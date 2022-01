Mujer de Houston estafó a una pareja con una adopción de un bebé

Greg y Breanne Paquin revelaron en las redes sociales que fueron estafados por una mujer de Houston que afirmó estar embarazada y dispuesta a darles a su bebé. El fraude de adopción está siendo investigado por las autoridades locales y el FBI, dio a conocer la pareja de Ohio. La mujer acusada de estafa no ha sido identificada públicamente.

Según publicaciones de Breanne Paquin en las redes sociales, la pareja viajó de Cleveland a Texas después de Navidad, esperando recoger a su hijo adoptivo el 1 de enero de 2022. Pero cuando llegaron a Houston, se enteraron de que habían sido víctimas de una estafa que les costó miles de dólares y les dejó el corazón roto.

“Mi esposo y yo fuimos víctimas de un fraude de adopción”, dijo Breanne Paquin en un video de TikTok que tiene más de dos millones de visitas. “Este no fue solo el caso de una futura mamá que cambió de opinión. “Este no fue solo el caso de una futura mamá que cambió de opinión. Esto fue un fraude. Mirando hacia atrás ahora, definitivamente había banderas rojas que simplemente estábamos pasando por alto. Teníamos los anteojos puestos. Éramos padres adoptivos esperanzados. Creí todo lo que dijo. Esta es una persona con quien hablé todos los días durante los últimos cinco meses seguidos”.

Breanne Paquin, una enfermera y agente de bienes raíces de 27 años que se hace llamar “Chronically Breanne” en las redes sociales, y su esposo de 30 años, Greg Paquin, están casados desde 2017 y han estado tratando de tener un bebé durante varios años, esto antes de decidirse por la adopción, según sus publicaciones en las redes sociales. En agosto, la pareja publicó en Facebook buscando una futura madre que estuviera abierta a que adoptaran a su hijo. Y Breanne Paquin pronto escribió en las redes sociales que se habían conectado con una mujer de Houston para una adopción privada y contrataron a un abogado para organizarlo. Planearon nombrar a su hijo Carson Ryder Paquin.

Breanne Paquin hizo una crónica de su viaje de adopción en Instagram, Facebook y TikTok, donde ha ganado cientos de miles de seguidores publicando sobre cómo vivir con una enfermedad crónica. El 25 de diciembre, la pareja publicó una foto en el aeropuerto de Cleveland y escribió: “¡La mejor Navidad hasta ahora ♥️ de camino a recoger a nuestro bebé!” El 31 de diciembre, Breanne Paquin reveló que habían sido víctimas de una estafa. “Regresar a casa con un asiento de seguridad vacío y el corazón roto. No, no estamos bien. Las estafas de adopción son muy reales”, escribió. En Instagram, agregó: “Desearía que esto no fuera real. ¿Por qué nos está pasando esto?”.

Ella dijo en TikTok sobre la madre que se acercó a ella en las redes sociales en agosto: “Esto es muy común en las adopciones privadas y conozco a varias parejas que han adoptado de esta manera. Verificamos su identidad de inmediato y tuvimos abogados involucrados dentro de los tres días de haber hablado con ella”. Ella dijo que no pudo ir a ninguna cita con el médico debido a la distancia entre ellos. Pero ella le envió fotos de su “barriga embarazada” y “videos del bebé moviéndose. Todo parecía real. Hablamos sobre cómo sería el futuro para todos nosotros, cómo se llamaría el bebé, cómo conocería a sus hermanos, todo. No hay una sola parte de mí que haya pensado que esto no era real o que no estaba sucediendo”.

La mujer de Houston envió a la pareja fotos del ultrasonido y brindó detalles sobre presuntas complicaciones con su embarazo, y la madre de Breanne Paquin inició un GoFundMe para ayudarlos con los gastos de la adopción

Según los Paquins, la mujer anónima de Houston los encontró en Facebook, donde Breanne Paquin se había unido a grupos de personas que buscaban adoptar y había publicado mensajes dirigidos a “querida mamá biológica” sobre lo que podían brindarle a su niño. La mujer de Houston se acercó a ella, según lo escrito en Facebook. La madre de Breanne Paquin, Michelle Atkinson, inició un GoFundMe para ayudar a su hija y a su yerno con los gastos relacionados con la adopción.

