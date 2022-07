Mujer mata a sus 3 hijos y se cuelga en Connecticut

Una verdadera tragedia se desató en Connecticut la tarde del miércoles 27 de julio. La policía acudió a un llamado para inspeccionar una casa ubicada en Whaley Street. Al llegar al lugar los oficiales encontraron a tres niños de entre 5 y 12 años, muertos al interior de la casa, posteriormente encontraron a su madre, también fallecida, en el patio trasero del domicilio.

De acuerdo a información publicada por el New York Post, la mujer fue identificada como Sonia Loja, de 36 años, quien habría muerto por asfixia luego de colgarse. Sus hijos Junio Panjon, 12 años, Joselyn Panjon, 10 años, y Janel Panjon de 5 años, fueron también encontrados muertos al interior de la casa.

“Estando pendiente la autopsia final, resultados preliminares indican que la señora Loja estranguló a sus tres hijos antes de suicidarse. Sin embargo, esta es una investigación en curso”, informó la policía de Danbury al New York Post.

Según información publicada por el News Times, el esposo de Lojan habría alertado a la policía, a través de un llamado telefónico, para que acudieran a la casa. Según el periódico, el jefe de la policía, Patrick Ridenhour, señaló que el hombre estaba llorando al momento del llamado telefónico.

La mujer vivía junto a sus tres hijos en el lugar, además de otros dos adultos, uno de ellos su marido, y quienes no estaban presentes al momento de lo ocurrido, reveló la policía al New York Post. Se desconoce cuál fue el motivó que llevó a Loja a matar a sus hijos y suicidarse.

El mayor Dean Esposito señaló que la comunidad de Connecticut quedó muy golpeada por los hechos, calificando la situación como “un evento realmente horrible”.

“En los próximos días, se brindará servicios de orientación y salud mental en colaboración con las escuelas públicas de Danbury y la ciudad de Danbury (…) Nuestra comunidad lamenta la pérdida de las vidas inocentes que nos han sido arrebatadas. Saldremos adelante de esto juntos”, señaló Esposito, en declaraciones publicadas por el New York Post.

Información reportada por el New York Post señala que Loja cuidaba niños ajenos en su casa y que el día de los asesinatos contactó a los padres de los menores para informarles que no podría cuidarlos.

“Ayer en la mañana llegó un señor a dejar a su hijo, ella atendió la puerta y le dijo que lo lamentaba, pero no podía cuidar al niño. Le explicó que llamaría al resto de los padres de los niños a los que cuidaba para informarles que no los podría cuidar”, señaló Elvis Español, vecino de Lojan al New York Post.

De acuerdo a los vecinos, nunca observaron nada extraño en la familia y siempre se vio a Lojan cuidando de buena forma a los niños en su casa. “Los niños a los que cuidaba siempre estaban jugando en el patio. Ella tenía un balancín en la parte trasera y nunca los gritaba, ni siquiera subía el tono de su voz”, agregó Español.