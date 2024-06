Muere Ryan Hadley de ‘Ink Master’: ¿Qué le pasó al tatuador?

La estrella de “Ink Master” y tatuador Ryan Hadley murió a la edad de 46 años, según una publicación del 21 de junio en su página de Instagram, que deja en claro que la causa de la muerte fue cáncer.

“Ryan dejó este mundo anoche rodeado de sus seres queridos. Si bien su vida fue truncada, en ese tiempo dejó un legado tanto en el mundo del arte como en el del tatuaje”, dice la publicación. “Amaba a sus numerosos fans, sus amigos y clientes y, sobre todo, a sus hijos. Lo extrañaremos y siempre lo recordaremos. Una leyenda para siempre”.

En Instagram, Hadley reveló que tenía cáncer de hígado y de pulmones.

La publicación iba acompañada de un hashtag que incluía un insulto con la palabra cáncer. Una foto con las palabras “para siempre una leyenda” y “RIP” acompañó el anuncio de muerte.

Hadley apareció en 16 episodios de “Ink Master” en 2015, según su página de IMDb. Esa página dice que su muerte ocurrió el 20 de junio de 2024.

La familia de Ryan Hadley solicitó donaciones para ayudar a pagar sus “gastos al final de su vida”

Tres días antes de su muerte, la página de Instagram de Hadley solicitó donaciones para el “fin de la vida” para ayudar a su familia. “Ryan quisiera agradecer a todos por su apoyo a lo largo de los años. Siempre se ha sentido muy orgulloso de su trabajo. Su familia actualmente está recibiendo donaciones para ayudar a pagar los gastos del final de la vida”, decía la publicación.

El 22 de abril, Hadley reveló que su quimioterapia no estaba funcionando.

“Quiero agradecer a todos mis clientes, patrocinadores, amigos y familiares por 25 maravillosos años tatuando. Me abro y les digo a todos que mi quimioterapia no fue ningún éxito. Tomé esa decisión de seguir las órdenes del oncólogo y hacer todo lo que me pedían durante mis tratamientos”, escribió en Instagram.

“La quimioterapia no era para mí y ahora mi cáncer se ha extendido al hígado y los pulmones. Este es un cáncer no tratable en mi hígado y el resultado es la muerte. Puede que esté aquí una semana más o tal vez otros 3 meses, de cualquier manera me destroza el hecho de dejar a mis hijos atrás”, escribió. “La muerte no me asusta de ninguna manera… es el hecho del abandono con mis hijos lo que me cabrea y no hay nada que pueda hacer al respecto. Mantendré a todos informados hasta cierto punto sobre todo esto. Me despediré muy pronto para siempre”.

Ryan Hadley compartió su viaje contra el cáncer en su publicación de Instagram y dijo que el cáncer “provino del cáncer testicular”

Hadley brindó a los fanáticos actualizaciones sobre su lucha contra el cáncer en su página de Instagram.

“Ya pasé la primera semana con la quimioterapia y ahora estoy en alerta máxima para asegurarme de no contraer ningún tipo de resfriado o gripe durante este tiempo. Regreso del 8 al 12 para otra semana completa de quimioterapia”, escribió en diciembre de 2023.

“Estoy recibiendo quimioterapia durante 1 semana y 2 semanas sin quimioterapia. Aproximadamente 122 horas de veneno bombearon a mi corazón para combatir el cáncer Seminoma que surgió del cáncer testicular y es una célula cancerosa que se mueve muy rápido y parece producir tumores donde quiera que vaya”, añadió. “Les agradezco todo el apoyo que todos me han brindado y aprecio la amabilidad. Solo tengo 45 años y aún no estoy listo para irme de aquí. No abandonaré a mis hijos y a mis seres queridos. Estoy aquí luchando un día a la vez”.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Mujer de 33 años murió tras cirugía de levantamiento de glúteos