“Después de 3 años de luchar en contra de la infertilidad, les dijeron que concebir un hijo de forma natural no era una posibilidad para ellos. Después de mucha oración, se decidieron por otros métodos de concepción y decidieron buscar la adopción privada”, escribió Michelle Atkinson. “A través del boca a boca y el poder de las redes sociales, una madre embarazada encontró a Greg y Breanne e instantáneamente sintió una conexión. Breanne y la mamá hablaban todos los días y habían creado una relación tan buena que planeaban continuar incluso después del nacimiento. El bebé nacería el 1 de enero y tenía previsto nacer en Houston, Texas, donde reside la mamá biológica. Ellos estaban dispuestos a tener una adopción abierta para que Baby Boy siempre sepa que es tan amado y nunca se sienta indeseado”.

Atkinson agregó:

“Tan emocionante como es que encontraron a su bebé tan rápido, esto también significa que no tuvieron el tiempo que pensaron que tendrían que ahorrar para todos los costos iniciales de la adopción. Como puede que sepa o no, los costos de adopción son sustanciales. Las tarifas cubren cosas como el estudio del hogar, verificación de antecedentes, inspecciones de incendios, honorarios de abogados y tribunales, atención médica para la mamá y el bebé, e incluso visitas posteriores al hogar sustituto. Desafortunadamente, la mamá ha tenido que ir a la sala de emergencias varias veces y recientemente le diagnosticaron placenta previa e hipertensión gestacional. Esto ha hecho que su embarazo sea de alto riesgo, está en reposo estricto en cama y es atendida por un especialista de alto riesgo. Debido a que el seguro médico no es excelente y apenas cubre estas facturas, el costo de la atención médica para la mamá y el bebé ha sido costoso”.

En Facebook, Breanne Paquin publicó fotos de su baby shower en diciembre y escribió: “¡Mi baby shower fue todo lo que siempre había soñado! Muchas gracias a todos los que vinieron a celebrarnos a mí y a Baby Carson. ¡¡Ya está tan mimado y amado!! Cualquier día de éstos.”

En noviembre, ella publicó una foto en Facebook sobre lo emocionados que estaban ella y su esposo de ser pronto una familia de más de dos, y escribió: “Me siento honrada por el apoyo que recibo todos los días durante este viaje salvaje de comenzar nuestra familia. Realmente significa mucho para nosotros. Si desea brindarnos más apoyo, comparta el vínculo a continuación o no dude en hacer una donación. Agradezco sinceramente todo el amor, los deseos y los consejos que nos han brindado hasta ahora y, aunque no hay nada que pueda hacer para devolverles el apoyo, ustedes siempre estarán por siempre en nuestro corazón y realmente no podríamos hacer esto sin ustedes. Gracias. Nuestras oraciones por convertirnos en padres se están volviendo realidad ♥️. Estamos muy emocionados y nos sentimos muy bendecidos 🥰”.

Ella también publicó sobre problemas que la mujer dijo que estaba teniendo:

“Actualización de Baby Boy: Baby Boy está muy bien 🤗. ¡Es súper activo y no le gusta quedarse quieto! No puedo esperar a ver su linda carita 🥰. Sin embargo, la mamá no lo está pasando tan bien. La semana pasada fue al hospital con algo de sangrado y le diagnosticaron placenta previa. Ella está en reposo estricto en cama y esperando ver a un especialista de alto riesgo. Por favor, mantengan a la mamá y al bebé en sus oraciones. La placenta previa puede corregirse sola, pero puede ser peligrosa tanto para la mamá como para el bebé. Y manténganme en sus oraciones porque mi ansiedad es real en este momento”.

