Video de mujer en bikini paseando por un aeropuerto de EE.UU es viral [VER]

Un video de una mujer en bikini y usando mascarilla en un aeropuerto se volvió viral luego de ser compartido en Instagram. Puedes ver el video más adelante en esta historia.

La mujer aún no ha sido identificada, ni tampoco cuál fue el aeropuerto donde ocurrió esto, pero el video de ella fue ampliamente compartido en Instagram y otras plataformas de redes sociales. Una página de Instagram que compartió la publicación, volviéndola viral, dice que el incidente ocurrió en la compañía Spirit Airlines, aunque eso no ha sido confirmado.

“Esta cuenta a menudo atribuye fotos y videos falsamente a Spirit Airlines”, dijo un representante de Spirit Airlines a The New York Post. “El video podría haber sido tomado en cualquier momento o lugar y no tiene ninguna característica de identificación de ninguna aerolínea. Lo verifiqué y no tenemos ningún registro de esto en el archivo”.

“Al menos lleva una máscara”, bromeó una página de Instagram

La página de Instagram “humanos de Spirit Airlines”, compartió el video y lo subtituló: “Cuando tienes una fiesta en la piscina al mediodía y un vuelo de Spirit Airlines para tomar a las 4:00 p.m.”

El video muestra a la mujer rubia vestida con un bikini verde y una mascarilla, mientras carga un bolso y una mochila negra. Ella está mirando algo, tal vez su tarjeta de embarque, y agarrando un teléfono celular mientras camina por el aeropuerto pasando los mostradores de boletos. La gente no parece prestar mucha atención. Hay un hombre que camina detrás de ella, tirando de una maleta, pero no está claro si están juntos o no.

“Al menos lleva una máscara”, escribió Humans of Spirit Airlines con la publicación, que ha sido vista más de 197.000 veces.

Fox News señaló que Spirit Airlines tiene un código de vestimenta que prohíbe “andar descalzo o con ropa inadecuada” o ropa deportiva que “sea lasciva, obscena u ofensiva por naturaleza”.

La gente bromeó diciendo que querían sentarse junto a la mujer

PREPARE FOR TAKEOFF Bizarre moment woman struts through Miami airport in nothing but a green BIKINI and face mask pic.twitter.com/dEO0v2IQmE — R.N.Tiwari (@RajeevNathTiwa1) September 4, 2021

Algunas personas en Twitter afirmaron que el video fue tomado en el aeropuerto de Miami, Florida, pero eso tampoco ha sido confirmado.

La gente hizo bromas en el hilo de comentarios de la página de Instagram Humans of Spirit Airlines. Éstos son algunos de ellos:

“¡Al menos tiene puesta la máscara! ¡Eso es todo lo que importa!”

“¡Ella puede sentarse a mi lado!”

“Totalmente de acuerdo con esto. 😂😂😂”

“Punto bien hecho. es una ironía genial”.

“¡¡No se necesita ‘cacheo”!!😂

“Viajar ligero salva el medio ambiente”.

“La seguridad debería ser muy sencilla”.

“Bikini Airlines tiene que ser una cosa 😂”.

“Lleva mucho puesto en comparación con una joven que se presentó a desayunar en mi último crucero”.

“Tomaré uno para el equipo y me sentaré a su lado, supongo …”

“Si lo tienes, haz alarde de ello”.

“Nunca en mi vida había deseado tanto ser un asiento de avión 😂”.

“Si más espíritu pax se viera así, volaría más sobre ellos”.

Ha sucedido antes. En 2010, una mujer vistió un bikini negro en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles y dijo que lo hizo para que fuera más fácil pasar por seguridad.

“Esta mañana decidí que solo usaré un bikini y se lo pondré fácil a todos”, dijo Corinne Theile a INSIDE EDITION.

“Pasas por seguridad, te quitas las joyas, el cinturón, y siempre me digo a mí mismo: ‘¿Por qué me vestí esta mañana?'”, Explicó Theile al programa de entretenimiento.

