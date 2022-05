La fallecida Naomi Judd es recordada por los miembros de Dancing With the Stars

El sábado 30 de abril, la cantante de country Naomi Judd murió a la edad de 76 años. Sus hijas, la cantante Wynonna Judd y la actriz Ashley Judd, compartieron la noticia en la cuenta de Instagram de Ashley y escribieron: “Hoy las hermanas experimentamos una tragedia. Perdimos a nuestra hermosa madre por una enfermedad mental”, dijo el comunicado. “Estamos destrozadas. Estamos navegando por un profundo dolor y sabemos que así como la amamos nosotras, fue amada por su público. Estamos en un territorio desconocido”.

Wynonna compitió en la temporada 16 de Dancing With the Stars, junto a su compañero Tony Dovolani. Los tributos de la familia Dancing With the Stars han estado llegando a las redes sociales.

La familia de Dancing With the Stars recuerda a Naomi Judd

En Instagram, muchos ex alumnos de Dancing With the Stars han recordado a la madre de Wynonna, Naomi.

“¡Devastada por el fallecimiento de Naomi! Ella siempre fue muy amable conmigo cuando estábamos juntas en eventos. ¡Crecí con The Judds y su música tuvo una gran influencia en mí! Orando por toda la familia”, escribió la alumna de la tercera temporada y cantante de country Sara Evans.

La cantante Marie Osmond, que compitió en la quinta temporada, escribió: “Perder a una madre es una de las cosas más difíciles por las que pasar. Orando por vosotras, @wynonnajudd y @ashley_judd. Enviando todo mi amor por la pérdida de @thenaomijudd, especialmente con la incorporación de @thejuddsofficial al @officialcmhof mañana”.

El campeón de la temporada 27 y DJ de radio de música country, Bobby Bones, escribió en Twitter: “RIP Naomi Judd. Mi mamá me enseñó cada una de tus canciones. Las cantaba a menudo y en voz alta. Dejaste la música country mejor de lo que la encontraste”.

“Muy triste por la pérdida de mi amiga y leyenda de la música, @thenaomijudd. Mis pensamientos y oraciones están con su familia y amigos. Como compatriota de Kentucky, me quito el sombrero en honor al legado de música que compartió con el mundo y las puertas que abrió para tantos otros como yo”, escribió el concursante de la cuarta temporada y cantante de country Billy Ray Cyrus.

El concursante de la temporada 30 y la superestrella de la música country, Jimmie Allen, compartió un tributo en una historia de Instagram que simplemente decía: “En memoria amorosa” con una foto de Naomi.

La ceremonia de inducción al Salón de la Fama de la Música Country continuará según lo planeado a pedido de la familia Judd

Naomi y Wynonna fueron un dúo de música country que obtuvo 14 canciones No. 1 durante casi 30 años, según Associated Press. El domingo 1 de mayo iban a ser incluidas al Salón de la Fama de la Música Country. El Salón de la Fama continuará con la ceremonia de inducción planificada a pedido de Naomi, dijo el Salón de la Fama en un comunicado, aunque no se sabe si Wynonna aparecerá tan pronto después de la muerte de su madre.

“Estamos conmocionados y entristecidos al enterarnos de la muerte de Naomi Judd, quien ingresa mañana al Salón de la Fama de la Música Country como miembro del dúo de madre e hija The Judds”, dijo Kyle Young, director ejecutivo del Museo y Salón de la Fama de la Música Country en una declaración hecha el 30 de abril. “Naomi superó adversidades increíbles en su camino hacia un lugar significativo en la historia de la música. La historia de su vida triunfante eclipsa la trágica noticia de hoy. Su familia ha pedido que continuemos con la inducción oficial al Salón de la Fama de The Judds el domingo. Lo haremos, con corazones apesadumbrados. La música de Naomi y su hija Wynonna perdurará”.

Naomi y Wynonna acababan de actuar juntas en su primera actuación televisada a nivel nacional en más de 20 años en los Country Music Television Music Awards el 11 de abril y querían embarcarse en una gira a finales de este año. Pero Naomi ha sido abierta sobre su lucha contra la depresión y le dijo a Today en 2017 que estuvo “inmovilizada” durante dos años.

“No me levanté del sofá durante dos años”, dijo Naomi. “Estaba tan deprimida que no podía moverme… Mi esposo (Larry Strickland) y mis hijas venían y yo subía las escaleras y cerraba la puerta de mi habitación… Te quedas inmovilizado”.

Agregó: “No producimos suficientes neuroquímicos buenos en el cerebro. Es una enfermedad. No tiene nada que ver con nosotros. Estaba peligrosamente deprimido”.