En septiembre, ella publicó fotos del ultrasonido que le envió la mujer de Houston, escribiendo: “Carson Ryder Paquin, ya eres tan amado, bebé”.

En TikTok, Paquin dijo que le ofreció a la mujer varias oportunidades para retractarse de la adopción si así lo deseaba. Ella dijo que “realizaron verificaciones de antecedentes, hicimos todo lo que pudimos pensar para asegurarnos de que esto fuera legítimo. Se suponía que íbamos a encontrarnos con ella en octubre, íbamos a volar a Houston, pasar el fin de semana, conocerla, pero luego, de repente, desarrolló complicaciones de alto riesgo que la tuvieron en reposo en cama y ella no quería visitas. Y lo entendimos… Yo tampoco querría visitas si estuviera en reposo en cama. Así que supongo que es una señal de alerta que pasamos por alto”. Ella dijo que otra “bandera roja” fue en diciembre, cuando una cesárea planeada para el 9 de diciembre debido a sus complicaciones fue cancelada en el último minuto después de que la pareja había planeado volar a Houston.

Un abogado que contrataron en Houston revisó la situación después de que la madre supuestamente embarazada dejó de comunicarse, y le dijo a los Paquins que probablemente los estafaron

La madre de Breanne Paquin actualizó la recaudación de GoFundMe en enero después de enterarse de que habían sido víctimas de una estafa. Ella escribió: “Debido a eventos increíblemente desafortunados, hemos actualizado el ‘Fondo de Adopción de Greg & Breanne’ para ayudar con sus gastos después de que una mujer que nunca tuvo la intención de dar a su bebé en adopción le prometiera fraudulentamente un bebé. Aún se está cuestionando si el bebé existe o no”.

Ella explicó:

“Ellos se habían unido a grupos de adopción protegidos en las redes sociales, conocieron los signos de las estafas de adopción, e investigaron tanto como les fue posible sobre el proceso de las diferentes maneras de adopción. En agosto, una mujer embarazada que daría a luz el 1 de enero de 2022, de Houston, TX, encontró a Breanne y Greg, a través de las redes sociales.

Ellos sintieron que sus oraciones fueron respondidas rápidamente, por lo que al principio dudaron en no hacerse ilusiones. Contrataron a un abogado en Houston, requirieron una prueba de identidad, realizaron verificaciones de antecedentes de la futura madre y hablaron con ella todos los días para informarles sobre su bebé. Breanne y la futura madre se hicieron muy unidas, Breanne la consideraba una amiga. La futura madre proporcionó videos y fotos de ultrasonidos, recibos de facturas médicas, actualizaciones personales de “golpes”, habló sobre sus planes futuros con una adopción abierta y le aseguró a Breanne y Greg que esto es lo que realmente quería hacer. Que Dios le dijo que ellos eran la pareja que cuidaría de su bebé. Le reembolsaron todas las facturas médicas y le brindaron apoyo durante todo el proceso, ya que querían hacer todo lo posible para facilitar la vida de la madre de su bebé.

Ella escribió: “Breanne y Greg armaron la cuna, obtuvieron todo lo que necesitaban para cuidar a su nuevo bebé, tuvieron un baby shower, una fiesta de pañales y publicaron actualizaciones sobre el proceso y actualizaciones sobre el bebé en las redes sociales. Estaban tan emocionados de tener a su nuevo hijo en sus brazos y la futura madre parecía estar tan feliz por ellos sabiendo que el bebé ya era tan amado”.

Según GoFundMe, la mujer de Houston le dijo a la pareja que su fecha de inducción era el 28 de diciembre, por lo que ellos planeaban viajar a Houston el 25 de diciembre. Ella escribió:

“El Día de Navidad, ellos empacaron todo lo que necesitaban para su recién nacido y viajaron a Houston para esperar el día de la inducción. El día antes de la inducción, la madre les dijo que lamentablemente su madre estaba en el hospital por problemas cardíacos y quería posponer la inducción por unos días. Lo entendieron completamente porque la familia significa tanto para ellos que le dijeron todo lo que necesitaba y la apoyaron. Después de un par de días, algo no parecía estar bien porque la comunicación se volvió escasa. Se pusieron en contacto con su abogado, quien revisó todo nuevamente y les informó que él cree que habían sido estafados.

