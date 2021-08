Muere famoso presentador de radio a los 57 años: ¿cómo falleció?

Fez Whatley fue un presentador de radio conocido por ser el coanfitrión de “The Ron and Fez Show” en Florida y Nueva York. Murió el viernes 13 de agosto de 2021 a la edad de 57 años.

¿Cuál fue la causa de su muerte? Murió de insuficiencia cardíaca, según The Wrap.

Su muerte fue confirmada por Ron Bennington, quien condujo el programa de radio con él y quien reveló que Whatley había muerto en una publicación de Instagram el 14 de agosto de 2021. Whatley nació en 1964, según la publicación de Bennington.

Según The Wrap, Whatley nació en Florida como Todd Hillier y comenzó en la radio en “The Ron and Fez Show”. Su último programa con Bennington se transmitió en WKRO en Daytona Beach y WNEW en Nueva York, según informó el sitio.

Esto es lo que necesita saber:

“Su corazón finalmente se paró”, escribió Bennington

Bennington reveló que los problemas cardíacos le quitaron la vida a Whatley.

“Perdimos a nuestro dulce Fez Whatley anoche”, escribió en la publicación de Instagram.

“Su corazón finalmente se rindió. Estamos devastados, pero siempre recordaremos la risa a través de nuestras lágrimas. Nuestros pensamientos están con su familia y con las personas que lo conocieron como voz en la radio. #fezwhatley”.

Los fanáticos ofrecieron tributos en el hilo de comentarios en la publicación de Instagram de Bennington:

“Es muy triste leer esto. Lo siento mucho.”

“Pensando en ti. Lamento mucho tu pérdida. ❤️”

Opie Radio escribió: “Fez era una estrella de rock y le extrañaremos terriblemente. RIP FEZ. Ron, por favor, asegúrate de cuidarte durante este momento difícil. Te amo, hermano”.

“Oh, Dios mío, lo siento mucho. La alegría que trajo a su vida trajo alegría a nuestras vidas. Los quiero mucho a todos”.

“Siento que crecí con Fezzy. Lo he escuchado durante la mitad de mi vida. Estoy destrozado. Pensando en esta familia y The Benningtons. Sé que todos lo amaban mucho 💔”

“¡Oh no! Ese hombre nos trajo alegría a muchos de nosotros. Lo siento por su pérdida. Manteniéndolos a todos en mis oraciones”.

“Sin palabras`. ‘Conozco’ a Fez desde hace décadas por la radio. RIP. Y mucho amor para la familia Bennington”.

Whatley se retiró de la radio después de declararse gay en 2012 y tener depresión y ansiedad

Los problemas cardíacos de Whatley no eran un secreto. De hecho, Bennington les había dado a los fans actualizaciones en su página de Instagram, incluso compartiendo fotos de Whatley en una cama de hospital.

“Fez sufrió otro ataque cardíaco esta semana”, escribió en Instagram en marzo de 2021. “Su corazón dejó de latir el martes, pero los médicos pudieron reanimarlo. Pasó unos días con un respirador y ahora respira solo. Su hermana tomó estas fotos de él y Fez está extrañamente orgulloso de ellas”.

Además de los problemas cardíacos, Whatley había sufrido durante años ansiedad y depresión, según The Interrobang.

El último “Ron and Fez Show” se emitió el 3 de abril de 2015, después de que Bennington anunciara su retiro el 1 de abril y Whatley anunciara en ese momento que también se retiraba de la radio, según informó The Interrobang. Les dijo a los oyentes: “Me retiro de la radio. No solo de la radio, sino de lo más importante de mi vida: ‘The Ron and Fez Show’, según el medio.

“Después de pasar los últimos 20 años interpretando a un personaje gay”, Whatley se declaró gay el 24 de febrero de 2012, según informó The Interrobang.

“Me di cuenta de que era como el personaje que había creado. Soy gay”, dijo al medio. “Llegar a esta conclusión fue devastador. Fez Whatley ya no era un personaje que interpretaba en la radio. Él era yo. Y ahora ya no era divertido. Ahora yo era todo lo que había bromeado. Me deprimí. Me puse muy ansioso y ya no podía rendir. Sobre todo, ya no podía obligarme a ser Fez Whatley. Estaba aterrorizado por ser realmente gay”.

Whatley le dijo a The Interrobang que quería trabajar para luchar para batir las dificultades a las que se enfrentan los estadounidenses gays.

En 2014, Whatley escribió un artículo de opinión para The Interrobang criticando a la NFL y los St. Louis Rams después de que el ala defensiva Michael Sam, un jugador abiertamente gay, fuera excluido del equipo “a pesar de una temporada más que impresionante”.