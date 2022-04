Mujer asesinó a su hijo de 8 años en Wisconsin: Natalia Hitchcock

Natalia Hitchcock es la madre de Oliver Hitchcock, de 8 años, acusada de estrangular al niño hasta la muerte en Sheboygan Falls, Wisconsin.

De acuerdo con Fox 6, el niño fue agredido dentro de su casa en Plank Trail Apartments en Sheboygan Falls. Inicialmente quedó vivo, pero luego murió en el hospital.

El nombre de Natalia Hitchcock aparece en la lista de detenidos de la cárcel del condado de Sheboygan. La mujer de 41 años compareció ante el tribunal por primera vez el 5 de abril de 2022. La muerte del niño en su propia casa ha dejado a la comunidad desconsolada.

Esto es lo que necesitas saber:

En la corte, Hitchcock se volteó hacia el padre de Oliver, su esposo, y le dijo: “Lo siento mucho… No sé qué pasó”.

Hitchcock fue acusada de “Homicidio intencional en primer grado por la muerte de Oliver Hitchcock”, así como de un cargo de intento de homicidio.

Según WBAY-TV, el segundo cargo “se refiere a otro incidente que ocurrió en la casa antes del asalto del miércoles, pero que nunca se le informó a la policía”.

El jefe de policía Eric Miller escribió:

Con gran remordimiento y pesar en el corazón, debo informar que la víctima en este caso, Oliver Hitchcock, de ocho años, falleció a las 2:55 p. m. del viernes 1 de abril de 2022, debido a las heridas sufridas en el asalto del 30 de marzo de 2022.

Sabemos que los socorristas de Sheboygan Falls, Orange Cross Ambulance, los médicos y el personal del Hospital Saint Nicolas en Sheboygan y el Hospital Infantil de Wisconsin hicieron todo lo posible para salvar a Oliver.

Con esta revelación, los cargos solicitados contra la madre de Oliver se han cambiado para incluir un cargo de homicidio intencional en primer grado y un cargo de intento de homicidio intencional. Se espera una denuncia penal con más detalles a principios de la próxima semana. No podemos proporcionar más detalles sobre el segundo cargo, ya que el Departamento del Sheriff del condado de Sheboygan es la principal agencia de investigación y los detalles se proporcionarán en la denuncia penal. Dado que la madre no ha sido acusada penalmente, no divulgaremos su nombre. No estamos buscando a ningún otro sospechoso en este caso.

Como Oliver era estudiante en la Escuela Primaria Sheboygan Falls, trabajamos con el Distrito Escolar de Sheboygan Falls desde la noche del incidente. Están preparados para ofrecer personal adicional y consejeros a partir del lunes por la mañana. Alentamos a los padres del distrito a hablar con sus hijos y velar por su salud mental.

En nombre de la Ciudad de Sheboygan Falls y sus residentes, ofrecemos condolencias y oraciones a la familia de Oliver Hitchcock. Esta tragedia no es algo que una familia deba soportar. Estamos tomando medidas para garantizar la salud mental de nuestros socorristas y oficiales y agradecemos a la comunidad por su apoyo durante los últimos días.