Ellos regresaron a Cleveland en la víspera de Año Nuevo con un asiento de seguridad vacío, corazones rotos, a una casa preparada para un bebé con el que no regresaron. Es importante señalar que este no es un caso en el que una futura madre tuvo un cambio de opinión en el último minuto. Ella nunca tuvo la intención de darles su bebé y ahora hay prueba de ello”.

Atkinson agregó: “Breanne y Greg perdieron mucho dinero durante este proceso, pero sus corazones están destrozados cuando también tratan de entender cómo alguien puede ser tan manipulador y cruel. Es repugnante que esta mujer que Breanne una vez consideró como una amiga, estuvo jugando con su corazón todo el tiempo. Breanne y Greg son personas de buen corazón y nunca deberían haberles robado la esperanza más deseada de convertirse en padres”.

La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Harris y el FBI están investigando posibles cargos en la estafa que le costó a la pareja al menos $10,000





Play



SCAMMED: Couple flies to Houston to adopt baby who didn't exist A couple found out they were scammed out of thousands of dollars when they flew to Houston to adopt a baby from a woman who had faked her pregnancy. They went back home brokenhearted and to an empty nursery. #scam #adoption #houston Subscribe to FOX 26 Houston: youtube.com/myfoxhouston26?sub_confirmation=1 Watch FOX 26 Houston Live: fox26houston.com/live Houston… 2022-01-03T15:27:46Z

Breanne Paquin le dijo a Fox 26 Houston: “La abogada y mi esposo fueron a una de sus últimas direcciones conocidas, que resultó ser de sus familiares. Ellos hablaron con la familia, quienes dijeron que no pensaban que ella estuviera embarazada en lo absoluto, y dijeron que su mamá estaba completamente bien y no en el hospital”.

Según el medio de comunicación, el abogado de los Paquin está trabajando con la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Harris y el FBI para investigar a la mujer. Breanne Paquin le dijo a Fox 26: “Nada ha cambiado, dejamos una casa vacía y volvemos a una casa vacía. Pero al mismo tiempo, todo parece haber cambiado”.

En TikTok, Paquin escribió sobre la mujer de Houston: “Ella ha hablado con nuestro abogado desde que salió al aire esta historia y sabe que está metida en muchos problemas. Eso es todo lo que puedo decir en este momento”. Además, también dijo que el dinero que le dieron a la mujer, alrededor de $10,000, fue para reembolsarle los gastos médicos. Agregó que su abogado cree que la mujer hizo documentos médicos fraudulentos.

Ella dijo en TikTok que su esposo y su abogado fueron a una de las últimas direcciones conocidas de la mujer en Houston y su familia les dijo que “no sabían nada sobre un embarazo. No sabían nada sobre una adopción. Dijeron que estaban sorprendidos, pero no sorprendidos de que ella fuese capaz de hacer algo como eso. Y estábamos muy heridos de que ella lo llevara tan lejos. Entonces, en este punto, realmente no sabemos si alguna vez hubo un bebé o si estuvo embarazada. Hay muchas pruebas que apuntan a que nunca tuvo la intención de dar a este bebé en adopción. De cualquier manera es fraude y actualmente se está investigando”.

Heavy on Houston se ha acercado a las autoridades locales y federales. Paquin dijo que compartiría más información en TikTok cuando pueda y también destacó que decidió hacerlo para crear conciencia sobre el fraude de adopción con la esperanza de que prevenga más incidentes. Paquin dijo en un comentario de TikTok: “Me da vueltas la cabeza por la atención que está recibiendo. Solo espero que se tome conciencia de lo común que es esto”.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.