”.

3. Nathan Wade, quien se postuló sin éxito para juez tres veces, tiene una solicitud de divorcio sellada con su ex esposa Joycelyn Wade, dicen los documentos

Law.com informó que Wade se postuló en “tres ofertas fallidas para un puesto en el tribunal superior del condado de Cobb entre 2012 y 2016”.

Un artículo del Marietta Daily Journal dice que el nombre de la ex esposa de Wade es Joycelyn Wade y que tienen dos hijos juntos.

Según el expediente, el fiscal especial “está buscando el divorcio en el condado de Cobb y logró sellar esos registros, ocultándolos de la vista del público”. La presentación afirma que “no está del todo claro cuándo comenzó la relación, pero comenzó mientras Wade estaba casado. El 2 de noviembre de 2021, un día después de que comenzara su primer contrato con Willis, Wade solicitó el divorcio en el Tribunal Superior del condado de Cobb”.

La presentación alega que “el fiscal de distrito y el fiscal especial han sido vistos juntos en privado en y alrededor del área de Atlanta y se cree que cohabitaron de alguna forma en un lugar que no era propiedad de ninguno de ellos”.

Continúa: “Fuentes cercanas tanto al fiscal especial como al fiscal de distrito han confirmado que tenían una relación personal continua durante la tramitación del proceso de divorcio del fiscal especial. Según estas fuentes, la relación personal entre el fiscal y el fiscal especial comenzó antes de que se iniciara este proceso y antes de que el fiscal designara al fiscal especial”.

La presentación acusa al fiscal del distrito y al fiscal especial de tener un conflicto de intereses que puede ser “un acto para defraudar al público de servicios honestos” ya que el fiscal de distrito “se benefició personalmente de un conflicto de intereses no revelado” que “es un delito según 18 U.S.C. § 1346, así como un acto determinante que podría resultar en un cargo RICO contra tanto el fiscal de distrito como el fiscal especial”.

4. La moción acusa a Fani Willis de utilizar fondos del condado de Fulton diseñados para eliminar un retraso de COVID para “contratar a un fiscal especial privado”, Nathan Wade.

La moción acusa a Willis de utilizar los fondos atrasados de COVID para pagar el trabajo de Wade como fiscal especial.

“Normalmente, el uso que hace el fiscal de distrito de los fondos asignados de conformidad con la aprobación previa de un condado no sería de interés periodístico ni procesable legalmente”, afirma el documento.

“Pero este caso es diferente. El fiscal de distrito buscó fondos adicionales del condado de Fulton para eliminar el retraso de Covid, incluida una presentación detallada ante la Junta de Comisionados en 2021, y finalmente recibió esos fondos del condado de Fulton”, agrega.

“Pero ella no ha utilizado esos fondos para ese fin. Al parecer, los ha utilizado para procesar este caso. Incluso suponiendo que fuera apropiado y pudiera ser perdonado, incluso dentro de los límites de esta acusación, existe una preocupación separada y muy importante sobre el uso que ella hizo del dinero”, dice.

“A medida que se desarrollan las capas, queda claro que el fiscal de distrito y el fiscal especial se han estado beneficiando personalmente de este procesamiento a expensas del condado de Fulton. En lugar de manejar este caso dentro de su oficina, como podría haberlo hecho dada la afluencia de dinero de Covid, optó por contratar a un fiscal especial privado para que presidiera el caso”.

La presentación señala: “Según la ley de Georgia, el fiscal de distrito debía obtener la aprobación del condado de Fulton antes de nombrar al fiscal especial para trabajar en el caso. La razón de este requisito es simple; garantiza que el fiscal de distrito no pueda actuar unilateralmente con respecto a los fondos públicos y esté sujeto al control y supervisión del organismo rector, es decir, el condado de Fulton, para que el público tenga confianza en cómo se utiliza el dinero. El abogado abajo firmante no ha encontrado evidencia de que el fiscal de distrito haya solicitado o recibido dicha aprobación para nombrar al fiscal especial del condado de Fulton”.

5. Fani Willis está divorciada de Fred Willis y anteriormente se le negó tener una relación con un miembro de una pandilla

Willis estuvo casada una vez con Fred Willis, pero están divorciados y ella actualmente no tiene marido. Tiene dos hijos adultos, ambas hijas. Ella le dijo a la revista South Atlanta que fue madre soltera durante gran parte de su carrera.

La revista Time informó que Willis y su esposo se divorciaron en 2005.

Vio a su futuro esposo, que estaba “trabajando en un trabajo extra como camarógrafo”, el “día que tomó el examen de la abogacía”, informó la revista Time.

No es la primera vez que la acusan de un enredo romántico inapropiado.

Willis dijo que las acusaciones anteriores de que tenía una relación con un miembro de una pandilla son “despectivas y falsas”, según el Atlanta Journal-Constitution.

Las acusaciones, compartidas por el expresidente Trump en un discurso y un anuncio de campaña, en el que no proporcionó pruebas de ellas, pueden surgir de comentarios hechos en un artículo de Rolling Stone de enero de 2023 por YSL Mondo, quien ayudó a fundar el equipo musical Young Stoner Life. con Young Thug, según la revista. YSL Mondo dice que Willis había trabajado como su abogado defensor en el pasado, según la revista. Willis está procesando a Young Thug y otros acusados en un caso de extorsión de alto perfil.

El caso separado de Young Thug involucra el asesinato de Donovan “Big Nut” Thomas, “un miembro de alto rango de la pandilla Inglewood Blood”, según Atlanta Magazine.

El nombre Donovan Thomas también ha sido vinculado a Willis en acusaciones no probadas en Reddit y TikTok y por el podcaster DJ Akademiks en una transmisión de Twitch. Akademiks, que ha expresado su apoyo a Trump, no proporcionó pruebas de las acusaciones.

