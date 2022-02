Mujer fue apuñalada en un Foot Locker de Los Ángeles [VIDEO]

Un video viral muestra a una mujer siendo apuñalada en una tienda de Foot Locker en Los Ángeles, California. Puede ver el video más adelante en este artículo, pero tenga en cuenta que es perturbador.

Darryl Jones fue arrestado en relación con el incidente, que ocurrió la tarde del 16 de febrero de 2022 en el Distrito de Fairfax del Departamento de Policía de Los Ángeles, confirmó un portavoz de LAPD a Heavy.

“Un sospechoso está bajo arresto”, confirmó un portavoz de LAPD a Heavy en una llamada telefónica. El vocero dijo que el ataque ocurrió a las 2:20 p.m. Llegó como una llamada de que “numerosas personas estaban peleando en el lugar”.

Una mujer, de 30 años, fue apuñalada durante la pelea y Jones fue detenido y acusado de agresión con un arma mortal. La mujer fue llevada al hospital, pero el portavoz de LAPD dijo que su condición no estaba clara.

La pelea estalló en una acera frente a la tienda Foot Locker





Play



Woman Stabbed at Foot Locker During Nike Shoe Release A customer at a Foot Locker in L.A. was just viciously stabbed … and it was all over a new shoe release. SUBSCRIBE: tmz.me/wONe5NO About TMZ: TMZ has consistently been credited for breaking the biggest stories dominating the entertainment news landscape and changed the way the public gets their news. Regularly referenced by the media,… 2022-02-16T23:05:05Z

El video muestra una pelea en la acera antes de que un hombre parezca lanzarse hacia una mujer. La pelea se vuelve física incluso antes del apuñalamiento, ya que varias personas se arremolinan en la acera cerca de la tienda Foot Locker en el vecindario de Los Ángeles.

Según ABC7, el apuñalamiento ocurrió afuera de una tienda Foot Locker en la cuadra 7700 de Melrose Avenue.

Ha habido otros ataques fuera de las zapaterías. Según Fox 11, en agosto de 2021, un empleado de calzado fue asesinado a tiros frente a una tienda Shoe Palace mientras intentaba interrumpir una pelea por una rifa de zapatos. Un joven de 26 años fue asesinado a tiros en ese incidente y un menor de 16 años fue acusado del crimen.

El apuñalamiento está relacionado con la violencia doméstica, dice la policía

A woman was just stabbed at Foot Locker on Melrose over a pair of Nike Dunks. Her condition is unknown. 🤦‍♂️

(@TMZLive) pic.twitter.com/Mfdaa1hthB — Plugged Inn (@pluggedinn) February 17, 2022

El sospechoso es la pareja de la víctima, por lo que la policía lo calificó como un incidente de violencia doméstica, según ABC7. El portavoz de LAPD dijo que no sabía si el incidente fue etiquetado como violencia doméstica. Sin embargo, Fox11 informó que la mujer que fue apuñalada “no estaba involucrada en la pelea, estaba tratando de ayudar a un niño a salir del camino cuando fue apuñalada”.

TMZ informó que se relacionaba con un “nuevo lanzamiento de zapatos”. Según TMZ, el sospechoso inicialmente huyó de la escena en un Hyundai.

Según TMZ, Foot Locker lanzó los zapatos Nike Dunks el día del apuñalamiento, por lo que se formó una fila afuera de las personas que esperaban obtener los zapatos.

TMZ informó que hubo “alguna discusión entre dos partes separadas en la fila por los zapatos, lo que provocó una pelea física que condujo al apuñalamiento”.

Según Fight Club.com, “La Nike Dunk golpeó la cancha por primera vez en 1985 y fue diseñada pensando en el rendimiento del baloncesto. La silueta amplió el éxito del Air Force 1 al mostrar la versatilidad del diseño con combinaciones de colores, especialmente para los programas universitarios. Regresó al mercado en 1998 como una zapatilla casual y finalmente se convirtió en una zapatilla de skater con acolchado adicional para la línea Nike SB en 2002.

