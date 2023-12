Muere mujer de Boston tras ser atacada por tiburón en las Bahamas

Una mujer de 44 años de Boston, Massachusetts, fue asesinada por un tiburón mientras practicaba remo en las Bahamas durante su luna de miel, según un comunicado de la Real Fuerza de Policía de las Bahamas.

El comunicado de prensa decía que “una visitante estadounidense de 44 años de Boston, Massachusetts, EE. UU., murió como resultado de un ataque de tiburón que ocurrió alrededor de las 11:15 a. m. del lunes 4 de diciembre de 2023”.

Lauren Erickson Van Wart, de 44 años, fue identificada como la víctima por la Real Policía de las Bahamas. Van Wart trabajó como editor de planes de estudios de matemáticas y vivió en Lowell.

Un testigo le dijo a Eyewitness News en las Bahamas que la mujer estaba practicando remo con su esposo. “Se casaron ayer”, dijo a la estación de televisión, y agregó que se estimaba que el tiburón medía 15 pies de largo y al principio no soltaba la tabla de remo.

WCVB-TV informó que el ataque de tiburón ocurrió cerca del Sandals Royal Bahamian Resort en Nueva Providencia.

La mujer de Boston estaba practicando remo con un pariente masculino cuando el tiburón la atacó lejos de la costa, dice la policía

Los informes preliminares “indican que la víctima, junto con un pariente masculino, estaba remando lejos de la costa en aguas en la parte trasera de un centro turístico en el oeste de Nueva Providencia cuando fue mordida por un tiburón”, dice el comunicado de prensa de la policía.

Según el comunicado, el salvavidas de turno del resort “respondió al incidente que se estaba desarrollando, subió a un bote de rescate, rescató a la víctima y al familiar masculino del agua y los llevó a un lugar seguro mientras le administraba reanimación cardiopulmonar (RCP) a la víctima. ”

La víctima “sufrió un traumatismo importante en el lado derecho de su cuerpo”, según el comunicado. “Fue examinada en el lugar por técnicos de emergencias médicas, quienes concluyeron que no presentaba signos vitales de vida”.

Se llevará a cabo un proceso de identificación oficial “por parte de los familiares en el Laboratorio Rand (P.M.H.) mientras Su Majestad el Forense continúa la investigación de este incidente”, escribió la policía.

“Estamos profundamente entristecidos por el trágico fallecimiento de un huésped mientras practicaba remo a casi una milla de la costa. Deseamos expresar nuestro más sentido pésame a la familia y seres queridos del huésped. Seguimos en estrecho contacto con ellos y les brindamos todo el apoyo posible durante este momento difícil”, dijo Sandals Resorts en un comunicado, según WCVB.

Un testigo describió cómo el tiburón no soltaba la tabla de remo ensangrentada

El testigo, un operador de motos acuáticas, dijo a la estación de televisión con sede en las Bahamas que el hombre que acompañaba a la mujer era su marido y que estaban practicando remo a unos tres cuartos de milla de la costa, cerca del resort Sandals.

“Vimos a la víctima y a su esposo”, dijo, y agregó que estaban “riendo y hablando, y simplemente estaban remando en la tabla de remo y como si estuvieran allí durante unos 20 o 25 minutos”.

De repente, un trabajador del resort levó el ancla de un barco y “entonces salió disparada. Y luego los levantó y pidió ayuda. Entonces los muchachos en la moto acuática salieron y ayudaron, ayudaron, pero vaya, el tiburón tenía que medir como dicen unos 15 pies de largo”, dijo el hombre a la estación de televisión. “Y la víctima fue subida a bordo”.

El testigo dijo a la estación de televisión que el tiburón “tenía la tabla de remo para él solo”. El tiburón lo bajó y “estuvo sumergido durante unos 15 segundos, 20 segundos. Así que estaba allí como patrullando alrededor del tablero”, que todavía tenía “toda la sangre manchada”, dijo el hombre.

El Archivo Internacional de Ataques de Tiburones del Museo de Historia Natural de Florida “investigó 108 supuestas interacciones entre tiburones y humanos en todo el mundo en 2022. La ISAF confirmó 57 mordeduras de tiburón no provocadas a humanos y 32 mordeduras provocadas”, dice su sitio web.

“El total mundial de 57 casos confirmados no provocados en 2022 es inferior al promedio de cinco años más reciente (2017-2021) de 70 incidentes al año. Este año hubo nueve muertes relacionadas con tiburones, cinco de las cuales se consideran no provocadas. Esta cifra está en línea con el promedio global anual de cinco años de seis muertes no provocadas por año”, dice el sitio.

“Las fluctuaciones anuales en las interacciones entre tiburones y humanos son comunes. A pesar del aumento de muertes en 2021, 2022 fue un regreso a las tendencias típicas a largo plazo que muestran un número decreciente de muertes anuales”.

